Magyar Péter köszönőviszonyban sincs saját etikai kódexével

Átlátható gazdálkodás
Magyar Péter az elmúlt években számtalan rendezvényt tartott, de azt valójában mindig homály fedte, miből finanszírozta a párt a különböző országjárásokat, nagyobb tüntetéseket. Most azonban fény derülhet arra, kik is állnak valójában a Tisza mögött.
A márciusban Magyarországon lekapcsolt, 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállító aranykonvojnak lehet némi köze a Tisza Párthoz.
Egy egykori ukrán kém ugyanis arról beszélt, hogy Magyar Péternek és a Tisza Pártnak is szállított volna a magyar hatóságok által lekapcsolt ukrán aranykonvoj, amely az ukrán hadsereg fekete pénzét szállította.
Elmondása szerint az ukrán hadsereg fekete pénze felett maga Volodimir Zelenszkij elnök rendelkezik, ezzel a lekövethetetlen, nyom nélküli pénzzel intézik el az illegális ügyleteket. Érdekes adalék, hogy
az ukrán aranykonvoj pénzszállítóinak ügyvédje, Laczó Adrienn azóta bevallotta, hogy tiszás aktivista.
Márpedig, amennyiben bebizonyosodik, hogy Magyar Péter pártjának is szántak pénzt, az semmiképpen nem nevezhető átlátható gazdálkodásnak a Tisza részéről.
Nyitókép: Facebook