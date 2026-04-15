Megszólalt Bajnai Gordonék jegybankelnöke: „A lakástámogatások, az árstopok és a rezsicsökkentés károsak. Le kell jönni róluk, mint a drogról!”

Visszatérnek a „vörös bárók”?

A HVG-nek nyilatkozó Simor András 2007-től 2013-ig a Magyar Nemzeti Bank elnöke volt. A neve sokaknak onnan lehet ismerős, hogy jelentős szerepet játszott a devizahitelezés elszabadulásában.

Simor pályafutását a rendszerváltás előtt kezdte az MNB-ben, és itt szerzett kapcsolatai révén gazdagodott meg. 1989-ben az egyik első magyarországi brókercég, a felerészben a Budapest Bank tulajdonában lévő Creditanstalt Értékpapír Rt. vezérigazgatója volt: ők szervezték a legnagyobb magyarországi tőzsdére lépéseket, indították az első magyar kötvényalapot és az első nyílt végű befektetési alapot. Később a brókercég tulajdonosának vezérigazgatója lett.

Ezt követően 1998-ban a Budapesti Értéktőzsde elnöke, majd a Deloitte leányvállalatának vezetője lett. Ez összeférhetetlen volt a tőzsdeelnöki pozícióval, de egy egyszerű ígérettel megoldotta: a Deloitte üzletfeleinek ügyében nem járt el.

Miután Gyurcsány Ferenc miniszterelnök lett, Simor András az egyik tanácsadójává vált, majd 2007-ben az MNB elnöke lett. 2009-ben a sajtó észrevette, hogy milliárdos vagyonának 90 százaléka eltűnt a vagyonnyilatkozatából, és kiderült, hogy ciprusi offshore-befektetésekben tartja. Ekkor megígérte, hogy cégeit eladja, ennek teljesítését azonban később többször is vitatták – ismertette egy korábbi cikkében az Origo.