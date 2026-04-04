Magyar Péter most kárörvendhet: Zelenszkij kivár a magyar választásokig, az olajstoppal a Tisza malmára hajtja a vizet

2026. április 04. 11:56

Hónapok óta nem jutnak a helyszínre a szakértők, miközben az ukrán fél vis maiorra hivatkozva tartja fenn az olajleállást.

2026. április 04. 11:56
Továbbra sem jutottak el a Barátság kőolajvezeték sérült ukrajnai szakaszához azok az uniós szakértők, akik már március közepe óta Kijevben tartózkodnak. A delegáció feladata az lenne, hogy felmérje a károk mértékét és javaslatot tegyen a helyreállítás ütemezésére, ehhez azonban eddig nem kaptak engedélyt az ukrán hatóságoktól – számolt be a Portfolio

A vizsgálat elhúzódása közvetlenül késlelteti a javítások megkezdését is, miközben a vezeték kulcsszerepet játszik Magyarország és Szlovákia energiaellátásában. Az uniós szakértői küldöttséget Ursula von der Leyen jelentette be, azzal a céllal, hogy gyors technikai felmérés készüljön a károkról és a helyreállítás költségeiről.

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
A helyszíni szemle azonban mindeddig nem kezdődött el, mivel az ukrán fél nem biztosított hozzáférést a sérült vezetékszakaszhoz.

Indoklásként korábban a térségben zajló orosz támadásokat említették. Brüsszel szerint a pontos műszaki vizsgálat hiányában azonban nem lehet megbízhatóan meghatározni sem a javítás költségét, sem az ütemezést.

A január 27-i leállításkor a vis maiorra való hivatkozás ugyan mentesíti Ukrajnát a tranzitszerződésben vállalt kötelezettségei alól – de kizárólag addig, amíg a körülmények ezt indokolják. Amennyiben az uniós szakértők vagy egy másik delegáció bejut a területre és megállapítja, hogy a károk korántsem olyan súlyosak, mint ahogyan azt az ukrán elnök leírta, azzal automatikusan elveszíthetik a jogi védőernyőt – részletezte a Faktum.

A vizsgálat elhúzódása és az energiaellátás veszélyéből kiindulva Orbán Viktor március 11-én műholdfelvételekre hivatkozva megkérdőjelezte a károk súlyosságát, míg Volodimir Zelenszkij a föld alatti sérülésekre hivatkozva reagált. 

Zelenszkij szemmel láthatóan inkább vállalja a kockázatokat – akár az EU-s, mintegy 90 milliárd eurós finanszírozás bizonytalanságát is –, miközben kivár a magyarországi választások végéig.

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
hexahelicene
2026. április 04. 15:14
Peti akkor baszta meg magát, amikor elrabolta a mobilt, részegen. Weber azóta mattot adott Pötinek a mentelmi zsarolással. A sok tiszás geci köcsög meg követi ezt a bűnözőt, folyamatost ide okádja a szarát. "A kutya visszatér a maga okádására, és a megfürdött disznó sárban hempereg" (Szentírás) A kibaszott tiszás mindig visszatér a redves romboló közegébe, ahová való a moslékja...
tapir32
2026. április 04. 14:32
Magyar Pétertől csak hazugságokra, gyűlöletre, agresszióra, botrányokra, provokációkra számíthatunk. Magyar Péter drogos szociopata.
Darthvader
2026. április 04. 13:13
Szerintem pont nem a Tisza malmára hajtja a vizet. Ellenkezőleg: minden normális ember megundorodik tőle. Hiszen ha ez most kitelik tőle, az azt mutatja, hogy később sem lesznek gátlásai. Semmiben, semmikor.
nempolitizalok-0
2026. április 04. 13:10
Ha egy kicsit is érdekelne a hazátok, próbáltatok volna legalább semlegesesk maradni háborús ügyben. De ti az elzárás előtti kb egy évben végig ukránok ellen uszítással, oroszoknak kémkedéssel, Zelenszkijs plakátok gyártásával, ukránok EU csatlakozásának minden módszer való látványos akadályozásával (arról nem is beszélve, ,,,,," Az egész úgy kezdődött szájszag, hogy az egész ország ukránokat látott vendégül. Annyi, hogy nem szállítottunk fegyvereket. Na most erre válaszként elzárták az ukránok a gázt, amit egyébként amúgy is loptak. Nem is értem az ilyen szájszagú majmot, mégis mi a szart kellett volna csinálni? A szlovákok mindenüket odaadták, mégis elzárták nekik a gázt és az olajat is te szerencsétlen. Ukrajna az ellenségünk, ahogy a gazdáid is, szájszag. Így alakult.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!