Kijev azonnali szankciókat követel: Ukrajna bírálja az amerikai olajpolitika enyhítését

Az ukrán nagykövet az X közösségi oldalon tette közzé határozott álláspontját, reagálva az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala (OFAC) által kiadott új licencre.

Sztefanyisina kijelentette, hogy elfogadhatatlannak tartja a tengeri olajszállítmányok korlátozásának feloldását, hangsúlyozva: nem szabad megengedni, hogy Oroszország profitáljon szövetségese, Irán tetteiből.

A diplomata szerint a szankciók azonnali visszaállítása elengedhetetlen ahhoz, hogy Moszkva ne juthasson plusz forrásokhoz a háború folytatásához.