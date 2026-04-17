Mandátumot veszített a Fidesz: megfordult az eredmény a dombóvári választókerületben

Földindulás: lezárult egy korszak, jön a Tisza-kormány
A kisebb ellenzéki pártok közül egyedül a Mi Hazánk maradt talpon.
Megfordult az országgyűlésiképviselő-választás eredménye a dombóvári székhelyű (Tolna vármegye 2. számú) egyéni választókerületében is: a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksainak összeszámlálása után Szijjártó Gábor, a Tisza Párt jelöltje szerzett mandátumot.
A Tolna vármegyei, dombóvári székhelyű 2-es számú választókerületben a szavazatok vasárnapi összeszámlálása után 422 szavazattal vezetett Csibi Krisztina, a Fidesz-KDNP jelöltje a tiszás Szijjártó Gábor előtt.
Ezt is ajánljuk a témában
Pénteken megérkeztek a külképviseleteken és átjelentkezéssel szavazók voksai is,
ezeket előbb hozzákeverték a számlálásra kijelölt szavazókörben vasárnap leadott voksokhoz, majd megszámlálták azokat.
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a szavazatok 100 százalékának feldolgozása után Szijjártó Gábor, a Tisza képviselőjelöltje 20 ezer 086 szavazatot kapott (46,58 százalék), Csibi Krisztina pedig 19 ezer 433-at (45,07 százalék).
Ezzel a Tisza jelöltje fordított és mandátumot szerzett.
Nyitóképünk illusztráció. Fotó: MTI/Purger Tamás