Szakértő: minden magyarnak havonta 130 ezer forinttal nőnek a kiadásai, ha valóra válik a Tisza tervezete

A dokumentum szerint ezek a lépések a lakossági terhek növekedésével járhatnak.

Hortay Olivér elmondta, hogy a terv két fő irányt követ: egyrészt az orosz energiahordozóktól való elszakadást, másrészt az állami szerepvállalás csökkentését. Értelmezése szerint ez összefügghet az Európai Unióval és Ukrajnával való kapcsolatok rendezésének szándékával.

A szakértő szerint az intézkedések jelentős áremelkedést eredményezhetnének: a rezsiköltségek akár többszörösükre nőhetnek, míg az üzemanyagárak literenként 1000 forint fölé emelkedhetnek. Egy korábbi becslésük alapján

a változtatások havi szinten átlagosan mintegy 130 ezer forintos többletkiadást jelenthetnének a háztartásoknak.

A tervezet részeként egy úgynevezett Energiafüggetlenségi Adó bevezetése is felmerül, amely a szakértő szerint ellentmondásos lehet, mivel az orosz import kiváltása új függőségi viszonyokat is kialakíthat.