Márki-Zay Péter szívesen lenne köztársasági elnök – azt is elmondta, miért (VIDEÓ)

„Minden tisztességes magyar hazafinak jó vezetője lennék, köztársasági elnökként is” – mondta az egyesült baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje az ATV-ben.
Harcba szállna a köztársasági elnöki posztért Márki-Zay Péter, ha bevezetik a közvetlen választást – erről beszélt Hódmezővásárhely polgármestere az ATV-ben péntek este, aki azt állította, hogy sokan kérték fel az indulásra.
Márki-Zay így fogalmazott:
Minden tisztességes magyar hazafinak jó vezetője lennék, köztársasági elnökként is”.
Az egyesült baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje azt azonban elismerte, lehet, hogy lenne a posztra alkalmasabb ember, aki kevésbé konfrontatív személyiség, és abban sem biztos, lesz-e egyáltalán közvetlen köztársaságielnök-választás.
Azt ugyanakkor leszögezte, „Sulyok Tamás nem maradhat ott, ahol van, mert ha ott marad, akkor nemcsak akadályozni fogja a jogalkotást, hanem adott esetben bűnözőknek fog kegyelmet adni.
Mert ne gondoljuk azt, hogy ő nem Orbán bábja és nem azért került oda, hogy ha Orbán azt kéri, akkor majd a bíróság előtt – remélem, hogy hamarosan – jogerősen elítélt fideszes bűnözőket ő majd fel fogja menteni”.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt