Ft
Ft
16°C
9°C
Ft
Ft
16°C
9°C
04. 15.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
deák dániel tisza párt Magyar Péter

„A bosszú hangja” – Deák Dániel szerint Magyar Péter továbbra is kampányüzemmódban kommunikál

2026. április 15. 09:55

A Tisza vezetője a közmédiában hosszú évtizedek óta dolgozó riporternek azt is egyértelművé tette, hogy megszűnik a munkahelye.

Deák Dániel Facebook-oldalán reagált Magyar Péter legutóbbi közmédiás szereplésével kapcsolatban. Az elemző szerint a Tisza Párt vezetője a választás lezárulta után is kampányüzemmódban maradt, és 

fellépése inkább feszültséget keltett, mintsem konszolidálta volna a politikai közhangulatot.

Deák közösségi oldalán úgy fogalmazott: „a bosszú hangját” lehetett hallani Magyar Pétertől, aki – állítása szerint – egy, a közmédiában hosszú évtizedek óta dolgozó riporternek azt is egyértelművé tette, hogy megszűnik a munkahelye.

Nincs megállás, tovább hergel

A bejegyzés szerint ez a stílus különösen visszás annak fényében, hogy Magyar Péter korábban arról beszélt: miniszterelnökként minden magyart képviselni kíván. Deák úgy látja, ehhez „sokkal méltóságteljesebb fellépésre” lenne szükség, különösen egy választás után, amikor a politikai indulatok csillapítása lenne indokolt.

Most nem tovább hergelni, hanem mérsékelni kellene a politikai közhangulatot” 

– írta, hozzátéve: még akkor is ez lenne a feladata, ha saját szavazótáborának egy része keményebb fellépést várna.

A kritika kitér arra is, hogy Magyar Péter korábbi állításával szemben – miszerint nem kapott meghívást a közmédiába – a valóságban több alkalommal is hívták élő adásba, ám ezekre nem reagált.

Deák szerint a Kossuth Rádióban adott interjú során a politikus „alig hagyta szóhoz jutni a műsorvezetőt”, és érdemi válaszok helyett kitérő reakciókat adott. Bár az M1-en a beszélgetés elején visszafogottabb hangnemet ütött meg, a bejegyzés szerint később ott is „előjött a valódi stílusa”, amit a műsorvezető többször is szóvá tett.

Az elemző végül arra is felhívta a figyelmet, hogy a közmédiát és a kormányt érő kritikákon túl kevés konkrétum hangzott el a jövőbeli tervekről. Állítása szerint Magyar Péter elsősorban a kampányból ismert általános ígéreteket ismételte, amelyek közül több megvalósíthatóságát még a hozzá közel álló elemzők is megkérdőjelezik.

Nyitókép: Képmetszet / Facebook

 

Összesen 63 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
streamreader
2026. április 15. 12:34
Azt hogy Ukrán Péter hazudik, már tudtuk előbbről is. Nem tévesztett meg a "minden magyar kormányfője" nyálazása. Most csak bebizonyította, hogy rá illenek a diktátor és autoriter jelzők. Ez a tiszás rendszer diktatórikus lesz. Remélem nem teszik jobban tönkre Magyarországot mint Gyurcsán tette.
Válasz erre
1
0
westend
2026. április 15. 12:09
dabide 2026. április 15. 11:47 "További szánalmas fideszes vergődés" - de a poloskád már tiszás tampon, és mégis szánalmasan vergődik válaszok helyett. A proli hőbörgés csak nektek nem szánalmas picinyem.
Válasz erre
2
0
makapaka2
2026. április 15. 11:49
Csak önmagát tudja adni ez a bosszúszomjas pszichopata.
Válasz erre
2
0
dabide
2026. április 15. 11:47
További szánalmas fideszes vergődés
Válasz erre
0
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!