Magyar Péter az Európai Parlamentben akkorát hazudott, hogy majdnem leszakadt a tető (VIDEÓ)

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Egyértelmű, miben reménykedik Brüsszel – mutatott rá az elemző.
A Tisza-vezér még 2025 júniusában egy spanyol EP-képviselő arról kérdezte, hogy tényleg lehallgatta volt feleségét. Magyar válaszában letagadta a teljesen nyílvánvaló tényt. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 58. rész.
Jorge Buxadé, a spanyol jobboldali Vox párt EP-képviselője még 2025. júniusában egy kérdéssel fordult a Tisza Párt elnökéhez, a politikus arról érdeklődött, hogy igazak-e azok a hírek, melyek szerint Magyar Péter a volt feleségének, három gyermeke édesanyjának, Varga Juditnak a lehallgatásával kezdte a politikai pályáját.
Válaszában Magyar Péter kijelentette: nem lepődött meg, hogy a Fidesz frakciótársa „visszaböfögi” a Fidesz-propaganda aljas hazugságait, az egyéb „propagandahazugságokkal” pedig sem ő, sem a magyar társadalom nem törődik.
Tehát Magyar Péter letagadta, hogy lehallgatta volna Varga Juditot, pedig ő maga hozta nyilvánosságra a felvételt.
