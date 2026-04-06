Megkezdődött: több mint 150 ezer szavazatot ellenőriz a Nemzeti Választási Iroda – mindenkit figyelmeztettek

Ez vár ránk a választás napján: megérkezett a friss előrejelzés
Egész héten folytatódik a lehűlés, várhatóan hideg és szeles időben választhatunk majd.
Elárulták, mikor számít érvénytelennek a levélszavazat.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hétfőn kezdi meg a már beérkezett levélszavazatok választót azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését – közölték az MTI-vel.
Hétfő reggelig 151 485 levélszavazatot adtak már le, ebből 142 647-et külképviseleteken, 8838-at pedig levélben juttattak vissza az NVI-hez.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok levélben szavazhatnak az országgyűlési választáson, amennyiben március 18-áig felvetették magukat a névjegyzékbe, ezt 497 ezren tették meg. Az NVI-hez az első levélszavazatok március 23-án érkeztek meg. A Kárpát-medencében lévő külképviseletekről a tervek szerint a szavazás előtt többször is hazaszállítják az urnában lévő szavazatokat, hogy az NVI elvégezhesse a szavazók ellenőrzését.
Az NVI-hez beérkezett, illetve a külképviseletekről beszállított levélszavazatok feldolgozása, azaz a levélben leadott szavazatokhoz tartozó azonosító nyilatkozatainak ellenőrzése hétfőn délelőtt kezdődik meg.
Az ellenőrzést úgy végzik, hogy felbontják a külső, szállító borítékot, és az azonosító nyilatkozaton szereplő adatokat a levélben szavazók névjegyzéke alapján ellenőrzik,
illetve szükség esetén a személyazonosságot igazoló hatósági igazolvány-nyilvántartásban, illetve a polgárok személyi és lakcímadatait tartalmazó nyilvántartásban is ellenőrzik.
Nem lesz a szavazási irat érvénytelen, ha a szavazási irat nem az NVI által megküldött külső borítékban van, a válaszboríték kis mértékben sérült (de sem abba betenni, sem abból kivenni iratot nem lehet).
Ha a választópolgár személyazonossága kétséget kizáróan megállapítható, nem lesz érvénytelen a válaszboríték a miatt, ha azért nem egyeznek az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatai a nyilvántartásban lévőkkel, mert közben megváltozott a neve, ékezethiba található az azonosító nyilatkozatban, írásmódbeli eltérés vagy a földrajzi név idegen nyelvű megjelölése okozza az eltérést.
Amennyiben az azonosító nyilatkozaton feltüntetett adatok a levélben szavazók névjegyzékében, illetve nyilvántartásokban szereplő adatokkal megegyeznek, a szavazatot tartalmazó, belső zárt borítékot – felbontás nélkül – félreteszik. Ezt ugyanis csak a szavazás lezárulta, azaz április 12-én 19 óra után lehet felnyitni.
Ezt is ajánljuk a témában
(MTI)
Nyitókép: Leadja az április 12-i magyarországi országgyűlési választások levélszavazatát egy férfi Magyarország szabadkai főkonzulátusán 2026. április 2-án (Fotó: MTI/Molnár Edvárd)