oktatási miniszter Magyar Péter jelölés Vitézy Dávid miniszter

Magyar Péternek nincs embere. Amit látunk, az egy casting

2026. április 25. 13:19

Jó esetben a castingot a munka elkezdése előtt szokták végezni.

Gulyás Virág
„Magyar Péternek nincs embere. Amit látunk, az egy casting.

Csak jó esetben a castingot a munka elkezdése előtt szokták végezni.

Most naponta megnevez valakit. És már az is mindegy, hogy pár hónapja az a jelölt Fidesz-hekkje volt, vagy épp az van, hogy jelöl valakit, majd balos influenszerek hisztiznek egy kicsit, így gyorsan lecseréli a jelöltet egy LGBTQ-barát egyénre, nehogy tovább hergelje azokat, akiket ma még ki kell elégítenie.

Senki nem ismer senkit ebben az új mátrixban, és ott tartunk, hogy filmszerepekre választunk modelleket, modellnek meg tanárokat – akik egy idő után akár bele is tanulhatnak a szerepükbe, de azt minden producer tudja, hogy olyanokat felvenni, akik még nem láttak kamerát, pénz- és időkidobás.

Egy olyan 6 hónap múlva a ma kijelölt emberek talán el is kezdenek majd dolgozni, mikor megismerkednek egy országot ellátó minisztérium rendszerével.

Arról már ne is beszéljünk, hogy pszichológiailag mennyire szokott jól elsülni az, amikor no-name embereket hirtelen magas pozícióba teszünk… igen, ez cégeken belül is zseniálisan szokott működni.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
FeketeFehér
2026. április 25. 14:38
"Arról már ne is beszéljünk, hogy pszichológiailag mennyire szokott jól elsülni az, amikor no-name embereket hirtelen magas pozícióba teszünk… " Mondjuk a miniszterjelöltek nagyon nem "no-name" emberek. De Gulyás Virág ugye ezt honnan tudhatná amerikából. :)))
civilina-2
2026. április 25. 14:11
"Arról már ne is beszéljünk, hogy pszichológiailag mennyire szokott jól elsülni az, amikor no-name embereket hirtelen magas pozícióba teszünk… " Ez mind semmi ahhoz képest, amikor ezek a no-name emberek megrészegülnek és elcsábulnak majd a pénz könnyű "elsajátításának" a lehetőségétől, valamint amikor könyörtelenül benyújtják a számlát. Majd meglátjuk, hogy a pénzosztás során, milyen kreatív lesz Magyar Péter!
gullwing
2026. április 25. 14:10
A lúzerek kormánya lesz. Csupa olyan aki vagy megbukott mikor pozíciót kapott vagy el sem jutott odáig... Egy szdsz-maszop tag ruff orbán anita aki komoly emberekkel soha nem beszélt csak az előszobájukat koptatta kapitány a protko model.. gajdos a komcsi aki hagytákvolna megdögleni szlogennel vezeti az ÉLŐ környezetért misztériumot... oktatást olyan irányítja aki soha nem tanított de beszélt róla, jó libcsi módjára... hegedűs aki még korházi osztályt sem vezetett soha.. vidék település fejlesztés: 7 (!) éve a miniszter az ügyvédi szakvizsgával küzd.. jogász aki vakon bízik miben is? egy agrárember akinek a telephelyét letarolta a száj és körömfájás, és ezért is az obán a hibás... egy olyan pénzügyes aki annyira okos hogy a diploma előtt már szakértő volt a pénzügyminisztériumban...amikor bokros tönkretette a gazdaságot és az országot. hát nem egy nyerő csapat.. És a szendi szundit nem említettük.....
gullwing
2026. április 25. 13:52
Vitézy minden pozíciójában megbukott... Tarlós mondta hogy finoman szólva nem volt egy nagy nyereség amikor neki dolgozott...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!