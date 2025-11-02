Ft
11. 02.
vasárnap
bizalom család Tisza Párt érték etikai kódex Magyar Péter Szentkirályi Alexandra politika

Magyar Péter beszél etikai kódexről – ehhez olyan vastag arcbőr kell, mint egy kódex borítója

2025. november 02. 11:55

Egy olyan ember, aki úgy került a politikába, hogy közös otthonukban lehallgatta a feleségét, elárulta családját és saját közösségét.

2025. november 02. 11:55
null
Szentkirályi Alexandra
Szentkirályi Alexandra

„Etikai kódexet szeretne egy olyan ember, aki úgy került a politikába, hogy közös otthonukban lehallgatta a feleségét, elárulta  családját és saját közösségét. 

Magyar Péter súlyosan megsérti az összes értéket, amelyekre a közéletnek épülnie kell. Aki a bizalmat, a hűséget és a tisztességet folyamatosan lábbal tiporja, az ne beszéljen etikai követelményekről. Ha egy kicsit is komolyan venné saját szavait, már nem lenne a közéletben.

Magyar Péter beszél etikai kódexről – ehhez olyan vastag arcbőr kell, mint egy kódex borítója…”

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

tapir32
2025. november 02. 14:10
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Nyugdíjak megadóztatását. Szavazz a nyomorra!
Válasz erre
0
0
tinodi-lightos-sebestyen
2025. november 02. 13:50
Nem az a baj, hogy egy nárcisztikus pszichopata ezredszerre is bizonyítja, hogy mérhetetlenül pofátlan, és a saját bűneivel vádol másokat. Az a baj, hogy a követői ennyire ostobák és/vagy gyűlölettől elvakultak, hogy ezt simán benyelik.
Válasz erre
0
0
mr-woof-2
•••
2025. november 02. 13:14 Szerkesztve
Lehallgatta, mert fideszes bűncselekményről volt tudomása. Minden felelős állampolgár ezt tette volna
Válasz erre
3
1
nemenvagyoken
2025. november 02. 13:14
Az ellenzéki szavazóknak sosem volt igényük az intelligens, erkölcsös, normális politikusokra, nekik csak fletók, dobrevek, huzavonák, parizeusok, szarházyak, mzp-k kellettek. A doktorjogász messiás úr egy tehetségtelen és erkölcstelen senki, a családját és a volt párttársait lehallgató és eláruló, nárcisztikus, másokat bebörtönzéssel, ellehetetlenítéssel, kivégzéssel fenyegető, tinilányokkal bulikázó, a saját szimpatizánsainak is hazudó, gerinctelen ember. Ellenzéki szavazók, nektek tényleg csak erre van igényetek? Akkor miben vagytok különbek az általatok lenézett fideszeseknél?
Válasz erre
1
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.