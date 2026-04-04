Mesemondó délelőttöt tartott Magyar Péter a 444-nek: már magyar katonák iráni bevetéséről hadovál a Tisza Párt elnöke

Magyar Péter szombat délelőtt a 444.hu-nak adott interjúban arról beszélt: arra kéri JD Vance amerikai alelnököt, hogy egyértelműen tegye világossá, az Egyesült Államok nem várja el Magyarországtól, hogy bármilyen módon részt vegyen az Irán elleni háborúban.

Magyar Péter szerint nem véletlen az időzítés: úgy látja, az amerikai alelnök érkezése az iráni konfliktus idején különös egybeesés. Állítása szerint információik vannak arról, hogy amerikai szállítógépek is érkeznek Magyarországra különféle haditechnikai eszközökkel – bár azt ő maga sem tudta megmondani, pontosan milyen céllal.