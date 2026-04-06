Katonák őrzik Magyarország legfontosabb gázelosztó központját – most az is kiderült, miért (VIDEÓ)

Bohár Dániel közösségi oldalán jelentkezett be a kiskundorozsmai gázelosztó központból, ahol Hortay Olivér kérdésre válaszolva elárulta, miért őrzik tegnap óta a területet katonákkal.

Mint Hortay elmondta, ez az a hely, ahol a török áramlaton keresztül, Szerbián át beérkezik hazánkba az orosz gáz. Elengedhetetlenül szükséges az egész ország szempontjából, hogy a gázelosztás zavartalanul működjön itt – tette hozzá.