„A bosszú hangja” – Deák Dániel szerint Magyar Péter továbbra is kampányüzemmódban kommunikál

Magyar Péter lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt
A Tisza elnöke a választási győzelme után több állami vezető lemondását követelte.
A Tisza vezetője a közmédiában hosszú évtizedek óta dolgozó riporternek azt is egyértelművé tette, hogy megszűnik a munkahelye.
Deák Dániel Facebook-oldalán reagált Magyar Péter legutóbbi közmédiás szereplésével kapcsolatban. Az elemző szerint a Tisza Párt vezetője a választás lezárulta után is kampányüzemmódban maradt, és
fellépése inkább feszültséget keltett, mintsem konszolidálta volna a politikai közhangulatot.
Deák közösségi oldalán úgy fogalmazott: „a bosszú hangját” lehetett hallani Magyar Pétertől, aki – állítása szerint – egy, a közmédiában hosszú évtizedek óta dolgozó riporternek azt is egyértelművé tette, hogy megszűnik a munkahelye.
A bejegyzés szerint ez a stílus különösen visszás annak fényében, hogy Magyar Péter korábban arról beszélt: miniszterelnökként minden magyart képviselni kíván. Deák úgy látja, ehhez „sokkal méltóságteljesebb fellépésre” lenne szükség, különösen egy választás után, amikor a politikai indulatok csillapítása lenne indokolt.
Most nem tovább hergelni, hanem mérsékelni kellene a politikai közhangulatot”
– írta, hozzátéve: még akkor is ez lenne a feladata, ha saját szavazótáborának egy része keményebb fellépést várna.
A kritika kitér arra is, hogy Magyar Péter korábbi állításával szemben – miszerint nem kapott meghívást a közmédiába – a valóságban több alkalommal is hívták élő adásba, ám ezekre nem reagált.
Deák szerint a Kossuth Rádióban adott interjú során a politikus „alig hagyta szóhoz jutni a műsorvezetőt”, és érdemi válaszok helyett kitérő reakciókat adott. Bár az M1-en a beszélgetés elején visszafogottabb hangnemet ütött meg, a bejegyzés szerint később ott is „előjött a valódi stílusa”, amit a műsorvezető többször is szóvá tett.
Az elemző végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a közmédiát és a kormányt érő kritikákon túl kevés konkrétum hangzott el a jövőbeli tervekről. Állítása szerint Magyar Péter elsősorban a kampányból ismert általános ígéreteket ismételte, amelyek közül több megvalósíthatóságát még a hozzá közel álló elemzők is megkérdőjelezik.
Nyitókép: Képmetszet / Facebook