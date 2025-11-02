„Etikai kódexet szeretne egy olyan ember, aki úgy került a politikába, hogy közös otthonukban lehallgatta a feleségét, elárulta családját és saját közösségét.

Magyar Péter súlyosan megsérti az összes értéket, amelyekre a közéletnek épülnie kell. Aki a bizalmat, a hűséget és a tisztességet folyamatosan lábbal tiporja, az ne beszéljen etikai követelményekről. Ha egy kicsit is komolyan venné saját szavait, már nem lenne a közéletben.

Magyar Péter beszél etikai kódexről – ehhez olyan vastag arcbőr kell, mint egy kódex borítója…”

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala