sulyok tamás sándor palotába Magyar Péter

Magyar Péter megérkezett a Sándor Palotába, majd azt mondta: „Sulyok Tamás nem alkalmas arra, hogy erkölcsi mérce és példakép legyen”

2026. április 15. 10:48

A leendő kormányfő szerint a köztársasági elnöknek haladéktalanul távoznia kell.

„Megérkeztem a Sándor Palotába a köztársasági elnökhöz” – kezdte Facebook-bejegyzését Magyar Péter, aki szerint Sulyok Tamás méltatlan arra, hogy megtestesítse a magyar nemzet egységét, arra pedig alkalmatlan , hogy a törvényesség őre legyen. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Nem alkalmas arra, hogy erkölcsi mérce és példakép legyen. Sulyok Tamásnak az új kormány megalakulását követően haladéktalanul távoznia kell a hivatalából”– zárta a posztot a Tisza elnöke.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 131 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
analysator
2026. április 15. 13:33
Beszéljünk arról, ki alkalmas erkölcsi mércének és példaképnek Magyarországon manapság. Sulyokot nem ismerem személyesen és ezt a pökhendi mitugrászt sem aki ott pöffeszkedik mellette a képen. De Sulyok nem szaladgált pocsolya részegen a pesti éjszakában összefosott gatyában és nem dobálta a Dunába idegen emberek tulajdonát. Viszont volt alkotmánybíró, ami azért egyfajta nívót jelent a szememben. Az is tény, hogy a magyar jogállamban még egyetlen kormány sem akarta elzavarni az államelnököt a hivatalba lépése után, mert nem tetszett a fizimiskája vagy egy előző parlament választotta. Még Göncz is kitölthette az idejét, pedig aztán ő igazán nem volt alkalmas a nemzet egységének a szimbolizálására. Ha állást kap valaki egy cégnél harmadik emberként, az mióta parancsolgathat az elsőnek? Ez nem politikus viselkedés, hanem egy csukaszürke Hugo Boss egyenruhát hordó tiszt vinnyogása.
nempolitizalok-0
2026. április 15. 13:31
Azzal együtt ha valaki erre viszont kurvára nem alkalmas, az pontosan Peti. A ballibsiktől még nem láttam egy olyan miniszterelnököt, akire fel lehetett nézni. Horn az 56-os bűneivel, ráadásul a bolsevik kormányban funkci, Göncz a patkány, Megyó D49-es ügynök, ráadásul a bolsevik kormány tagja, Gyurcsány dettó, de ő még készségesebben adta el az országot mint Horn. Bajnai szervilisebb mint Kádár. Poloska elvileg felnőhet a feladathoz, de olyan előélettel amilyen neki van, nem nagyon hiszek ebben. Szerintem vagy készséges cseléd lesz, vagy lecserélik Kapitányra, vagy a libsi nőre. Ezek aztán nem szaroznak, szerencsénk lesz ha nem csinálnak az országból ukrajnát. Ezek alapvetően libsi maffiózók.
szim-patikus
•••
2026. április 15. 13:31 Szerkesztve
Érdekes, Olvasom valakitől, hogy anno Scmitt Pál-t, majd Novák Katalin-t is seperc alatt tudta meneszteni a Fidesz. M.P.-t meg bírálnák érte. Ez ám a közhatalmi kettős mérce., És jön Torockai aki nem hall, vak, süket és nincs ezekre emlékezete.... Nem ezt vártam tőle. (biztos hogy jól tettem, amikor rá szavaztam a nejemmel?)
support-2
2026. április 15. 13:24
Hm, ö mondja meg ki az erkölcsi mérce, magáról mit gondol. persze van az a pénz ami alapján ő már egyszerűen az. Hú nagyon nehéz idők elé nézünk, ezzel az emberrel,
