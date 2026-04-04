Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
elmélet tisza jd vance Magyar Péter interjú 444.hu washington

Mesemondó délelőttöt tartott Magyar Péter a 444-nek: már magyar katonák iráni bevetéséről hadovál a Tisza Párt elnöke

2026. április 04. 13:18

Magyar Péter új elmélete szerint az USA alelnökének látogatása csak egy dolgot jelenthet.

2026. április 04. 13:18
Magyar Péter szombat délelőtt a 444.hu-nak adott interjúban arról beszélt: arra kéri JD Vance amerikai alelnököt, hogy egyértelműen tegye világossá, az Egyesült Államok nem várja el Magyarországtól, hogy bármilyen módon részt vegyen az Irán elleni háborúban.

Magyar Péter szerint nem véletlen az időzítés: úgy látja, az amerikai alelnök érkezése az iráni konfliktus idején különös egybeesés. Állítása szerint információik vannak arról, hogy amerikai szállítógépek is érkeznek Magyarországra különféle haditechnikai eszközökkel – bár azt ő maga sem tudta megmondani, pontosan milyen céllal.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Az interjúban elhangzott, hogy a Tisza Párt elnöke úgy véli, a kormány inkább politikai hasznot remél a látogatásból, és szerinte a Fidesz kampányát próbálják erősíteni az amerikai jelenléttel. 

Ezt is ajánljuk a témában

Majd magabiztosan hozzátette: meglátása szerint Washingtonban is tisztában vannak a magyar politikai helyzettel, ezért kérdésesnek tartja, mennyire éri meg egy „vesztesnek gondolt” kampány mellé odaállni.

Megadja Gábor csak így kommentálta Magyar Péter sorait: „Én is úgy vélem, hogy a robosztus magyar haditengerészeten múlik, győznek-e az amerikaiak és az izraeliek Irán ellen. 

Itt az újabb ernyedt mesedélután a gyogyósoknak.” 

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 65 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madárinfluencer
2026. április 05. 09:29
"Magyar Péter ........ arra kéri JD Vance amerikai alelnököt, hogy egyértelműen tegye világossá, az Egyesült Államok nem várja el Magyarországtól, hogy bármilyen módon részt vegyen az Irán elleni háborúban." Magyar Péternek semmi köze JD Vance-hoz, ő csak saját frakcióvezetőjét, Manfred Webert kérhetné meg, hogy nyilatkozzon arról, miszerint magyar katonáknak soha nem kell menni Ukrajnába, de erről kussol.
Válasz erre
0
0
Posttenebraslux24
2026. április 04. 23:05
Ennek az elmebetegnek a kórkép összes tünete megjelenik. Kényszerképzet, hallucináció, paranoid gondolatok. A leggonoszabb ,gerinctelen emberi lény. Egy patológiás személy veszedelmet hozna az országra. A sok ismerethiányos, előrelátás nélküliek, fusztráltak, értékrend nélküliek követik a semmirekellőt. Tragédia, hogy egy gonosz,romlott életű a közéletet mérgezi. Rendszerváltás a hülyékkel, idiótákkal. Milyen rendszerváltás.? Szekta ország félművelt szektatagokkal. Óriási jövőkép. Az elmegyógyintézet kihelyezett szekciója. Poloska a selejt , gonosz, emberi mivoltából kivetkőzött megtestesítője. , Undorító világ. Poloska a debil anya gyermekét fogdossa, miközben saját fia megtagadja, ennyire lesüllyedni. Legközelebb az életfogytiglanra ítéltől kérnek jogi tanácsot. Itt egy zakkant osztja az észt.
Válasz erre
3
0
szbalint
2026. április 04. 17:47
Most komolyan, létezik ebben az országban olyan világtalan jószág, aki ezt képes bevenni? Egy ilyen orbitális és legalább annyira ostoba hazugságot követően nem esik le a híveinek, hogy ennek az alaknak akkor sem lehet hinni amikor köszön?
Válasz erre
4
0
eljolesz
•••
2026. április 04. 17:10 Szerkesztve
"Állítása szerint információik vannak arról, hogy amerikai szállítógépek is érkeznek Magyarországra különféle haditechnikai eszközökkel – bár azt ő maga sem tudta megmondani, pontosan milyen céllal." - Pitipeti már nem a régi. Nem mondhatom, hogy hanyatlik, mert nincs már hova. De egy éve még megmondta volna, hogy Aszadért jöttek. :)))
Válasz erre
7
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!