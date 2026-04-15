Megszólalt Bajnai Gordonék jegybankelnöke: „A lakástámogatások, az árstopok és a rezsicsökkentés károsak. Le kell jönni róluk, mint a drogról!”

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
Simor András a HVG-nek azt is kijelentette, hogy „le kell számolni azzal a hiedelemmel, hogy a jólétet a kormány biztosítja: ez alapvető hazugság”.
„Gazdaságfilozófiai változásra van szükség. Az elmúlt 16 évben az Orbán-kormányok nem gazdaságfejlesztő célzattal avatkoztak be a folyamatokba, hanem elsősorban szavazatvásárlási céllal – ezt állították a gazdaságpolitika fókuszába” – hangsúlyozta a HVG-nek Simor András, korábbi jegybankelnök.
A közgazdász többek között ide sorolta a támogatott lakáshitelezést, az árstopokat, a rezsicsökkentést. Ezekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy
ezek a piactorzító intézkedések inkább rontottak, mint javítottak a gazdaság helyzetén, viszont az embereken segítő kormány illúzióját keltették.
A romló gazdaság pedig minden ember életét nehezebbé tette.”
Simor szerint a lakástámogatás például árfelhajtó hatással jár, amíg kevesebb új lakás épül, mint akár egy évtizeddel ezelőtt. Míg az árstopok kordában tartják a meghatározott árucikkek árát, az indokoltnál jobban drágulhat viszont az összes többi.
A volt jegybankelnök arra is kitért, hogy a megelőző benzinárstop feloldása után az árak indokoltnál nagyobb megugrása következett be, és arra számít hogy most is ez várható.
Az alacsonyan tartott rezsi pedig hosszabb távon nem váltja ki, csak elodázza a magas energiaárak mellett elkerülhetetlen takarékoskodást és az energiahatékonyságot célzó beruházásokat”
– sorolta.
„Mindezeknek az intézkedéseknek a számláját végül az emberek fizetik meg, így összlakossági szinten nem hasznosak, hanem károsak. Még akkor is, ha egyes rétegeknek kedvezőek.
Le kell erről jönni, mint a drogról
(...) Le kell számolni azzal a hiedelemmel, hogy a jólétet a kormány biztosítja: ez alapvető hazugság” – jelentette ki Simor András a lapnak.
A HVG-nek nyilatkozó Simor András 2007-től 2013-ig a Magyar Nemzeti Bank elnöke volt. A neve sokaknak onnan lehet ismerős, hogy jelentős szerepet játszott a devizahitelezés elszabadulásában.
Simor pályafutását a rendszerváltás előtt kezdte az MNB-ben, és itt szerzett kapcsolatai révén gazdagodott meg. 1989-ben az egyik első magyarországi brókercég, a felerészben a Budapest Bank tulajdonában lévő Creditanstalt Értékpapír Rt. vezérigazgatója volt: ők szervezték a legnagyobb magyarországi tőzsdére lépéseket, indították az első magyar kötvényalapot és az első nyílt végű befektetési alapot. Később a brókercég tulajdonosának vezérigazgatója lett.
Ezt követően 1998-ban a Budapesti Értéktőzsde elnöke, majd a Deloitte leányvállalatának vezetője lett. Ez összeférhetetlen volt a tőzsdeelnöki pozícióval, de egy egyszerű ígérettel megoldotta: a Deloitte üzletfeleinek ügyében nem járt el.
Miután Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lett, Simor András az egyik tanácsadójává vált, majd 2007-ben az MNB elnöke lett. 2009-ben a sajtó észrevette, hogy milliárdos vagyonának 90 százaléka eltűnt a vagyonnyilatkozatából, és kiderült, hogy ciprusi offshore-befektetésekben tartja. Ekkor megígérte, hogy cégeit eladja, ennek teljesítését azonban később többször is vitatták – ismertette egy korábbi cikkében az Origo.
