tisza párt rácz andrás interjú magyar katona ukrajna

Magyar katonák Ukrajnába küldéséről nyilatkozott egy tiszás biztonságpolitikai szakértő

2026. április 19. 10:46

Rácz András egy lengyel lapnak adott interjújában vázolta fel egy esetleges kormányváltás utáni magyar külpolitika irányvonalait. Magyar katonák ukrajnai jelenlétére is utalt. Nyilatkozatának megjelenése után sajtóhibáról írt.

A biztonságpolitikai szakértő – akit sokan a Tisza Párt leendő kormányának lehetséges tagjaként emlegetnek – az interjúban éles szakítást jósolt a jelenlegi magyar különutas politikával. Rácz András kijelentette: 

Biztosan lesznek magyar katonák ukrán területen, de nem lesznek magyar fegyverek Ukrajna számára”

Bár a fegyverszállítások kapcsán megjegyezte, hogy Ukrajnának jelenleg már nincs szüksége a magyar hadsereg készleteire, kritikusan mutatott rá a múltbeli mulasztásokra: „...a háború kezdetén, 2022-ben Magyarország számos felszereléssel – tüzérséggel, lőszerrel, régi szovjet korszakbeli fegyverekkel, BTR–80-asokkal és még sok mással – tudta volna ellátni Ukrajnát”

Rácz meggyőződése szerint a jövőben a magyar kormány felhagy az akadályozó szereppel, és az uniós támogatások, különösen a 90 milliárd eurós segélycsomag kérdésében is konstruktívabbá válik.

A tiszás szakértő ugyanakkor borús képet festett a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetéről, hangsúlyozva, hogy a jogvédelem ugyan prioritás marad, de a realitások megváltoztak. Rácz szerint a háború és a belső menekültek áramlása miatt a magyar közösség lélekszáma kritikus szintre süllyedt: „A demográfiai mutatók nagyon kedvezőtlenek. Az óvodákban és az iskolákban sok osztályt egyszerűen azért kell összevonni, mert már nincs elegendő számú gyermek.” Hozzátette, hogy a korábbi becslésekkel szemben ma már reálisabb a mindössze 80 ezres lélekszámról beszélni. 

Az interjú megjelenése után Rácz András a közösségi oldalán igyekezett tompítani a kijelentései élét, azt állítva, hogy a lengyel lap hibázott, és félreértelmezte a magyar katonák jelenlétére vonatkozó fejtegetéseit. Sajtóhibaként magyarázta a történteket. 

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
auditorium
2026. április 19. 11:58
Dróngyártással kapcsolatos közös bizniszről tudunk, Ukrajnának nagy tapasztalat van a dróngyártásban, ehhez jön majd a német és egyéb országok magas technológiája, amit majd ki lehet próbálni az orosz-ukrán háborúban. Néma csend a békekötésről vagy egyáltalán a diplomácia tárgyalásokról. Zele inkább menedzserkedik és hősként mutatkozik a nyugati féltekén. Tr-nak most más gondja van, Európát inkább hagyná magára, hiszen Európa sem segitette őt a Hormuz szoros felszabaditásában. Katonákat egyetlen Natotagország sem küld Ukrajnába. Tehát fake news -ról van szó.
madre79
2026. április 19. 11:57
Az átvert tiszások örömmel mennek a frontra - gondolom!
Smisla
2026. április 19. 11:55
Ez a patkány is újra elővakarta magát? A "próbafúrása" utózöngéje érdekli, vagy most látnak neki a társadalom teljes szétzilálásának? Pontosan tudja, hogy erre politikai hítvallásól függetlenül ugrik a közvélemény, mégis próbálkozik. Nem érdekel a következmény, akkor is kimondom. Ez a féreg az, akin legelőször kell "példát statuálni", ha eljön ennek az ideje - nagyon diplomatikusan és támadhatatlanul próbáltam fogalmazni. Számítson mindenki arra, hogy közeledik a "gondolatrendőrség" kora.
gullwing
2026. április 19. 11:51
Balfasz ez is mint minden tiszás.. Bizonyítottak is már .
