Megszólalt Pócs János: „A Fideszben főnixmadárként csak Orbán Viktor képes felemelkedni”

Ugyanezt láttuk a rendszerváltás idején: elzavarták a kommunistákat, és jött az MDF, az utcáról került be mindenki, parlamenti tapasztalat nélkül. Nem úgy kerültek kormányra, hogy az ellenzékből kinőtték magukat, így kaptak egy ciklust, utána meg visszahozták a régieket MSZP-színekben. Utána nekünk adtak egy esélyt, de csak egy ciklusra, majd 2010 után egy huzamban kaptunk négy kétharmados felhatalmazást, ami nagyon nagy dolog” – sorolta.

Valamivel később ugyancsak kérdésre válaszolva hozzátette, arra számított, hogy kevéssel, de a Fidesz nyeri majd a választást, a közvélemény-kutatókról pedig sommás véleményt fogalmazott meg. „Az, hogy valaki eltalálta az eredményt, valaki nem, a véletlen műve: az én esetemben az ellenzéki közvélemény-kutatók és a sajátjaink is azt mérték, hogy biztos a győzelmem, mégsem így lett. Ebből látszik, hogy a közvélemény-kutatásokban nem lehet bízni” – jelentette ki Pócs.

A Fideszben csak Orbán Viktor képes kohéziós erőt teremteni

A riporter felidézte, hogy a fideszes politikus a Partizánban azt mondta, hogy az első embert terheli a felelősség a választási eredmények miatt, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy nem kéne lemondania Orbán Viktornak a pártelnöki tisztségről.

Pócs János erre úgy reagált, hogy mindig az első embert terheli a felelősség. „Ő viszi a bőrét a vásárra, ő mutatja az irányt. (...) Az más kérdés, hogy le kell-e mondania: Orbán Viktor négy ciklust húzott le kétharmados többséggel, mindent megtett az ország érdekében, a történelem büszkén fog emlékezni erre az időszakra, ebben egészen biztos vagyok. A mostani kampányban is elment a falig, de a választók változást akartak” – jelentette ki.