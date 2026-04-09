Magyar Péter köszönőviszonyban sincs saját etikai kódexével

A tisztességes, a korrekt, a békés, kulturált és tényeken alapuló közéleti párbeszédre alapuló, a választók döntését respektáló etikai kódexet hozott létre Magyar Péter 5 hónapja, ám a dokumentum egy napot sem élt meg a tiszás uszítás és gyűlöletkeltés árnyékában. A vasárnapi választáshoz közeledve ráadásul

Magyar Péter hívei már a látszatra sem adnak, a pártelnök pedig nem tudja – és láthatóan nem is akarja – megfékezni támogatóit, akik válogatás nélkül szidják a nemzeti oldal jelöltjeit és szavazóit.

Emlékezetes, a Tisza elnöke tavaly novemberben állt elő azzal a javaslattal, hogy a választáson induló minden párt vezetője írja alá azt az általa megalkotott, 12 pontból álló etikai kódexet, amelyet elsőként és talán egyedüliként pont ő szeg meg nap mint nap. Elég csak arra gondolni, hogy a pártelnök már korábban is fittyet hányt mindenfajta erkölcsi normára. Politikai pályafutását azzal indította, hogy lehallgatta saját feleségét, Varga Juditot, majd zsarolta hosszú hónapokon keresztül. Utólag persze mindezt letagadta a pártelnök.