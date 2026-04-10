Megérkezett Orbán válasza Trump üzenetére: „Az amerikai elnök velünk van”

Trump üzent minden magyarnak: „Menjetek el vasárnap, és szavazzatok Orbán Viktorra!”
Az amerikai elnök megerősítette, hogy a vasárnapi választás előtt a magyar miniszterelnök pártját fogja.
Donald Trump arra buzdította a magyar választókat, hogy az április 12-i választáson Orbán Viktorra szavazzanak.
Ahogy arról beszámoltunk, Donald Trump amerikai elnök arra buzdítja a magyar választókat internetes bejegyzésében, hogy az április 12-i választáson Orbán Viktorra szavazzanak, egyben teljes támogatásáról biztosította a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor közösségi oldalán reagált az üzenetre.
„Köszönöm a támogatást, Elnök úr! Magyarország komoly szövetségeseket gyűjtött a veszélyek korára készülve.
Vasárnap ezért a Fidesz a biztos választás!”
– írta Orbán Viktor a Facebookon.
