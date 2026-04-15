Nincs új a nap alatt: közadakozásból fizetné ki bírságát Márki-Zay Péter

Miként arról az Index beszámolt, Márki-Zay Péter egy Facebook-videóban közölte, hogy a Kúria jóváhagyta a Nemzeti Választási Bizottság (NVI) bírságát,

Hódmezővásárhely polgármesterét kétszer 1,6 millió forint kifizetésére szólították fel.

A 2022-es országgyűlési választás bukott baloldali miniszterelnök-jelöltje szerint egy fideszes rosszakarója tett panaszt, aki azt állítja, közösségi oldalát arra használta fel, hogy befolyásolja a választás eredményének kimenetelét és szidja a Fideszt.

Ez az oldal nem a polgármesteri, hanem a közszereplői oldalam, amit, mint a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke és mint a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke használtam

– magyarázta Márki-Zay, hozzátéve, hogy polgármesteri oldalát elválasztotta a közszereplőitől, így törvényesen járt el.