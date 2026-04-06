tisza párt párbeszéd Magyar Péter kutyapárt hont andrás dk

Hont András lerántotta a leplet az ellenzék ördögi összeesküvéséről

2026. április 06. 06:25

Az embereket nem lehet átverni, mindenki tudta jól, hogy a végén összefutnak majd, mint tej a platnin.

2026. április 06. 06:25
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Az utóbbi hetekben egy nagy színjátéknak lehetünk tanúi. Dobrevék addig-addig játszották a szerepüket, amelyben acsarogtak Magyar Péterékre, hogy végül kiestek a szerepükből és egyre másra léptetik vissza a jelöltjeiket, egyoldalúan, a Tisza Párt javára. Mostanra már a Kutyapárt is beszállt a buliba, ők lépkednek vissza, igaz, nekik kevesebb a mozgásterük, hiszen így is alig tudták az országos listához szükséges számú jelöltet elindítani. De tisztán látszik az összeesküvés, a mutyizás.

Hont András a Facebook-oldalán keményen kiosztotta az egyik visszalépő jelöltet:

»Meg kell kell követnem mindenkit, mert tegnapi Párbeszéd-temető írásom azt sugallta, hogy több gyáva-haszonleső lépésre már nem futja a néhai parazitabrigádtól. Elfelejtkeztem arról, hogy vannak olyan képződmények, amelyek holtukban is képesek az árulásra. Ma bejelentette visszalépését a DK dunaújvárosi jelöltje. És az illető honnan is érkezett a DK-ba? Na, na, na? Természetesen a Párbeszédből, annak is az országos elnökségéből. Az is megérdemli, aki leigazolta.«

Az embereket nem lehet átverni, ismerik jól ezeket a politikusokat, mindenki tudta jól, hogy a végén, Gajdics Ottó szavaival élve, összefutnak majd, mint tej a platnin.”

Kép forrása: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gonella
2026. április 06. 18:59
a hálózatos pókháló része mind...
Agricola
2026. április 06. 14:14
Az embereket át lehet verni. A büntetőjogban ismert a csalás fogalma és törvényi tényállása. Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe ejt, vagy tévedésben tart, és ezzel kárt okoz, csalást követ el
csulak
2026. április 06. 13:16
Ez a lenyeg : Mit ajánl az álMagyar Poloska? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Undormány gender buzivonagló ideológiát. ukrány Horda támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráncs áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. 25 30 % os Zsebmetszést hogy legyen miből az euNuch Hordának a háborúját finanszirozni Nyugdíjak adóztatását GMO s és Mérgezett Hamis élelmiszerek behozatalát. Szavazz a NYOMORRA ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Picnic Niki
•••
2026. április 06. 11:56 Szerkesztve
kbs-real DK jelöltjei dezertálnak. A pártnak ez nem esik jól. ---- Sztem hatalmas nyomás nehezedik rájuk -talán Hadházyt kivéve, aki rengeteg korrupciót bemutatott-, mert ha a Tiszának nem jön össze a 2/3, akkor bénák lesznek, és akkor őket fogják köpködni. 1000-szer az orruk alá fogják dörgölni. GyF sztem megbánta, h 2006-ban nem lépett le, mert vele lehetetlen lett nyerni
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.