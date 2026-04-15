Márki-Zay Péter nemzeti választási iroda mindenki magyarországa mozgalom kúria bírság hódmezővásárhely

Nincs új a nap alatt: közadakozásból fizetné ki bírságát Márki-Zay Péter

2026. április 15. 18:24

A hódmezővásárhelyi polgármestert 3,2 millió forintra büntette az NVI.

Több mint hárommillió forintra büntette a Nemzeti Választási Iroda (NVI) Márki-Zay Pétert, aki – számos ellenzéki politikustársához hasonlóan – 

társadalmi adakozásból kívánja befizetni a kiszabott bírságot.

Minderről maga a hódmezővásárhelyi polgármester számolt be.

Mint mondta, a vád szerint polgármesteri oldalát arra használta, hogy szidja a Fideszt, miközben szerinte a politikai nézeteit közszereplői oldalán hirdette, megítélése szerint így jogszerűen járt el.

3,2 millió forint a bírság

Miként arról az Index beszámolt, Márki-Zay Péter egy Facebook-videóban közölte, hogy a Kúria jóváhagyta a Nemzeti Választási Bizottság (NVI) bírságát, 

Hódmezővásárhely polgármesterét kétszer 1,6 millió forint kifizetésére szólították fel.

A 2022-es országgyűlési választás bukott baloldali miniszterelnök-jelöltje szerint egy fideszes rosszakarója tett panaszt, aki azt állítja, közösségi oldalát arra használta fel, hogy befolyásolja a választás eredményének kimenetelét és szidja a Fideszt.

Ez az oldal nem a polgármesteri, hanem a közszereplői oldalam, amit, mint a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke és mint a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke használtam

 – magyarázta Márki-Zay, hozzátéve, hogy polgármesteri oldalát elválasztotta a közszereplőitől, így törvényesen járt el.

Pénzt kér a polgármester

Márki-Zay Péter közölte, 

a 3,2 millió forintot kell kifizetni úgy, hogy most a kampányszámlámon nagyjából egymillió forint van, ezért nagyon megköszönöm, ha segítenek. 

 A bírság kifizetésének ezen módja már bevett gyakorlatnak számít a baloldalon, gyűjtött már pénzt a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, illetve a Momentum, de fordult már a szavazókhoz Hadházy Ákos, eddigi független országgyűlési képviselő is.

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Amerigo
2026. április 15. 19:36
Ez a dilinyós bohóc előbb-utóbb a 6házi lóf...szdoktor sorsára fog jutni. Rokonok.
llancsi74
2026. április 15. 19:32
Undorító 1sejtű.... Fillért sem adnék neki. Polgármester=közszereplő. Egyre hülyébb lesz ez a féreg.
nnjohn
2026. április 15. 19:30
Törvényileg kéne megtiltani az ilyet. KÖZMUNKÁRA kell ítélni ilyen esetekben, azt nem lehet MÁSRA hárítani. Ezt már qrva jól tudják Amerikában.
cinkegolyó
2026. április 15. 19:25
Mi van, elfogytak a guruló dollárok? Egyébként a gyerekinek a nagy része már keresőképes, dolgozzanak!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!