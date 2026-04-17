04. 17.
péntek
Választás 2026
nemzeti választási iroda tolna vármegye csibi krisztina szijjártó gábor

Mandátumot veszített a Fidesz: megfordult az eredmény a dombóvári választókerületben

2026. április 17. 21:06

Megfordult az országgyűlésiképviselő-választás eredménye a dombóvári székhelyű (Tolna vármegye 2. számú) egyéni választókerületében is: a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksainak összeszámlálása után Szijjártó Gábor, a Tisza Párt jelöltje szerzett mandátumot.

A Tolna vármegyei, dombóvári székhelyű 2-es számú választókerületben a szavazatok vasárnapi összeszámlálása után 422 szavazattal vezetett Csibi Krisztina, a Fidesz-KDNP jelöltje a tiszás Szijjártó Gábor előtt.

Pénteken megérkeztek a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksai is,

ezeket előbb hozzákeverték a számlálásra kijelölt szavazókörben vasárnap leadott voksokhoz, majd megszámlálták azokat.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a szavazatok 100 százalékának feldolgozása után Szijjártó Gábor, a Tisza képviselőjelöltje 20 ezer 086 szavazatot kapott (46,58 százalék), Csibi Krisztina pedig 19 ezer 433-at (45,07 százalék). 

Ezzel a Tisza jelöltje fordított és mandátumot szerzett.

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: MTI/Purger Tamás

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lemez
2026. április 17. 21:48
A telex ügynökújság nagyinterjút kèszitett matolcsi ádámmal.Persze a választások elött fényképet közölt hogy menti vagyonát.Poloskának ah úgynölmédia és a facebook nyerte meg a választást.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 17. 21:46
Egyértelmű jelzés a választóktól, hogy teljes rendszerváltást és az átkos bűnöseinek maradéktalan elszámoltatását követelik!
nyugalom
2026. április 17. 21:43
Ez több, mint gyanús!
elfújta az ellenszél
2026. április 17. 21:40
Ha valakinek elvonási tünetei lettek volna Orbán és Szijjártó nélkül, azok kedvéért egy másik Orbánt és Szíjjártót rendszeresített az új hatalom. De előtte még megvádolták a régi hatalmat azzal, hogy a névazonossági trükköt használja orosz recept alapján a választáson Magyarral szemben.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!