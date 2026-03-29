Szívből kívánom, hogy a gyerekeidet a szemed láttára gyilkolják meg – így fenyegetik munkatársnőnket a Tisza szimpatizánsai

Kapitány István eltörölné a védett benzinárat, Panyi Szabolcs bebukott, az ukránok belátnak a Tiszába. Itt a Mesterterv legújabb adása.
A hozzászólások csak azt igazolják, hogy az újságírónő valóban nincs biztonságban az agresszív aktivisták közelében.
Gulyás Virág Facebook-oldalán osztott meg két gyűlölködő üzenetet, amelyet ellenzékiek írtak neki privát üzenetben.
Egyikük azért támadta az újságírónőt, mert korábban megosztott közösségi oldalán egy videófelvételt, amelyen egy Tisza szavazó „állítólagosan megtámadta”. A felvételen jól látható, hogy a férfi trágár szavakkal illeti Gulyás Virágot, majd agresszívan felé ugrik, de az valóban nem látszik a videón, hogy pontosan mi csinál vele, mivel a kamera az újságíró kezében volt, aki ösztönösen hátrahőkölt.
„Én kettétörtem volna a gerincedet te rákos kurva!! Még te akartál rendőrt hívni, te rákos koporsó?!?”
– írja az ellenzéki férfi, ami jól tükrözi a Tisza szavazók lelkiállapotát, és csak ráerősít arra, hogy Gulyás Virág testi épsége valóban veszélyben van az agresszív aktivisták közelében.
Egy másik, arc nélküli felhasználó azt írta: „Őszintén, szívből kívánom, hogy a gyerekeidet a szemed láttára gyilkolják meg és etessenek meg vele, te hazug, színészkedő tenyérbemászó idegesítő jellemtelen gerinctelen féreg”.
„Csak kettő a mai többtucatnyi #smalldick energiás férfi kommentekből...” – írta, hogy felhívja a figyelmet az ellenzéki frusztrációból adódó gyűlöletkommentekre.
Nyitókép: Gulyás Virág Facebook-oldala