Ft
Ft
12°C
2°C
Ft
Ft
12°C
2°C
04. 09.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 09.
csütörtök
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt országgyűlési választás 2026 etikai kódex Magyar Péter

Magyar Péter köszönőviszonyban sincs saját etikai kódexével

2026. április 09. 15:20

A Tisza elnökének egyetlen pontot sem sikerült betartani.

Nagy Gábor
A tisztességes, a korrekt, a békés, kulturált és tényeken alapuló közéleti párbeszédre alapuló, a választók döntését respektáló etikai kódexet hozott létre Magyar Péter 5 hónapja, ám a dokumentum egy napot sem élt meg a tiszás uszítás és gyűlöletkeltés árnyékában. A vasárnapi választáshoz közeledve ráadásul 

Magyar Péter hívei már a látszatra sem adnak, a pártelnök pedig nem tudja – és láthatóan nem is akarja – megfékezni támogatóit, akik válogatás nélkül szidják a nemzeti oldal jelöltjeit és szavazóit.

Emlékezetes, a Tisza elnöke tavaly novemberben állt elő azzal a javaslattal, hogy a választáson induló minden párt vezetője írja alá azt az általa megalkotott, 12 pontból álló etikai kódexet, amelyet elsőként és talán egyedüliként pont ő szeg meg nap mint nap. Elég csak arra gondolni, hogy a pártelnök már korábban is fittyet hányt mindenfajta erkölcsi normára. Politikai pályafutását azzal indította, hogy lehallgatta saját feleségét, Varga Juditot, majd zsarolta hosszú hónapokon keresztül. Utólag persze mindezt letagadta a pártelnök.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Íme Magyar Péter látványos etikai kódexének 12 pontja, alább ezekből szemezgettünk, bemutatva, mennyire veszi komolyan saját magát a Tisza elnöke.

  • Elkötelezzük magunkat amellett, hogy nem tévesztjük meg a választókat, és nem terjesztünk félrevezető, manipulált vagy hamis információkat.
  • Nem folytatunk valótlanságokon alapuló lejárató kampányokat a politikai ellenfeleinkről.
  • Vállaljuk, hogy nem élünk vissza a mesterséges intelligenciával vagy digitális technológiákkal. Nem készítünk deep fake videókat, manipulált hangfelvételeket, torzított képeket, álinterjúkat a választók megtévesztése céljából.
  • Kijelentjük, hogy nem fizetünk a választásokon való részvételért, nem szervezünk jogellenes buszoztatást, és nem vásárolunk szavazatokat.
  • Tartózkodunk minden olyan kommunikációtól a médiában és az online térben, amely szándékosan torzítaná a valóságot.
  • Elutasítjuk a tudatos félretájékoztatást és a hamisítás minden formáját.
  • Elkötelezzünk magunkat a tisztelet kultúrája mellett, nem dehumanizáljuk politikai ellenfeleinket, nem sértjük emberi méltóságukat, és nem alkalmazunk megalázó vagy becsmérlő kifejezéseket. Senkit nem hasonlítunk állatokhoz. Hiszünk abban, hogy a demokratikus verseny alapja a kölcsönös emberi tisztelet.
  • Tiszteletben tartjuk a választók döntését, és kiállunk minden honfitársunk véleménynyilvánítási szabadságáért. Garantáljuk, hogy senkit nem fenyegetünk, zsarolunk, és tiszteletben tartjuk az eltérő politikai nézetű választópolgárok véleményét is.
  • Vállaljuk, hogy kampányforrásainkkal átlátható és elszámoltatható módon gazdálkodunk, és nem fogadunk el semmilyen jogtalan előnyt.
  • Nem keverjük össze az állami, kormányzati kommunikációt a pártpolitikai üzenetekkel.
  • Törekszünk a békés, kulturált és tényeken alapuló közéleti párbeszédre, amely tiszteletben tartja az emberek méltóságát és a demokratikus vita szabályait.
  • Ugyan gondolhatunk teljesen mást a világról, de minden különbözőségünk ellenére elsősorban magyarok vagyunk.

„Nem tévesztjük meg a választókat”

Magyar Péter debütálásakor a Partizánnak adott interjúban azt mondta, „viccnek is rossz” az, hogy ő politikai pályára lépne. Jelenleg ő a Tisza Párt elnöke, és miniszterelnök-jelöltje. Az igazmondás később sem lett erőssége, a 2024-es Európai Parlamenti választások előtt azt mondta, nem kíván Brüsszelben dolgozni, és nem veszi fel a mandátumot. Majd bejelentette, hogy mégis képviselő lesz, mondván a Tisza Párt támogatói ezt kérték, de egy hangfelvétel tanulsága szerint Magyar Péter szerint 

az EP-képviselőség a világ legjobban fizető kamu állása.

 De a választók megtévesztésére tökéletes példa az is, amit a Tisza elnöke pár napja hangoztatott, miszerint 

kormányra kerülés esetén a törvény által előírt 30 napot sem várná meg. 

Azt fogom tőle kérni, (Sulyok Tamás köztársasági elnöktől – a szerk.) hogy 

nem kell a jogszabályokban foglalt harminc napig várni a választások után.

Mi készen állunk. A választások után fölsétálok hozzá a Sándor-palotába, és megbeszéljük, hogy mikor lehet a leggyorsabban összehívni a parlament alakuló ülését – jelentette ki Magyar Péter pár napja a Kontroll.hu-nak adott interjúban. 

Mindezt a vonatkozó jogszabályok sutba vágásával, ráadásul a pártelnök attól az államfőtől kérné a törvények be nem tartását, akit elmondása szerint azonnal leváltana, ugyancsak figyelmen kívül hagyva a törvényeket.

„Mi nem buszoztatunk”

Magyar Péter előszeretettel hangoztatja, hogy az ő rendezvényeikre senkit nem buszoztatnak, de mint kiderült, ebben sem mondott igazat a Tisza elnöke, aki maga árulta el több alkalommal is, hogy buszokat, telekocsikat szerveznek a rendezvényeikre.

„Nem állítunk valótlanságokat ellenfeleinkről”

Orosz ügynökökről, a Fidesz által osztogatott százezer zsák krumpliról és hagymáról is tett valótlan kijelentéseket Magyar Péter az etikai kódexről megfeledkezve. Olyannyira, hogy a Nógrád vármegyei Endrefalván a éppen Tiszások osztogattak banánt és ruhaneműt a helyiek szavazatáért cserébe. 

Kölcsönös emberi tisztelet

Magyar Péter etikai kódexének egyik legabszurdabb pontja, hogy nem tesznek megalázó, becsmérlő kifejezéseket, valamint a békés és kulturált közéleti párbeszédre kell törekedni. A Tisza elnöke ugyanis 

előszeretettel beszél megalázóan politikai ellenfeleiről, a vele egyet nem értőkkel, miként a sajtó munkatársait is azonnal pellengérre állítja, amint kritikát fogalmaznak meg vele szemben. 

A Magyar Péter által terjesztett gyűlölet politika pedig mára a tiszás szavazókat is megfertőzte, az aktivisták alpári stílusban ordibálnak a kormánypárti rendezvényeken távolról sem „tiszteletben tartva az emberek méltóságát és a demokratikus vita szabályait”. Az elszabadult tiszások közül volt, aki megütötte a Mandiner munkatársát, míg Pécsen Kapitány István fórumán inzultálták Magyar Péter hívei az újságírókat, a Shell egykori vezetőjét mindez azonban hidegen hagyta.

Nagy visszhangot váltott ki az is, amikor a Mandiner újságírónőjét súlyos fenyegetések értek közösségi médiában. Az egyik üzenetben például így fogalmaztak: 

Őszintén, szívből kívánom, hogy a gyerekeidet a szemed láttára gyilkolják meg és etessenek meg vele...

Az eset jól mutatja, hogy a közéleti feszültségek egyre gyakrabban jelennek meg szélsőséges, személyeskedő formában is, Magyar Péter pedig nem lobogtatja pártja etikai kódexét, hogy csillapítsa a hívekben túltengő agressziót.

Átlátható gazdálkodás

Magyar Péter az elmúlt években számtalan rendezvényt tartott, de azt valójában mindig homály fedte, miből finanszírozta a párt a különböző országjárásokat, nagyobb tüntetéseket. Most azonban fény derülhet arra, kik is állnak valójában a Tisza mögött.

 A márciusban Magyarországon lekapcsolt, 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállító aranykonvojnak lehet némi köze a Tisza Párthoz. 

Egy egykori ukrán kém ugyanis arról beszélt, hogy Magyar Péternek és a Tisza Pártnak is szállított volna a magyar hatóságok által lekapcsolt ukrán aranykonvoj, amely az ukrán hadsereg fekete pénzét szállította. 

Elmondása szerint az ukrán hadsereg fekete pénze felett maga Volodimir Zelenszkij elnök rendelkezik, ezzel a lekövethetetlen, nyom nélküli pénzzel intézik el az illegális ügyleteket. Érdekes adalék, hogy 

az ukrán aranykonvoj pénzszállítóinak ügyvédje, Laczó Adrienn azóta bevallotta, hogy tiszás aktivista. 

Márpedig, amennyiben bebizonyosodik, hogy Magyar Péter pártjának is szántak pénzt, az semmiképpen nem nevezhető átlátható gazdálkodásnak a Tisza részéről.

Nyitókép: Facebook

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
apro_marosan_petergabor
2026. április 09. 17:53
Poloska Péter, ez a neve. Egy erkölcstelen, hazug pszichopata. Ez mindent megmagyaráz.
Válasz erre
0
0
VeressZoltán
2026. április 09. 17:34
Oximoron; poloska etikai kódexe.
Válasz erre
0
0
The Loner
2026. április 09. 17:25
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast 2026. április 09. 15:35 Magyar elmebeteg 🤪 Péter: A TISZA-kormány nyilvánosságra hozza a bicskei kegyelmi ügy aktáját és a húsz év alatt a gyermekvédelemben elkövetett bűncselekményeket. Anikó tésasszony és Balog püspök úr talpa alatt is forrósodik a talaj. TI-SZÁS PROPAGANDA! FAKE NEWS ! TI-SZÁS PROPAGANDA! FAKE NEWS ! TI-SZÁS PROPAGANDA! FAKE NEWS !
Válasz erre
0
0
borsos-2
2026. április 09. 16:11
Van abban igazság, hogy amit politikus a megválasztása előtt ígér, azt nem szabad komolyan venni.... Ha megválasztjuk, akkor egy új, emlékek nélküli ember szerű lényt kapunk, aki rácsodálkozik a világra és elkezdi keresni rajta a pénztárcát.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!