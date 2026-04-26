Lánczi András: Ha az új rezsim képes letépni az ideológiai szemellenzőket, akkor a rendszerváltás most érte el egyik eredeti célját

Az európai és részben amerikai hatalmak képesek voltak térdre kényszeríteni egy a népe nevében beszélő és cselekvő embert. Bármi fog történni most, a lényeg az lesz, hogy a magyar érdek, azaz a magyarországi lakosság életét befolyásolni képes tényezők egyetlen fontos eleme sem lesz hazai kézen, függ hazai gondolattól, vagy marad kizárólag hazai intézményi befolyáson belül. Lám-lám, keletkezése pillanatában minden hatalomnak megvannak a maga határai, de most még nem érzékeli.

Az ürömben azért van öröm is. Az új ellenzék gyakorlatilag felszámolta a kommunista és posztkommunista hagyományos ellenzéket. Aki visszalépett, azért semmisült meg, aki pedig mégis elindult, azért. Ez az öröm addig tart ki, amíg hirtelen nem kerül elő egy levitézlett liberális a fedő alól mint miniszter vagy valami hasonló.

Ha az új rezsim képes letépni az ideológiai szemellenzőket, akkor a rendszerváltás most érte el egyik eredeti célját.

Az új rezsim legnagyobb kérdése, hogy melyik irányba indul el, azaz a nemzeti érdek fontosabb, vagy pedig az európai integráció, amit a magyarok többsége egyáltalán nem ért, de biztosan felfalja a nemzeti érzés maradékát is. Valójában ritkán találkozik az ember olyan honfitárssal, aki önértelmezése szerint nem egy nemzethez, hanem valamilyen homályos nemzetközi identitáshoz kötődne. Mivel már eszmék sincsenek, erények sem kellenek a globalizált identitás kialakulásához, csak „úgy” megtörténik az emberrel, hogy világfi lesz. Jól megfér a kényelmes gondolattalansággal. A politikai realizmus mindig arról beszél, ami a legrosszabb valószínű kimenetele egy folyamatnak.