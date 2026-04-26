04. 26.
vasárnap
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
politikai realizmus politika hatalom

Lánczi András: Ha az új rezsim képes letépni az ideológiai szemellenzőket, akkor a rendszerváltás most érte el egyik eredeti célját

2026. április 26. 06:25

Az új rezsim legnagyobb kérdése, hogy melyik irányba indul el, azaz a nemzeti érdek fontosabb, vagy pedig az európai integráció, amit a magyarok többsége egyáltalán nem ért, de biztosan felfalja a nemzeti érzés maradékát is.

Lánczi András
Lánczi András

Nincs korlátlan hatalom, nincs korlátlan szabad politikai akarat. Ahogy nincs teljes vagy megsemmisítő vereség sem, feltéve, hogy a játékszabályok szerint zajlik a politikai mérkőzés. Még sincs illúzióm: a politikai realizmus megelőzi az összes modernista, eljogiasított, elmoralizált liberális-balos érvet a jogállamiságról, az erkölcsről és egyéb, a hatalom természetét torzító szándékos téveszmékről. Fiatal kollégám szerint a jog csak egy fikció. A normák azért azok, mert az emberek állandóan elmaradnak tőlük, különben miért kellenének normák? A politikában a jogias szemlélet csupán vágyott normákat képes kitermelni az ideológiáktól vezérelve. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy mi a realitás, amely egyben az igazság is.

A politikai realizmus azt diktálja, hogy semmisítsd meg az ellenfeledet, vágd el minden lehetséges forrását a túléléshez, a bosszúdat álcázd az igazságosság érvényesítésének,

a haladás nevében nyilváníts minden egyéb eszmét, elgondolást ellenségesnek, megszüntetendőnek, az irigységet elégítsd ki a káröröm táplálásával. Mindehhez nem szükséges semmilyen új eszmével (ideológiával) előállni, mivel az emberek a nihilizmus korában csak az azonnali kielégülést sóvárogják (így válik a nemi kielégülés másodpercnyi gyönyöre politikai normává), a kultúra nem érdekli őket, ahogy az sem, mi köt össze engem egy másik emberrel. A nihilizmus korában csak pótvallás-háborúk zajlanak, végső hit nélkül.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A nyers hatalom kegyetlen és ösztönös késztetésekre cselekszik. Végső eszköze az erőszak, ezt azonban csak azért nem alkalmazza feltétlenül és közvetlenül, mert a reakciótól azért tart. Attól viszont nem tartózkodik, hogy akár az emberi méltóságától is megfossza az ellenfeleit. 

Minek van vége Magyarországon 2026. április 12-e után? Annak, hogy a saját testünkről és lelkünkről mint közösség magunk dönthessünk.

Az európai és részben amerikai hatalmak képesek voltak térdre kényszeríteni egy a népe nevében beszélő és cselekvő embert. Bármi fog történni most, a lényeg az lesz, hogy a magyar érdek, azaz a magyarországi lakosság életét befolyásolni képes tényezők egyetlen fontos eleme sem lesz hazai kézen, függ hazai gondolattól, vagy marad kizárólag hazai intézményi befolyáson belül.  Lám-lám, keletkezése pillanatában minden hatalomnak megvannak a maga határai, de most még nem érzékeli.

Az ürömben azért van öröm is. Az új ellenzék gyakorlatilag felszámolta a kommunista és posztkommunista hagyományos ellenzéket. Aki visszalépett, azért semmisült meg, aki pedig mégis elindult, azért. Ez az öröm addig tart ki, amíg hirtelen nem kerül elő egy levitézlett liberális a fedő alól mint miniszter vagy valami hasonló.

Ha az új rezsim képes letépni az ideológiai szemellenzőket, akkor a rendszerváltás most érte el egyik eredeti célját. 

Az új rezsim legnagyobb kérdése, hogy melyik irányba indul el, azaz a nemzeti érdek fontosabb, vagy pedig az európai integráció, amit a magyarok többsége egyáltalán nem ért, de biztosan felfalja a nemzeti érzés maradékát is. Valójában ritkán találkozik az ember olyan honfitárssal, aki önértelmezése szerint nem egy nemzethez, hanem valamilyen homályos nemzetközi identitáshoz kötődne. Mivel már eszmék sincsenek, erények sem kellenek a globalizált identitás kialakulásához, csak „úgy” megtörténik az emberrel, hogy világfi lesz. Jól megfér a kényelmes gondolattalansággal. A politikai realizmus mindig arról beszél, ami a legrosszabb valószínű kimenetele egy folyamatnak.

A bosszúvágy erősebb a megegyezés gondolatánál, a zsákmánykisajátítás az igazságosságnál, a széthordás a felhalmozásnál. A politika nyersesége folyton kitüremkedik.

Aki győz, annak fizetnie is kell, ez az első szabály, amit kénytelen lesz az új hatalom is mint korlátot elfogadni. Hogy minél előbb belássa, belső meggyőződésből fakadó, bátor emberi ellenállásra van szükség az új hatalom nyerseségével szemben.

A szerző filozófus

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
balbako_
2026. április 26. 07:13
Jó reggelt! Mi az első döntés? Kitenni az EU zászlót a Parlament épületére! Lehet, hogy a magyar lobogót meg bevonják?
oberennsinnen49
2026. április 26. 07:09 Szerkesztve
Az új rezsim - Soros Péter tobzódásával - tombolni fog, ami teljesen logikus fejlemény lesz. Orbán az elején gyáva volt, az "EZAAAZ AAALJAS, KOOORUPT KOOORMÁNY ELLOOOPJAA A PÉÉÉNZÜNKET" - ordította Magyar Péter. És ezzel tarolt. Orbán nem szólt vissza, gyengének mutatkozott és Soros-Magyar Péter ettől kapott vérszemet, mint ahogyan a szemétnek ilyen a természete. A tömeg vevő a gyalázkodásra, az Orbán lop!-ási hisztéria pedig elérte azt a fokot, amikor a pesti-proli, a pesti-libsi VÉRT AKAR. Orbánt rabláncon vezessék végig az Andrássy úton, miközben a puzséri herevillantó tömeg a járdán onanizál örömében. Ezt akarják. Hogyan lehet ebből kibújni, ami tragédia? AZONNAL kormányhirdetésben a 2010-es főadatok, mellette a 2025-ösök, EZ AZ ORBÁN-LOPÁS - A TISZA-VEZÉR SZÁJÁBÓL! felirattal. De mint eddig, amit a köznép leír, azt odafönn le sem s.arják. 2010-2025-ös GDP, átlagbér, közvagyon értéke, szegények száma, és ami lényeges. ADDIG OLVASHASSA AZ ORSZÁG, AMÍG LEHET: MÁJUS 9-IG MÉG VAN IDŐ!
ördöngös pepecselés
2026. április 26. 06:56
bizony bizony a kérdés az hogy a Fidesz gyűlölő antikommunisták kiegyeznek a Fidesszel és megelégszenek azzal, hogy legyőzték a korábbi főnökeiket vagy visszabújnak a büdöskomcsi állampárt Brüsszelbe átköltöztetett központi bizottságának langymelegébe
Magyarorszag-elveszett
2026. április 26. 06:49
Az új rezsim vezetőszáron van, kár ezen agyalni. Semmi egyéni akció, csak a főrezsim utasításai.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!