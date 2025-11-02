Kemény szavak: „Ezt a gyűlöletkultúrát az önimádó Magyar Péter honosította meg”

Magyar Péter „szeretetországa”: íme, a Tisza Párt elnökének és híveinek legagresszívebb megnyilvánulásai (I. rész)
A tiszás szeretetkampány álarca mögött az elmúlt évben többször is felsejlett egy teljesen más arcot mutató szervezet képe.
„Soha ilyen gyűlölködés nem volt korábban az országban” – hangsúlyozta Facebook-oldalán Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
Kocsis Máté arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy soha ilyen gyűlölködés nem volt korábban az országban.
Ezt a gyűlöletkultúrát a gátlástalan, kétszínű, önimádó Magyar Péter honosította meg”
– húzta alá a Fidesz frakcióvezetője.
A Mandiner is több összeállítást közölt már ebben a témában. Lapunk több cikkben is rámutatott arra, hogy is fest Magyar oly sokat emlegetett „szeretetországa”. A felsorolásból is kiderül, hogy az odavezető „út” gyűlölködéssel és hergeléssel van leginkább kikövezve.
Emlékezetes többek között, hogy több mint egy éve még nem a békét hirdette a TISZA elnöke. A 2024-es európai parlamenti választási kampány egyik állomásán elhangzott beszédében úgy fogalmazott, „2024 június 8-án nem leszünk annyira békések Budapesten a Hősök terén, és nem pár százan leszünk, hanem sok százezren, lehet, hogy milliónyian, és ott nem fogják tudni megállítani azt a tömeget!”.
Magyar rá pár napra az előző kijelentést követően Putnokon a templom előtt várta kampány-teherautójának platóján a miséről kijövőket, leginkább a helyi polgármestert, akinek a szertartás közben is bekiabálta, hogy „gyere ki!”. Ezt követően két, a városvezetőnek tulajdonított idézetet olvasott fel, majd kiabálni kezdett a templomból kijövő emberekkel.
Mit mondott a plébános úr a templomban? Szégyelljék magukat! (...) Remélem újraszentelik majd ezt a templomot! Szégyelljék magukat!”
– tette fel a kérdést az egyházfinak.
Mint ismert, a putnoki polgármesterrel is szeretett volna pár szót „váltani”, azonban nem látta a templomból távozók között. De még így is intézett hozzá néhány keresetlen mondatot. „Hogy mer a templomba menni, polgármester úr? Ki való guillotine alá? Mutasson rá!” – hangzott el a kampányidőszak hevében.
Az erről készült felvételt alább tekintheti meg:
Ezt is ajánljuk a témában
A tiszás szeretetkampány álarca mögött az elmúlt évben többször is felsejlett egy teljesen más arcot mutató szervezet képe.
Mint korábban rámutattunk,
Magyar Péter és a sajtó kapcsolata cseppet sem harmonikus.
Lapunk olvasói előtt nem ismeretlen, hogy Magyar Péter időről-időre megfenyegeti azokat a médiaorgánumokat, amelyek a nagyközönség elé tárják botrányos ügyeit, de sorozatosan megszólítja azokt a ballieberális portálokat is, amelyek nem számolnak be az országjárásán elhangzottakról, demonstrációiról.
Az újságíróknak szánt üzenetei közül kiemelkedik az a tavaly napvilágra került hangfelvétel, melyben az Index, az ATV, a 444, a Hír Tv és az M1 is érintett. A hangfelvételt e-mailben küldték körbe több szerkesztőség vezetőjének.
A levél írója akkor hozzátette: „Magyar Péter őszinte véleménye a sajtó munkatársairól. Nem csak az embereket és a saját munkatársait nézi le, hanem titeket is.
Kedves újságírók, az agyhalottak és idióták körébe nem fértetek be, ti nemes egyszerűséggel »köcsögök« vagytok Magyar Péter szerint.
A 444 és az Index szerkesztőségét egyébként is elküldte már a »kurva anyjába« , »nincsen szüksége rátok« . A Hír Tv stábját pedig egyenesen a Dunába lökné.”
Nyitókép: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
A Tisza-vezér és a sajtó kapcsolata cseppet sem mondható harmónikusnak. Magyar Péter színre lépése óta rendre fenyegeti és súlyos jelzőkkel illeti az újságírókat. Van, akiket egyenesen a Dunába lökne.