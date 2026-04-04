Magyar Péter most kárörvendhet: Zelenszkij kivár a magyar választásokig, az olajstoppal a Tisza malmára hajtja a vizet

Meghúzta a váratlant Von der Leyen: Orbán vétója ellenére mégis érkeznek a milliárdok Ukrajnába
Viszont még mindig nem a teljes összegről van szó.
Hónapok óta nem jutnak a helyszínre a szakértők, miközben az ukrán fél vis maiorra hivatkozva tartja fenn az olajleállást.
Továbbra sem jutottak el a Barátság kőolajvezeték sérült ukrajnai szakaszához azok az uniós szakértők, akik már március közepe óta Kijevben tartózkodnak. A delegáció feladata az lenne, hogy felmérje a károk mértékét és javaslatot tegyen a helyreállítás ütemezésére, ehhez azonban eddig nem kaptak engedélyt az ukrán hatóságoktól – számolt be a Portfolio.
A vizsgálat elhúzódása közvetlenül késlelteti a javítások megkezdését is, miközben a vezeték kulcsszerepet játszik Magyarország és Szlovákia energiaellátásában. Az uniós szakértői küldöttséget Ursula von der Leyen jelentette be, azzal a céllal, hogy gyors technikai felmérés készüljön a károkról és a helyreállítás költségeiről.
A helyszíni szemle azonban mindeddig nem kezdődött el, mivel az ukrán fél nem biztosított hozzáférést a sérült vezetékszakaszhoz.
Indoklásként korábban a térségben zajló orosz támadásokat említették. Brüsszel szerint a pontos műszaki vizsgálat hiányában azonban nem lehet megbízhatóan meghatározni sem a javítás költségét, sem az ütemezést.
A január 27-i leállításkor a vis maiorra való hivatkozás ugyan mentesíti Ukrajnát a tranzitszerződésben vállalt kötelezettségei alól – de kizárólag addig, amíg a körülmények ezt indokolják. Amennyiben az uniós szakértők vagy egy másik delegáció bejut a területre és megállapítja, hogy a károk korántsem olyan súlyosak, mint ahogyan azt az ukrán elnök leírta, azzal automatikusan elveszíthetik a jogi védőernyőt – részletezte a Faktum.
A vizsgálat elhúzódása és az energiaellátás veszélyéből kiindulva Orbán Viktor március 11-én műholdfelvételekre hivatkozva megkérdőjelezte a károk súlyosságát, míg Volodimir Zelenszkij a föld alatti sérülésekre hivatkozva reagált.
Az ukránok két amerikai választáson is engedték, hogy a demokraták eszközül használják őket Donald Trump és a republikánusok ellen.
Zelenszkij szemmel láthatóan inkább vállalja a kockázatokat – akár az EU-s, mintegy 90 milliárd eurós finanszírozás bizonytalanságát is –, miközben kivár a magyarországi választások végéig.
Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala