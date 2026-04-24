04. 25.
szombat
márki - zay péter köztársasági elnök hódmezővásárhely

Márki-Zay Péter szívesen lenne köztársasági elnök – azt is elmondta, miért (VIDEÓ)

2026. április 24. 22:49

„Minden tisztességes magyar hazafinak jó vezetője lennék, köztársasági elnökként is” – mondta az egyesült baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje az ATV-ben.

2026. április 24. 22:49
Harcba szállna a köztársasági elnöki posztért Márki-Zay Péter, ha bevezetik a közvetlen választást – erről beszélt Hódmezővásárhely polgármestere az ATV-ben péntek este, aki azt állította, hogy sokan kérték fel az indulásra.

Márki-Zay így fogalmazott:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Minden tisztességes magyar hazafinak jó vezetője lennék, köztársasági elnökként is”.

Az egyesült baloldal korábbi miniszterelnök-jelöltje azt azonban elismerte, lehet, hogy lenne a posztra alkalmasabb ember, aki kevésbé konfrontatív személyiség, és abban sem biztos, lesz-e egyáltalán közvetlen köztársaságielnök-választás.

Azt ugyanakkor leszögezte, „Sulyok Tamás nem maradhat ott, ahol van, mert ha ott marad, akkor nemcsak akadályozni fogja a jogalkotást, hanem adott esetben bűnözőknek fog kegyelmet adni. 

Mert ne gondoljuk azt, hogy ő nem Orbán bábja és nem azért került oda, hogy ha Orbán azt kéri, akkor majd a bíróság előtt – remélem, hogy hamarosan – jogerősen elítélt fideszes bűnözőket ő majd fel fogja menteni”.

A teljes interjút itt nézheti meg:

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt
 

 

Összesen 45 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kardhal
2026. április 25. 00:53
Na ez még biccnek is rossz de semmi gond apoltkam mindjárt jön a nővér és bekapja a bogyoit és megnyugszik 🤣🤣
figyelő4322
2026. április 25. 00:41
Ez a Maki majom egy vallásos maszkban tetszelgő, ordináré bunkó emberke. Mióta a Jóisten felvitte a dolgát, a szerencsétlen fickó azt hiszi, hogy észt is adott neki a hivatalhoz? 🥺 🙄 A hatalom súlya, a felelőssége talán még tovább is hülyítette. Az persze látszik, hogy gőgös és beképzelt ember lett belőle. Szerintem inkább jobban tenné, ha visszatérne az eredeti amerikai foglalkozásához. Tudjuk, hogy ajtókon kopogtató, porszívókkal házaló vigéc volt, mielőtt a (demokrá)CIA beszervezte! 😲 Ott a pofájába csapták volna az ajtót ezzel a mostani hozzáállásával!
Obsitos Technikus
2026. április 25. 00:32
Az én időmben a kedves ápoltak Kádár Jánosok akartak lenni.
figyelő4322
2026. április 25. 00:27
„Sulyok Tamás nem maradhat ott, ahol van...bűnözőknek fog kegyelmet adni.". - MSZP. EZ övön aluli ütés volt. Milyen köztársasági elnök lenne ebből a majomból? Ez a tisztség olyan embernek való, aki felül tud emelkedni a személyeskedésen, de a pártpolitikán is. A köztársasági elnöké egy tiszeletetre méltó pozíció. És nem árt, ha az átlagosnál intelligensebb is a jelölt. MZP-nél éppen azok a kvalítások hiányoznak, amik erre méltóvá és elfogadhatóvá tennék!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!