Mesemondó délelőttöt tartott Magyar Péter a 444-nek: már magyar katonák iráni bevetéséről hadovál a Tisza Párt elnöke

Előkúszott Jakab Péter a parizerhalom alól és leszögezte: ő nem lép vissza, a Tisza meg még a Fidesznél is rosszabb
A DK színeiben induló egykori jobbikos leszögezte, „nem hajlok meg előttük akkor sem, ha ezzel a politikai pályafutásom kettétörik”.
Magyar Péter új elmélete szerint az USA alelnökének látogatása csak egy dolgot jelenthet.
Magyar Péter szombat délelőtt a 444.hu-nak adott interjúban arról beszélt: arra kéri JD Vance amerikai alelnököt, hogy egyértelműen tegye világossá, az Egyesült Államok nem várja el Magyarországtól, hogy bármilyen módon részt vegyen az Irán elleni háborúban.
Magyar Péter szerint nem véletlen az időzítés: úgy látja, az amerikai alelnök érkezése az iráni konfliktus idején különös egybeesés. Állítása szerint információik vannak arról, hogy amerikai szállítógépek is érkeznek Magyarországra különféle haditechnikai eszközökkel – bár azt ő maga sem tudta megmondani, pontosan milyen céllal.
Az interjúban elhangzott, hogy a Tisza Párt elnöke úgy véli, a kormány inkább politikai hasznot remél a látogatásból, és szerinte a Fidesz kampányát próbálják erősíteni az amerikai jelenléttel.
A DK színeiben induló egykori jobbikos leszögezte, „nem hajlok meg előttük akkor sem, ha ezzel a politikai pályafutásom kettétörik”.
Majd magabiztosan hozzátette: meglátása szerint Washingtonban is tisztában vannak a magyar politikai helyzettel, ezért kérdésesnek tartja, mennyire éri meg egy „vesztesnek gondolt” kampány mellé odaállni.
Megadja Gábor csak így kommentálta Magyar Péter sorait: „Én is úgy vélem, hogy a robosztus magyar haditengerészeten múlik, győznek-e az amerikaiak és az izraeliek Irán ellen.
Itt az újabb ernyedt mesedélután a gyogyósoknak.”
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala