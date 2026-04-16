04. 16.
csütörtök
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
politikus jászság pócs jános fidesz választás orbán viktor

Megszólalt Pócs János: „A Fideszben főnixmadárként csak Orbán Viktor képes felemelkedni”

2026. április 16. 11:00

„A választók mindig bölcsek, a választók akaratát mindig tiszteletben kell tartani” – fogalmazott a 24.hu-nak adott interjújában a politikus.

Terjedelmes interjút adott a 24.hu-nak Pócs János. Ebben a Jászság korábbi képviselője arra is választ adott, hogy miért szenvedett vereséget. Pócs úgy fogalmazott, nemcsak ő vesztett, hanem országosan a Fidesz is.

Majd Helmut Kohl egykori német kancellárt idézte, aki megkérdezte arról az embereket, hogy miért pont a negyedik ciklusa után szavazták ki a hatalomból. A választók erre azt felelték, mert már untuk. A politikus szerint 

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

idehaza is a változás iránti igény volt a döntő tényező. 

De véleménye szerint a történtekben az is benne van, hogy az egész világon, így „Európában is szenved a gazdaság”. Pócs János leszögezte azt is a beszélgetés során, hogy egy percig sem haragszik a fiatalokra. 

Sokan gondolták úgy, hogy kipróbálunk valami újat, ha nem jó, majd visszasírjuk a régit. 

Ugyanezt láttuk a rendszerváltás idején: elzavarták a kommunistákat, és jött az MDF, az utcáról került be mindenki, parlamenti tapasztalat nélkül. Nem úgy kerültek kormányra, hogy az ellenzékből kinőtték magukat, így kaptak egy ciklust, utána meg visszahozták a régieket MSZP-színekben. Utána nekünk adtak egy esélyt, de csak egy ciklusra, majd 2010 után egy huzamban kaptunk négy kétharmados felhatalmazást, ami nagyon nagy dolog” – sorolta.

Valamivel később ugyancsak kérdésre válaszolva hozzátette, arra számított, hogy kevéssel, de a Fidesz nyeri majd a választást, a közvélemény-kutatókról pedig sommás véleményt fogalmazott meg. „Az, hogy valaki eltalálta az eredményt, valaki nem, a véletlen műve: az én esetemben az ellenzéki közvélemény-kutatók és a sajátjaink is azt mérték, hogy biztos a győzelmem, mégsem így lett. Ebből látszik, hogy a közvélemény-kutatásokban nem lehet bízni” – jelentette ki Pócs.

A Fideszben csak Orbán Viktor képes kohéziós erőt teremteni

A riporter felidézte, hogy a fideszes politikus a Partizánban azt mondta, hogy az első embert terheli a felelősség a választási eredmények miatt, ugyanakkor azt is hozzátette, hogy nem kéne lemondania Orbán Viktornak a pártelnöki tisztségről.

Pócs János erre úgy reagált, hogy mindig az első embert terheli a felelősség. „Ő viszi a bőrét a vásárra, ő mutatja az irányt. (...) Az más kérdés, hogy le kell-e mondania: Orbán Viktor négy ciklust húzott le kétharmados többséggel, mindent megtett az ország érdekében, a történelem büszkén fog emlékezni erre az időszakra, ebben egészen biztos vagyok. A mostani kampányban is elment a falig, de a választók változást akartak” – jelentette ki.

A Fideszben nincs más, aki kohéziós erőt tud teremteni, és főnixmadárként a semmiből képes felemelkedni, csak Orbán Viktor”

– szögezte le.

Pócs János arra is kitért, hogy mi várható a közelgő választmányi ülésen. „A miniszterelnök mindig azt szokta mondani, hogy vagy győzünk, vagy tanulunk. Most a tanulás és az újrakezdés időszaka köszöntött be. Ki fogjuk értékelni az eredményeket, de az teljesen biztos, hogy nem a választókat fogjuk hibáztatni. 

A választók mindig bölcsek, a választók akaratát mindig tiszteletben kell tartani”

– húzta alá.

A teljes interjút ITT olvashatja el.

Nyitókép: Pócs János Facebook-oldala

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
chief Bromden
2026. április 16. 11:34
Elöregedve öngyulladással hamuvá válik, majd saját hamvaiból fiatalon újjászületik. Lehet ezt láttuk most?
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 16. 11:33
Amúgy meg szerepeltessétek csak tovább az ilyen Pöcs féléket, hogy 2030-ban is meglegyen a 2/3!
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 16. 11:32
Ha már egyszer porrá égett… 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
bekeev-2025
2026. április 16. 11:25
tidal-wave-is-backbekeev-2025 2026. április 16. 11:24 Ugyan már! Az a videó, amin Pócs kiosztja Farády-t, a legjobb volt amit az elmúlt hónapokban láttam, napokig röhögtem rajta. Egyébként mennyivel rosszabb "a keress magadnak másik országot", mint a börtönnel, vagyonelkobzással meg külföldre száműzetéssel való fenyegetőzés, amit a tiszások szeretnek sportként űzni? Igaz, sokkal keresztényibb cselekedet másokat a "taknyukon és vérükön kirángatni".
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!