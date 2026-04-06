Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Nemzeti Választási Iroda országgyűlési választás 2026 szavazat

Megkezdődött: több mint 150 ezer szavazatot ellenőriz a Nemzeti Választási Iroda – mindenkit figyelmeztettek

2026. április 06. 10:20

Elárulták, mikor számít érvénytelennek a levélszavazat.

2026. április 06. 10:20
null

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hétfőn kezdi meg a már beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését – közölték az MTI-vel.

Hétfő reggelig 151 485 levélszavazatot adtak már le, ebből 142 647-et külképviseleteken, 8838-at pedig levélben juttattak vissza az NVI-hez.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az országgyűlési választáson, amennyiben március 18-áig felvetették magukat a névjegyzékbe, ezt 497 ezren tették meg. Az NVI-hez az első levélszavazatok március 23-án érkeztek meg. A Kárpát-medencében lévő külképviseletekről a tervek szerint a szavazás előtt többször is hazaszállítják az urnában lévő szavazatokat, hogy az NVI elvégezhesse a szavazók ellenőrzését.

Az NVI-hez beérkezett, illetve a külképviseletekről beszállított levélszavazatok feldolgozása, azaz a levélben leadott szavazatokhoz tartozó azonosító nyilatkozatainak ellenőrzése hétfőn délelőtt kezdődik meg.

Az ellenőrzést úgy végzik, hogy felbontják a külső, szállító borítékot, és az azonosító nyilatkozaton szereplő adatokat a levélben szavazók névjegyzéke alapján ellenőrzik,

illetve szükség esetén a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány-nyilvántartásban, illetve a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban is ellenőrzik.

  • Érvénytelen a szavazási irat, ha a válaszboríték nincs lezárva, hiányzik az azonosító nyilatkozat vagy a belső boríték, a szavazási irat több belső borítékot tartalmaz, vagy nincs lezárva a belső boríték.
  • Érvénytelen a szavazási irat, ha a nyilatkozat hiányosan tartalmazza a választópolgár adatait, nincs aláírva, vagy a választópolgár már leadott szavazási iratot.

Nem lesz a szavazási irat érvénytelen, ha a szavazási irat nem az NVI által megküldött külső borítékban van, a válaszboríték kis mértékben sérült (de sem abba betenni, sem abból kivenni iratot nem lehet).

Ha a választópolgár személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható, nem lesz érvénytelen a válaszboríték a miatt, ha azért nem egyeznek az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatai a nyilvántartásban lévőkkel, mert közben megváltozott a neve, ékezethiba található az azonosító nyilatkozatban, írásmódbeli eltérés vagy a földrajzi név idegen nyelvű megjelölése okozza az eltérést.

Amennyiben az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatok a levélben szavazók névjegyzékében, illetve nyilvántartásokban szereplő adatokkal megegyeznek, a szavazatot tartalmazó, belső zárt borítékot – felbontás nélkül – félreteszik. Ezt ugyanis csak a szavazás lezárulta, azaz április 12-én 19 óra után lehet felnyitni.

(MTI)

Nyitókép: Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy férfi Magyarország szabadkai főkonzulátusán 2026. április 2-án (Fotó: MTI/Molnár Edvárd)

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Gubbio
•••
2026. április 06. 13:24 Szerkesztve
Tiszáék fiókjaiban már ott vannak az ellenérvek. Azok másodpéldányait küldik majd Ursulának és Webernek Nem baj.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. április 06. 13:04
hajra jobboldal !
Válasz erre
0
0
szim-patikus
2026. április 06. 12:44
Ez volt az a voksolási forma, ahol 2022-ben a Fidesz-KDNP 93,89%-ot ---- remekül dolgoztak a nyílt borítékok szazólapjait olvasgatók. Meghagytak 6,11 % NEM-et lólábtakarónak. (a többi ki tudja miért nem érkezett meg, de megtalálták egy részüket félig elégve)
Válasz erre
0
0
neszteklipschik
2026. április 06. 10:30
Levél szavazatok. Ez volt az a voksolási forma, ahol 2022-ben a Fidesz-KDNP 93,89%-ot kapott. Most meg valószínűleg még annál is többet fog...
Válasz erre
3
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!