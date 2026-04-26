Trump közvetlen közelében nyitottak tüzet – drámai videón, ahogy az amerikai elnök és JD Vance menekül
Több fegyverrel szerelte fel magát az a férfi, aki végrehajtotta a merényletkísérletet.
Itthon egyelőre „csak” az interneten lincselnek, plakátfejet akasztottak(!), az utcán beszólnak, írásban ocsmány üzeneteket és halálos fenyegetéseket küldenek.
„Itt az újabb bizonyíték, hogy mennyire veszélyes a baloldali, liberális gyűlöletkeltés!
A képen az a 31 éves kaliforniai férfi, aki fegyverekkel berontott Donald Trump elnök washingtoni rendezvényére, és lövöldözni kezdett. A rendőrök úgy fogalmaztak, hogy »a lehetséges legnagyobb károkozásra készült«, magyarul gyilkolni akart, meg akarta ölni az amerikai elnököt.
Ez a gyűlöletkeltő balos, liberális, globalista hergelés eredménye.
Ficot meglőtték, Trumpot meglőtték, Andrej Babist megverték, Charlie Kirköt lelőtték...
Nem tudják elviselni, ha valaki mást gondol a világról. El akarják tiporni, meg akarják ölni, meg akarják semmisíteni mindazokat, akik nem értenek velük együtt. Itthon egyelőre »csak« az interneten lincselnek, plakátfejet akasztottak(!), az utcán beszólnak, írásban ocsmány üzeneteket és halálos fenyegetéseket küldenek.
A szomorú, hogy hiába nyerték meg a választást, azóta sem nyugszanak. Vért akarnak!!
Nem véletlen, hiszen a szektavezér, a média és a megmondók ugyanúgy hergelik őket, mint a kampányban.
Ha baj lesz, az az ő felelősségük (is)!”
Nyitókép forrása: Patrick T. Fallon / AFP