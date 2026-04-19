Magyar katonák Ukrajnába küldéséről nyilatkozott egy tiszás biztonságpolitikai szakértő

Rácz meggyőződése szerint a jövőben a magyar kormány felhagy az akadályozó szereppel, és az uniós támogatások, különösen a 90 milliárd eurós segélycsomag kérdésében is konstruktívabbá válik.

A tiszás szakértő ugyanakkor borús képet festett a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről, hangsúlyozva, hogy a jogvédelem ugyan prioritás marad, de a realitások megváltoztak. Rácz szerint a háború és a belső menekültek áramlása miatt a magyar közösség lélekszáma kritikus szintre süllyedt: „A demográfiai mutatók nagyon kedvezőtlenek. Az óvodákban és az iskolákban sok osztályt egyszerűen azért kell összevonni, mert már nincs elegendő számú gyermek.” Hozzátette, hogy a korábbi becslésekkel szemben ma már reálisabb a mindössze 80 ezres lélekszámról beszélni.