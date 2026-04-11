Lázár János nem kertelt, frappáns véleményt fogalmazott meg a botrányba fulladt tiszás rendezvényről (VIDEÓ)

„Vasárnap kinyírjuk őket” – ebből fél perc is sok, így épül a Tisza szeretetországa (VIDEÓ)
Bencsik János országgyűlési képviselőjelölt egy sokatmondó montázst közölt Puzsérék rendezvényéről.
Az ellenzék káoszt és polgárháborút akar Lázár szerint.
„Én szeretem ha a fiatalok koncertekre járnak és szórakoznak, de szerintem az nem igazi szórakozás, ahol másokat gyaláznak, gyűlölködnek uszítanak, elszámolásra készülnek vagy éppen bosszút fogadnak” – reagált Lázár János a péntek esti tiszás rendezvényre.
Az építési és közlekedési miniszter szerint az országnak nem erre van szüksége, hanem a „higgadt, nyugodt párbeszédre”, ami által „egy kézfogással nyugodtan, békésen el tudunk egymástól válni”.
Amibe ők akarják az országot vinni: káosz, polgárháború, arra Magyarországnak semmi szüksége”
Vasárnap kinyírjuk őket! – egyebek mellett ez az üzenet is elhangzott a Hősök terén megrendezett „rendszerbontó nagykoncert” színpadán.
– fogalmazott.
