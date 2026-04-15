Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
04. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 15.
szerda
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
megszorítások rezsicsökkentés kormány bajnai gordon simor andrás magyar nemzeti bank

Megszólalt Bajnai Gordonék jegybankelnöke: „A lakástámogatások, az árstopok és a rezsicsökkentés károsak. Le kell jönni róluk, mint a drogról!”

2026. április 15. 10:46

Simor András a HVG-nek azt is kijelentette, hogy „le kell számolni azzal a hiedelemmel, hogy a jólétet a kormány biztosítja: ez alapvető hazugság”.

2026. április 15. 10:46
„Gazdaságfilozófiai változásra van szükség. Az elmúlt 16 évben az Orbán-kormányok nem gazdaságfejlesztő célzattal avatkoztak be a folyamatokba, hanem elsősorban szavazatvásárlási céllal – ezt állították a gazdaságpolitika fókuszába” – hangsúlyozta a HVG-nek Simor András, korábbi jegybankelnök. 

A közgazdász többek között ide sorolta a támogatott lakáshitelezést, az árstopokat, a rezsicsökkentést. Ezekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy 

ezek a piactorzító intézkedések inkább rontottak, mint javítottak a gazdaság helyzetén, viszont az embereken segítő kormány illúzióját keltették. 

A romló gazdaság pedig minden ember életét nehezebbé tette.”

Simor szerint a lakástámogatás például árfelhajtó hatással jár, amíg kevesebb új lakás épül, mint akár egy évtizeddel ezelőtt. Míg az árstopok kordában tartják a meghatározott árucikkek árát, az indokoltnál jobban drágulhat viszont az összes többi.

A volt jegybankelnök arra is kitért, hogy a megelőző benzinárstop feloldása után az árak indokoltnál nagyobb megugrása következett be, és arra számít hogy most is ez várható.

Az alacsonyan tartott rezsi pedig hosszabb távon nem váltja ki, csak elodázza a magas energiaárak mellett elkerülhetetlen takarékoskodást és az energiahatékonyságot célzó beruházásokat”

– sorolta. 

„Mindezeknek az intézkedéseknek a számláját végül az emberek fizetik meg, így összlakossági szinten nem hasznosak, hanem károsak. Még akkor is, ha egyes rétegeknek kedvezőek.

Le kell erről jönni, mint a drogról

(...) Le kell számolni azzal a hiedelemmel, hogy a jólétet a kormány biztosítja: ez alapvető hazugság” – jelentette ki Simor András a lapnak.

Visszatérnek a „vörös bárók”?

A HVG-nek nyilatkozó Simor András 2007-től 2013-ig a Magyar Nemzeti Bank elnöke volt. A neve sokaknak onnan lehet ismerős, hogy jelentős szerepet játszott a devizahitelezés elszabadulásában.

Simor pályafutását a rendszerváltás előtt kezdte az MNB-ben, és itt szerzett kapcsolatai révén gazdagodott meg. 1989-ben az egyik első magyarországi brókercég, a felerészben a Budapest Bank tulajdonában lévő Creditanstalt Értékpapír Rt. vezérigazgatója volt: ők szervezték a legnagyobb magyarországi tőzsdére lépéseket, indították az első magyar kötvényalapot és az első nyílt végű befektetési alapot. Később a brókercég tulajdonosának vezérigazgatója lett.

Ezt követően 1998-ban a Budapesti Értéktőzsde elnöke, majd a Deloitte leányvállalatának vezetője lett. Ez összeférhetetlen volt a tőzsdeelnöki pozícióval, de egy egyszerű ígérettel megoldotta: a Deloitte üzletfeleinek ügyében nem járt el. 

Miután Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lett, Simor András az egyik tanácsadójává vált, majd 2007-ben az MNB elnöke lett. 2009-ben a sajtó észrevette, hogy milliárdos vagyonának 90 százaléka eltűnt a vagyonnyilatkozatából, és kiderült, hogy ciprusi offshore-befektetésekben tartja. Ekkor megígérte, hogy cégeit eladja, ennek teljesítését azonban később többször is vitatták – ismertette egy korábbi cikkében az Origo.

Nyitókép: MTI/EBRD/Dermot Doorly 

 

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
robogo72
•••
2026. április 15. 13:31 Szerkesztve
„A lakástámogatások, az árstopok és a rezsicsökkentés károsak. Le kell jönni róluk, mint a drogról!” A lakástámogatás nem káros, kvázi állami beruházásként múködik, és ezzel együtt a pénz multiplikáló hatása érvényesül, ezért kifejezetten hasznos. Ha a rezsicsökkentés és az árstop a szolgáltatók profitjának a kárára megy az sem káros, sőt kifejezetten hasznos. Ha az állam finanszírozza akkor sem igazán káros, kicsit ez is hasonlít az állami beruházások hatására. És igen, sokkal okosabban is lehett volna: magyar profittermelő exportképes gazdasági szereplők léterhozása/ kiemelt támogatása lenne a tökéletes, de ezzel 1990 óta minden kormány adósa a nemzetnek. Még csak nem is beszél erről senki...
Válasz erre
0
0
esvany-0
2026. április 15. 13:19
„A lakástámogatások, az árstopok és a rezsicsökkentés károsak. Le kell jönni róluk, mint a drogról!” Károsak??? Kinek, te félnótás? A spekuláns maffiának? Ne felejtsd el, hogy a kormány dolga nem a spekulánsok igényinek kiszolgálása (a lakosság kiuzsorázása céljából), hanem az ország fenntarthatóságának és a lakosság megélhetésének biztosítása - bármi áron. Elég volt már az ócska szdsz-es dumából a piac mindenhatóságáról! Ki védje meg az embereket a multik és a spekulánsok szemétkedéseitől, és hiénai mohóságától, ha nem a kormány? Ki védje meg az embereket az EU-t uraló kártékony maffia ostoba húzásainak húsbavágó következményeitől, ha nem a kormány? Ehhez pedig eszközök kellenek, mint pl. az árrésstop, a különadók, a rezsicsökkentés vagy hasonlók.
Válasz erre
1
0
gyaloggos
2026. április 15. 12:34
jóember ! AZ ARANYTARTALÉKOT SURÁNYI adta el, DE EGYIK kutya, másik eb, amúgy!
Válasz erre
7
0
gyaloggos
2026. április 15. 12:33
EZ a SIMOR, meg hasonszőrű társaik legjobban teszik, HA KUSSOLNAK! SIMOR ténykedését lehet megnézni, ELBORZASZTÓ volt! MAGYAR PÉTER messziről kerülje az efféle figurákat
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!