Kiderült, miről beszélt Orbán Viktor és Sulyok Tamás

Magyar Péter szerint Sulyok Tamás megfontolja a lemondást
Szerda délelőtt a köztársasági elnök fogadta a Tisza Párt elnökét a Sándor Palotában.
A leköszönő miniszterelnököt Semjén Zsolt is elkísérte a Sándor-palotába.
Sulyok Tamás köztársasági elnök Magyar Péter, leendő miniszterelnök után Orbán Viktort és Semjén Zsoltot is fogadta a Sándor-palotában.
Az egyeztetést követően arról számolt be közösségi oldalán, hogy a parlamentbe jutó pártok vezetőivel folytatott egyeztetések sorában a Fidesz-KDNP vezetőivel is a következő időszak első teendőiről,
az Országgyűlés alakuló ülésének megszervezéséről beszéltünk.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter a találkozót követően arról beszélt, hogy a köztársasági elnök haladéktalan lemondását kérte, amelyet – szavai szerint – Sulyok Tamás megfontolandónak tart.
Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala
