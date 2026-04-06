Dobrev Klára megint kitett magáért – kiváló példát adva a „hazaárulás” olykor nehezen definiálható fogalmához
Jó nagy bajban van az EU, ha Dobrev Klárától kell értesülnie az ellenük irányuló kémtevékenységről. Ungváry Zsolt írása.
Az embereket nem lehet átverni, mindenki tudta jól, hogy a végén összefutnak majd, mint tej a platnin.
„Az utóbbi hetekben egy nagy színjátéknak lehetünk tanúi. Dobrevék addig-addig játszották a szerepüket, amelyben acsarogtak Magyar Péterékre, hogy végül kiestek a szerepükből és egyre másra léptetik vissza a jelöltjeiket, egyoldalúan, a Tisza Párt javára. Mostanra már a Kutyapárt is beszállt a buliba, ők lépkednek vissza, igaz, nekik kevesebb a mozgásterük, hiszen így is alig tudták az országos listához szükséges számú jelöltet elindítani. De tisztán látszik az összeesküvés, a mutyizás.
Hont András a Facebook-oldalán keményen kiosztotta az egyik visszalépő jelöltet:
»Meg kell kell követnem mindenkit, mert tegnapi Párbeszéd-temető írásom azt sugallta, hogy több gyáva-haszonleső lépésre már nem futja a néhai parazitabrigádtól. Elfelejtkeztem arról, hogy vannak olyan képződmények, amelyek holtukban is képesek az árulásra. Ma bejelentette visszalépését a DK dunaújvárosi jelöltje. És az illető honnan is érkezett a DK-ba? Na, na, na? Természetesen a Párbeszédből, annak is az országos elnökségéből. Az is megérdemli, aki leigazolta.«
Az embereket nem lehet átverni, ismerik jól ezeket a politikusokat, mindenki tudta jól, hogy a végén, Gajdics Ottó szavaival élve, összefutnak majd, mint tej a platnin.”
Kép forrása: Facebook