Lebuktattuk Magyar Péter embereit: banánt osztanak a tiszások Nógrádban (VIDEÓ)

Endrefalván járt stábunk, ahol Magyar Péter emberei éppen élelmiszercsomagokat osztogattak a helyi lakosoknak, ezzel is bíztatva őket arra, hogy április 12-én a Tisza Pártra és annak jelöltjére szavazzanak. A tiszás hívek meglepettségükben kínos magyarázkodásba kezdtek és perrel fenyegetőztek, de hiába, a tények magukért beszélnek... Így hazudott megint Magyar Péter és pártja.