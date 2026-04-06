Katonák őrzik Magyarország legfontosabb gázelosztó központját – most az is kiderült, miért (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
G. Fodor Gábor a Mesterterv legutóbbi adásában rámutatott, hogy mi lett napjaink legfontosabb kérdése.
A fokozott veszély fokozott védelemért kiált.
Bohár Dániel közösségi oldalán jelentkezett be a kiskundorozsmai gázelosztó központból, ahol Hortay Olivér kérdésre válaszolva elárulta, miért őrzik tegnap óta a területet katonákkal.
Mint Hortay elmondta, ez az a hely, ahol a török áramlaton keresztül, Szerbián át beérkezik hazánkba az orosz gáz. Elengedhetetlenül szükséges az egész ország szempontjából, hogy a gázelosztás zavartalanul működjön itt – tette hozzá.
Közölte:
a török áramlat mellett található gázvezeték elleni szabotázsakció miatt fokozott veszélyben lehet a Magyarország zavartalan gázellátását biztosító infrastruktúra,
ezért a kritikus infrastruktúra védelmét egy felelős vezetés ilyenkor megerősíti – így a magyar kormány katonai védelemmel biztosítja be, hogy véletlenül se érhesse kár a Magyarország gázellátásában legnagyobb szerepet játszó kiskundorozsmai gázelosztót.
Nyitókép: Orbán Viktor a Kiskundorozsmán lévő gázellátó állomásnál tartott rendkívüli sajtótájékoztatón április 6-án (MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)