Nincs új a nap alatt: közadakozásból fizetné ki bírságát Márki-Zay Péter

A hódmezővásárhelyi polgármestert 3,2 millió forintra büntette az NVI.
Több mint hárommillió forintra büntette a Nemzeti Választási Iroda (NVI) Márki-Zay Pétert, aki – számos ellenzéki politikustársához hasonlóan –
társadalmi adakozásból kívánja befizetni a kiszabott bírságot.
Minderről maga a hódmezővásárhelyi polgármester számolt be.
Mint mondta, a vád szerint polgármesteri oldalát arra használta, hogy szidja a Fideszt, miközben szerinte a politikai nézeteit közszereplői oldalán hirdette, megítélése szerint így jogszerűen járt el.
Miként arról az Index beszámolt, Márki-Zay Péter egy Facebook-videóban közölte, hogy a Kúria jóváhagyta a Nemzeti Választási Bizottság (NVI) bírságát,
Hódmezővásárhely polgármesterét kétszer 1,6 millió forint kifizetésére szólították fel.
A 2022-es országgyűlési választás bukott baloldali miniszterelnök-jelöltje szerint egy fideszes rosszakarója tett panaszt, aki azt állítja, közösségi oldalát arra használta fel, hogy befolyásolja a választás eredményének kimenetelét és szidja a Fideszt.
Ez az oldal nem a polgármesteri, hanem a közszereplői oldalam, amit, mint a Mindenki Magyarországa Néppárt elnöke és mint a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnöke használtam
– magyarázta Márki-Zay, hozzátéve, hogy polgármesteri oldalát elválasztotta a közszereplőitől, így törvényesen járt el.
Márki-Zay Péter közölte,
a 3,2 millió forintot kell kifizetni úgy, hogy most a kampányszámlámon nagyjából egymillió forint van, ezért nagyon megköszönöm, ha segítenek.
A bírság kifizetésének ezen módja már bevett gyakorlatnak számít a baloldalon, gyűjtött már pénzt a Demokratikus Koalíció, a Jobbik, illetve a Momentum, de fordult már a szavazókhoz Hadházy Ákos, eddigi független országgyűlési képviselő is.
Nyitókép: Facebook