Kemény szavak: „Ezt a gyűlöletkultúrát az önimádó Magyar Péter honosította meg”
„Soha ilyen gyűlölködés nem volt korábban az országban” – hangsúlyozta Facebook-oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
Egy olyan ember, aki úgy került a politikába, hogy közös otthonukban lehallgatta a feleségét, elárulta családját és saját közösségét.
„Etikai kódexet szeretne egy olyan ember, aki úgy került a politikába, hogy közös otthonukban lehallgatta a feleségét, elárulta családját és saját közösségét.
Magyar Péter súlyosan megsérti az összes értéket, amelyekre a közéletnek épülnie kell. Aki a bizalmat, a hűséget és a tisztességet folyamatosan lábbal tiporja, az ne beszéljen etikai követelményekről. Ha egy kicsit is komolyan venné saját szavait, már nem lenne a közéletben.
Magyar Péter beszél etikai kódexről – ehhez olyan vastag arcbőr kell, mint egy kódex borítója…”
