Kijev azonnali szankciókat követel: Ukrajna bírálja az amerikai olajpolitika enyhítését

Kazahnak mondott olaj, orosz infrastruktúra: Így trükközik Berlin az energiaellátással
Szakértő a Mandinernek: Zelenszkij kijátszotta a legerősebb kártyáját, de Magyarországnak még maradtak válaszlépései.
Olha Sztefanyisina washingtoni ukrán nagykövet éles bírálattal illette az amerikai pénzügyminisztérium döntését, amely ismét lehetővé tette az orosz tengeri olajszállítmányok mozgását.
Az ukrán nagykövet az X közösségi oldalon tette közzé határozott álláspontját, reagálva az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala (OFAC) által kiadott új licencre.
Sztefanyisina kijelentette, hogy elfogadhatatlannak tartja a tengeri olajszállítmányok korlátozásának feloldását, hangsúlyozva: nem szabad megengedni, hogy Oroszország profitáljon szövetségese, Irán tetteiből.
A diplomata szerint a szankciók azonnali visszaállítása elengedhetetlen ahhoz, hogy Moszkva ne juthasson plusz forrásokhoz a háború folytatásához.
A kijevi felháborodást tovább fokozza, hogy a döntés éles ellentétben áll Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter alig két nappal korábbi ígéretével.
Bessent április 16-án még arról biztosította a feleket, hogy az orosz olajra vonatkozó általános engedélyeket nem fogják megújítani. Ehhez képest a Washington által március közepén bevezetett ideiglenes mentesítéseket – amelyeket akkor a már berakodott szállítmányok mozgásával indokoltak – most egy újabb könnyítés követte.
Bár az amerikai vezetés szerint a korlátozások lazítása csupán mintegy 2 milliárd dolláros nyereséget hoz Moszkvának, Ukrajna szerint minden dollár az orosz agressziót támogatja.
Szakértő a Mandinernek: Zelenszkij kijátszotta a legerősebb kártyáját, de Magyarországnak még maradtak válaszlépései.
Nyitókép: Maria DANILOVA / AFP