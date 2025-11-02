Ft
11. 02.
vasárnap
Kemény szavak: „Ezt a gyűlöletkultúrát az önimádó Magyar Péter honosította meg"

Kemény szavak: „Ezt a gyűlöletkultúrát az önimádó Magyar Péter honosította meg”

2025. november 02. 10:12

„Soha ilyen gyűlölködés nem volt korábban az országban” – hangsúlyozta Facebook-oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

2025. november 02. 10:12
null

Kocsis Máté arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy soha ilyen gyűlölködés nem volt korábban az országban.

Ezt a gyűlöletkultúrát a gátlástalan, kétszínű, önimádó Magyar Péter honosította meg”

– húzta alá a Fidesz frakcióvezetője.

Szeretet helyett gyűlölködés és hergelés

A Mandiner is több összeállítást közölt már ebben a témában. Lapunk több cikkben is rámutatott arra, hogy is fest Magyar oly sokat emlegetett „szeretetországa”. A felsorolásból is kiderül, hogy az odavezető „út” gyűlölködéssel és hergeléssel van leginkább kikövezve.

Emlékezetes többek között, hogy több mint egy éve még nem a békét hirdette a TISZA elnöke. A 2024-es európai parlamenti választási kampány egyik állomásán elhangzott beszédében úgy fogalmazott, „2024 június 8-án nem leszünk annyira békések Budapesten a Hősök terén, és nem pár százan leszünk, hanem sok százezren, lehet, hogy milliónyian, és ott nem fogják tudni megállítani azt a tömeget!”

Magyar rá pár napra az előző kijelentést követően Putnokon a templom előtt várta kampány-teherautójának platóján a miséről kijövőket, leginkább a helyi polgármestert, akinek a szertartás közben is bekiabálta, hogy „gyere ki!”. Ezt követően két, a városvezetőnek tulajdonított idézetet olvasott fel, majd kiabálni kezdett a templomból kijövő emberekkel. 

Mit mondott a plébános úr a templomban? Szégyelljék magukat! (...) Remélem újraszentelik majd ezt a templomot! Szégyelljék magukat!”

 – tette fel a kérdést az egyházfinak.

Mint ismert, a putnoki polgármesterrel is szeretett volna pár szót „váltani”, azonban nem látta a templomból távozók között. De még így is intézett hozzá néhány keresetlen mondatot. „Hogy mer a templomba menni, polgármester úr? Ki való guillotine alá? Mutasson rá!” – hangzott el a kampányidőszak hevében.

Az erről készült felvételt alább tekintheti meg:

@magyarpeter5 #magyarpéter #fidesz #putnok #tiszapárt #tisza #orbán #templom #keresztény ♬ Motivation - StoryTune

Ezt is ajánljuk a témában

Van olyan újságíró, akit legszívesebben a Dunába lökne

Mint korábban rámutattunk

Magyar Péter és a sajtó kapcsolata cseppet sem harmonikus. 

Lapunk olvasói előtt nem ismeretlen, hogy Magyar Péter időről-időre megfenyegeti azokat a médiaorgánumokat, amelyek a nagyközönség elé tárják botrányos ügyeit, de sorozatosan megszólítja azokt a ballieberális portálokat is, amelyek nem számolnak be az országjárásán elhangzottakról, demonstrációiról.

Az újságíróknak szánt üzenetei közül kiemelkedik az a tavaly napvilágra került hangfelvétel, melyben az Index, az ATV, a 444, a Hír Tv és az M1 is érintett. A hangfelvételt e-mailben küldték körbe több szerkesztőség vezetőjének.

A levél írója akkor hozzátette: „Magyar Péter őszinte véleménye a sajtó munkatársairól. Nem csak az embereket és a saját munkatársait nézi le, hanem titeket is.

Kedves újságírók, az agyhalottak és idióták körébe nem fértetek be, ti nemes egyszerűséggel »köcsögök« vagytok Magyar Péter szerint.

A 444 és az Index szerkesztőségét egyébként is elküldte már a »kurva anyjába« , »nincsen szüksége rátok« . A Hír Tv stábját pedig egyenesen a Dunába  lökné.”

Nyitókép: Facebook

kbs-real
2025. november 02. 11:11
Ez azért nem teljesen igaz. Pöti stílusa, gátlástalan hazudozása nem előzmény nélküli, inkább a csúcspontja annak a folyamatnak, amely - szerintem - az MSZP köteles beszédével kezdődött. Onnan ez egy kvázi öngerjesztő folyamat; mert az ellenzék nem azt a tanulságot vonta le a vereségekből, hogy mást, másként kell csinálni, hanem azt, hogy "nem voltunk elég kemények". Az igaz, hogy ennyire gátlástalanul senki nem csinálta, mint Pöti.
gyzoltan-2
2025. november 02. 11:10
Ugyan Mátéka, ne lihegd túl, hova nem emelnéd még Magyar Pétert? Eleve a ti, a Fidesz bukott tanulója! Törekvő amatőr! Kikerült a Fidesz szemétdombjára, a magyarságellenes médiánk visszahozta..! -mintha csak divat lenne a visszahozás..! Itt a Mandineren, az elkötelezett hívetek, "elcapo-2" utalt rá, eléggé pontatlanul, pongyolán, nem néven nevezve 1918-19 bolsevik, kommunista zsidó gyilkosait, terrorista legényeit... Pogány József reprezentáns, Tisza István gyilkosa neve tolakszik elém, kinek utcája volt, a számodra oly ismerős VIII. kerben, kinek szerencsétlen zsidó Schvarcz apja inkább a megváltó halált választotta fiát elítélve... Szóval ne túlozzunk, maradjunk meg annál, hogy Magyar Péter amatőr, és messze elmarad 1918-19 zsidó gyűlölködő gyilkosaitól, vagy az utód gyilkos zsidó ÁVO-tól... Szerinted remélhetjük, hogy a nemzet-gyilkos faktor azért lappang benne?! -benne lenne a potenciál?!
google-2
2025. november 02. 10:49
A gyűlölködés apostolai a három Magyar: Péter, Bálint és György. Nem boldogok és nem szentek. Épp ellenkezőleg.
csulak
2025. november 02. 10:41
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
