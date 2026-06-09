„Na kedves Tiszás »rózsadombi keresztények« megkaptátok a magatok »Bokros csomagját«: szóval az iskoláitok vagy kvóta alapján felvesznek olyanokat is – és egyáltalán nem a származásról szól a dolog – akik nem alkalmasak arra, hogy egy meritokratikus alapokon működő vagyis teljesítményelvű iskolában tanuljanak, vagy vihetitek (bocsánat! Áraszthatjátok) minden nap húsz kilométerrel arrébb a gyereketeket. Jó áradást!”