„Legyen tánc!” – Magyar Péter nagyrendezvényt hirdetett a Kossuth térre

Eddig sosem látott VIDEÓ került ki az internetre a verekedő Magyar Péterről
A felvétel egy férfi telefonjáról származik, amelyet állítása szerint a Tisza-vezér a Dunába dobott, majd később sikerült visszaállítani a készüléken lévő adatokat.
Tánc volt 2022-ben is. A Bálnában, a Fidesz eredményváróján.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-én 10 órára hívta össze az új Országgyűlés alakuló ülését. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök szerda reggel Facebook-oldalán arról írt, hogy a hivatalos miniszterelnöki eskütétel után ünnepi rendezvényt tartanak Budapesten, a Kossuth téren.
„Köszöntsük közösen a rendszerváltást!” – zárta bejegyzését, majd kommentben még annyit írt, hogy
Legyen tánc!”
A leendő kormányfő tánctudását egyébként már többször „megcsillogtatta”. Láthattuk már bulizni a Bálnában, 2022-ben miután kiderült, hogy a negyedik Orbán-kormányt az ötödik váltja.
De 2024 nyarán az Ötkert nevű szórakozóhelyen is készültek is „érdekes felvételek”.
Magyarország leendő miniszterelnöke négy éve még így örült Orbán Viktor győzelmének:
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt is ajánljuk a témában
