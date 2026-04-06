Nemzeti Választási Iroda országgyűlési választás 2026 átjelentkezéssel szavazás

Megvannak a pontos számok: kiderült, melyik budapesti kerületben szavaznak a legtöbben átjelentkezéssel

2026. április 06. 10:37

És az is, hányan kértek átjelentkezést a fővárosban négy évvel ezelőtthöz képest.

Csaknem 60 ezren szavaznának a fővárosban átjelentkezéssel – derült ki a Nemzeti Választási Iroda internetes tájékoztató oldalának hétfő reggeli adataiból.

2022-ben 158 ezren jelentkeztek át valamelyik magyarországi településre, a fővárosba valamivel kevesebben mint 61 ezren kértek átjelentkezést.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Tovább a cikkhezchevron

Az április 12-ei országgyűlési választás előtt a választópolgárok csütörtökön 16 óráig jelezhették, ha nem a lakóhelyük szerinti szavazókörben, hanem egy másik magyarországi településen kívánnak szavazni, ezt végül több mint 224 ezren tették meg. A fővárosban az NVI hétfő reggeli adatai szerint 59 465-en kívánnak szavazni.

A legtöbb átjelentkező a főváros 12. számú egyéni választókerületében (XIII. kerületi székhelyű) van,

itt 9163-an szeretnének szavazni, de sokan szavaznának a 6. számú oevk-ban ((XIV. kerületi székhely), ahová 7861-en jelentkeztek át, valamint a 11. számú oevk-ba (III. kerületi székhelyű), ahol 5546 átjelentkezőt várnak és a 2. számú oevk-ba (VIII. kerületi székhely), ahol 5093 átjelentkező szavazna.

Négyezernél több átjelentkezőt várnak a 7. számú oevk-ba (X. kerületi székhely, 4523 szavazó) és a 4. számú (II. kerületi székhelyű) oevk-ba (4077 szavazó), háromezernél többet a 3. számú (XII. kerületi székhelyű) oevk-ba (3393 szavazó) és a 13. számúba (XV. kerület, 3018 szavazó).

A többi választókerületben háromezernél kevesebb átjelentkező szeretne szavazni.

A legkevesebb átjelentkezőt, 668-at a 16. számú oevk-ba várják (XXIII. kerületi székhely), és a 10. számú oevk-ba (XXII. kerületi székhely, 1888 szavazó).

Aki meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti településen kíván szavazni, az április 9-én 16 óráig személyesen illetve kézbesítési meghatalmazott által bármely helyi választási irodánál benyújtva vagy ügyfélkapun keresztül vonhatja vissza átjelentkezési kérelmét.

Azokban az átjelentkezéssel szavazásra kijelölt szavazókörökben, ahol a névjegyzékben szereplő választópolgárok száma meghaladja az 1500-at, a helyi választási iroda vezetője legkésőbb jövő kedden dönthet úgy, hogy a szavazóköri névjegyzéket több részre bontja.

Nyitókép: MTI/MTVA/Kovács Attila

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Obsitos Technikus
2026. április 06. 19:31
Elképesztő ez a tudatlanság, függetlenül a pártszimpátiától drága polgártársak.. Az átjelentkezettek a saját választókerületük szavazólapját kapják meg. Annyi a lényeg, hogy ne kelljen elutazniuk mondjuk Nyíregyházáról Szombathelyre, ha épp ott dolgoznak. Ott van sok átjelentkező általában, ahol sok kollégista, albérletben lakó egyetemista van, Budapest Debrecen, Szeged, Pécs, Pesten is inkább ott, ahol épeszű áron van kiadó lakás.
kir2vik
2026. április 06. 18:11
Én nem engedném az átjelentkezést. Kivéve egészségügyi ellátás esetén.
Galsó Atya
2026. április 06. 17:35
Remélem mostanára a Fidesz is felállította már az átjelentkező brigádjait.
Gubbio
2026. április 06. 13:29 Szerkesztve
A VII. kerület felkészült? Bár a Kormány felvirágoztatta.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!