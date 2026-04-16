Megszólalt Pócs János: „A Fideszben főnixmadárként csak Orbán Viktor képes felemelkedni”

Pócs Jánoshoz érkezett a bejelentés: vérlázító tiszás csalás miatt kellett intézkedni
A Tisza Párt által delegált megfigyelők nem tették lehetővé a szabályszerű szavazást.
„A választók mindig bölcsek, a választók akaratát mindig tiszteletben kell tartani” – fogalmazott a 24.hu-nak adott interjújában a politikus.
Terjedelmes interjút adott a 24.hu-nak Pócs János. Ebben a Jászság korábbi képviselője arra is választ adott, hogy miért szenvedett vereséget. Pócs úgy fogalmazott, nemcsak ő vesztett, hanem országosan a Fidesz is.
Majd Helmut Kohl egykori német kancellárt idézte, aki megkérdezte arról az embereket, hogy miért pont a negyedik ciklusa után szavazták ki a hatalomból. A választók erre azt felelték, mert már untuk. A politikus szerint
idehaza is a változás iránti igény volt a döntő tényező.
De véleménye szerint a történtekben az is benne van, hogy az egész világon, így „Európában is szenved a gazdaság”. Pócs János leszögezte azt is a beszélgetés során, hogy egy percig sem haragszik a fiatalokra.
Sokan gondolták úgy, hogy kipróbálunk valami újat, ha nem jó, majd visszasírjuk a régit.
Ugyanezt láttuk a rendszerváltás idején: elzavarták a kommunistákat, és jött az MDF, az utcáról került be mindenki, parlamenti tapasztalat nélkül. Nem úgy kerültek kormányra, hogy az ellenzékből kinőtték magukat, így kaptak egy ciklust, utána meg visszahozták a régieket MSZP-színekben. Utána nekünk adtak egy esélyt, de csak egy ciklusra, majd 2010 után egy huzamban kaptunk négy kétharmados felhatalmazást, ami nagyon nagy dolog” – sorolta.
Valamivel később ugyancsak kérdésre válaszolva hozzátette, arra számított, hogy kevéssel, de a Fidesz nyeri majd a választást, a közvélemény-kutatókról pedig sommás véleményt fogalmazott meg. „Az, hogy valaki eltalálta az eredményt, valaki nem, a véletlen műve: az én esetemben az ellenzéki közvélemény-kutatók és a sajátjaink is azt mérték, hogy biztos a győzelmem, mégsem így lett. Ebből látszik, hogy a közvélemény-kutatásokban nem lehet bízni” – jelentette ki Pócs.
A riporter felidézte, hogy a fideszes politikus a Partizánban azt mondta, hogy az első embert terheli a felelősség a választási eredmények miatt, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy nem kéne lemondania Orbán Viktornak a pártelnöki tisztségről.
Pócs János erre úgy reagált, hogy mindig az első embert terheli a felelősség. „Ő viszi a bőrét a vásárra, ő mutatja az irányt. (...) Az más kérdés, hogy le kell-e mondania: Orbán Viktor négy ciklust húzott le kétharmados többséggel, mindent megtett az ország érdekében, a történelem büszkén fog emlékezni erre az időszakra, ebben egészen biztos vagyok. A mostani kampányban is elment a falig, de a választók változást akartak” – jelentette ki.
A Fideszben nincs más, aki kohéziós erőt tud teremteni, és főnixmadárként a semmiből képes felemelkedni, csak Orbán Viktor”
– szögezte le.
Pócs János arra is kitért, hogy mi várható a közelgő választmányi ülésen. „A miniszterelnök mindig azt szokta mondani, hogy vagy győzünk, vagy tanulunk. Most a tanulás és az újrakezdés időszaka köszöntött be. Ki fogjuk értékelni az eredményeket, de az teljesen biztos, hogy nem a választókat fogjuk hibáztatni.
A választók mindig bölcsek, a választók akaratát mindig tiszteletben kell tartani”
– húzta alá.
Nyitókép: Pócs János Facebook-oldala
