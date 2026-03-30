Tisza Párt Csercsa Balázs Hortay Olivér

Szakértő: minden magyarnak havonta 130 ezer forinttal nőnek a kiadásai, ha valóra válik a Tisza tervezete

2026. március 30. 16:54

Egyetlen magyar ember pénztárcája sem lenne biztonságban.

A kiszivárogtatott információk alapján a Tisza Párt lemondana az olcsó orosz olajról, és a Dunai Finomítót más típusú nyersanyag feldolgozására állítaná át. Ennek költségeit részben egy új, a háztartási megtakarításokat terhelő, 1–1,5 százalékos adóból fedeznék – mondta el a Blikknek Hortay Olivér, a Századvég szakértője.

A tervezet emellett több jelenlegi intézkedés megszüntetésével számol: eltörölnék a rezsicsökkentést és az árréstopokat, valamint megkezdenék az MVM privatizációját és értékesítenék a Mol állami tulajdonban lévő részvényeit.

A dokumentum szerint ezek a lépések a lakossági terhek növekedésével járhatnak.

Hortay Olivér elmondta, hogy a terv két fő irányt követ: egyrészt az orosz energiahordozóktól való elszakadást, másrészt az állami szerepvállalás csökkentését. Értelmezése szerint ez összefügghet az Európai Unióval és Ukrajnával való kapcsolatok rendezésének szándékával.

A szakértő szerint az intézkedések jelentős áremelkedést eredményezhetnének: a rezsiköltségek akár többszörösükre nőhetnek, míg az üzemanyagárak literenként 1000 forint fölé emelkedhetnek. Egy korábbi becslésük alapján

a változtatások havi szinten átlagosan mintegy 130 ezer forintos többletkiadást jelenthetnének a háztartásoknak.

A tervezet részeként egy úgynevezett Energiafüggetlenségi Adó bevezetése is felmerül, amely a szakértő szerint ellentmondásos lehet, mivel az orosz import kiváltása új függőségi viszonyokat is kialakíthat.

Nyitókép: MTI/Hegedűs Róbert

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Fck fcbk
2026. március 30. 17:18
Ha a Tisza jut hatalomra a mohu nem veszi vissza a petpalackokat.🤮
tovarisi-konyec
•••
2026. március 30. 17:15 Szerkesztve
Ha a Tisza nyer megdöglesz a gecibe! nem érted, jobbágy? féljél már bazd meg!!!!!! 10 millió forinttal lesz több a kiadásod havonta, nem érted??? :DDD
narancsliget
•••
2026. március 30. 17:13 Szerkesztve
Ezek a cikkek Moszkvából jönnek, a fordítással vigyázzatok
Fck fcbk
2026. március 30. 17:11
Ha a Tisza jut hatalomra elcsalja a választást.
