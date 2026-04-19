Kijev azonnali szankciókat követel: Ukrajna bírálja az amerikai olajpolitika enyhítését

2026. április 19. 09:32

Olha Sztefanyisina washingtoni ukrán nagykövet éles bírálattal illette az amerikai pénzügyminisztérium döntését, amely ismét lehetővé tette az orosz tengeri olajszállítmányok mozgását.

Az ukrán nagykövet az X közösségi oldalon tette közzé határozott álláspontját, reagálva az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatala (OFAC) által kiadott új licencre. 

Sztefanyisina kijelentette, hogy elfogadhatatlannak tartja a tengeri olajszállítmányok korlátozásának feloldását, hangsúlyozva: nem szabad megengedni, hogy Oroszország profitáljon szövetségese, Irán tetteiből. 

A diplomata szerint a szankciók azonnali visszaállítása elengedhetetlen ahhoz, hogy Moszkva ne juthasson plusz forrásokhoz a háború folytatásához.

A kijevi felháborodást tovább fokozza, hogy a döntés éles ellentétben áll Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter alig két nappal korábbi ígéretével.

Bessent április 16-án még arról biztosította a feleket, hogy az orosz olajra vonatkozó általános engedélyeket nem fogják megújítani. Ehhez képest a Washington által március közepén bevezetett ideiglenes mentesítéseket – amelyeket akkor a már berakodott szállítmányok mozgásával indokoltak – most egy újabb könnyítés követte. 

Bár az amerikai vezetés szerint a korlátozások lazítása csupán mintegy 2 milliárd dolláros nyereséget hoz Moszkvának, Ukrajna szerint minden dollár az orosz agressziót támogatja.

Nyitókép: Maria DANILOVA / AFP

szim-patikus
2026. április 19. 11:45
Értem énb, de hogy jön hozzá?
Válasz erre
0
0
optimista-2
2026. április 19. 11:30
Azonnali szankciókat az USA ellen. Minden amerikai vagyon befagyasztása Európában! Amerikai milliárdosok kitiltása: Elon Musk és Alexander Soros nem léphet európai földre. Az Atlanti óceánon futó kábelek elvágása: felelős, a gyakorlott Zöld varangy. És akkor Putyin összeomlik. Azonnal.
Válasz erre
1
0
johannluipigus
2026. április 19. 10:44
Felháborító, hogy az USA nem intézkedik azonnal az ukrán ribanc parancsára.
Válasz erre
7
0
Cogito ergo sum
2026. április 19. 10:20
Nem sajnálom őket. Hoholok Perzsián buknak el.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!