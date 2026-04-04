Magyar Péter most kárörvendhet: Zelenszkij kivár a magyar választásokig, az olajstoppal a Tisza malmára hajtja a vizet

Továbbra sem jutottak el a Barátság kőolajvezeték sérült ukrajnai szakaszához azok az uniós szakértők, akik már március közepe óta Kijevben tartózkodnak. A delegáció feladata az lenne, hogy felmérje a károk mértékét és javaslatot tegyen a helyreállítás ütemezésére, ehhez azonban eddig nem kaptak engedélyt az ukrán hatóságoktól – számolt be a Portfolio.

A vizsgálat elhúzódása közvetlenül késlelteti a javítások megkezdését is, miközben a vezeték kulcsszerepet játszik Magyarország és Szlovákia energiaellátásában. Az uniós szakértői küldöttséget Ursula von der Leyen jelentette be, azzal a céllal, hogy gyors technikai felmérés készüljön a károkról és a helyreállítás költségeiről.