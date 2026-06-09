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tiszás csomag keresztény

Na, kedves tiszás „rózsadombi keresztények” megkaptátok a magatok „Bokros csomagját”

2026. június 09. 19:36

Jó áradást!

2026. június 09. 19:36
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Kötter Tamás
Kötter Tamás
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„Na kedves Tiszás »rózsadombi keresztények« megkaptátok a magatok »Bokros csomagját«: szóval az iskoláitok vagy kvóta alapján felvesznek olyanokat is – és egyáltalán nem a származásról szól a dolog – akik nem alkalmasak arra, hogy egy meritokratikus alapokon működő vagyis teljesítményelvű iskolában tanuljanak, vagy vihetitek (bocsánat! Áraszthatjátok) minden nap  húsz kilométerrel arrébb a gyereketeket. Jó áradást!”

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Nyitókép: Soós Lajos / MTI

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

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kecskesajt
2026. június 09. 20:49
Majd megoldják okosba.
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0
0
Palatin
2026. június 09. 20:10
Hobbipszichológusként ismervén a cezaromániások lelki struktúráját, felhívom a figyelmet arra, hogy Magyar Péter legsebezhetöbb oldala, a "lelke", az önérzete. Itt lehet öt a legkönnyebben kikezdeni söt kiütni. Amig ö úgy érzi, hogy egy piedesztálon áll, és a hívei letérdelnek elötte, addig semmit sem tudsz vele kezdeni, addig föláll mint egy sebzett oroszlán, bármit csinálsz. Vele vitatkozni értelemetlen, nem tudod legyözni. Olyan elterelö, hazudodó képessége van, hogy azt nem gyözöd szuflával. Öt úgy lehet legyözni hogy meglepetésszerüen, elökészületek nélkül, cáfolhatatlan bizonyítékokat eléje és a köznép elé terjesztve a disznóságairól, sakk-mattra teszed, a földig alázod, csapdát csinálsz neki, amiböl nincs kiút. Ezzel lenne vége. Nem véletlen az, hogy mindenkit nyilvános vitára akar kihívni. Ö ugyanis tudja, hogy ö gyözne, mert "meggyözöen" tud hazudni. Ez az ö egyetlen igazi tehetsége, erössége, ezzel nyert. Ezzel kell megbuktatni is. Kíméletlenül rajtakapni...
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10
0
Obsitos Technikus
2026. június 09. 20:06
Az megvan, hogy az ázottkutya-fejű néninek is fideszes volt a férje? László Géza a szentem, ha érdekel valakit.
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gullwing
2026. június 09. 19:45
Nem értik ezek ezt sem! 🤣🤣🤣🤣 Proli csőcselék!
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8
1
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