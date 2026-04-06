Dobrev Klára megint kitett magáért – kiváló példát adva a „hazaárulás” olykor nehezen definiálható fogalmához

„Az Európai Bizottság elnökeként ön kétségkívül tudatában van annak, hogy Orbán Viktor kormánya az utóbbi években rendszeresen folytatott törvénytelen kémtevékenységet a magyar ellenzék, a független sajtó, sőt, az Európai Unió ellen.” Súlyos állítás, mert ha ennek mindenki tudatában van, igazán furcsa, hogy az Orbán-kormányt ennél sokkal kisebb dolgokért is folyamatos vegzáló, büntető uniós szervek ne használták volna fel bizonyítékaikat a magyarok ellen.

„Azt, hogy Magyarország nem jogállam, mindannyian régóta tudjuk.”, közli röviden a szocialista diktatúra kiszolgálását később gazdasági sikerekre váltó Apró-klán tagja, a forradalom évfordulóján a népre lövető miniszterelnök férje, egy demokratikus támogatottságot alig élvező párt elnöke.

„Az ügy felderítése nem tűr halasztást. Ezért sürgetem önt, hogy szíveskedjék soron kívül, részletesen és érdemben tájékoztatni a vizsgálat keretében eddig megtett lépésekről, az eddigi eredményekről (…) Az európai polgároknak, így a magyar adófizetőknek is, joguk van megtudni, hogy a magyar kormány milyen ellenséges tevékenységet folytatott, és vélhetően folytat ma is az Európai Unió ellen. Ahogyan természetesen azt is, hogy az Európai Bizottság milyen javaslatokat és intézkedéseket kíván tenni az elkövetők felelősségre vonása (…) érdekében.”

Nagy Imre (egyik) elítéltetőjének unokájától különösen riasztó ez az utolsó mondat. Ismerjük a birodalom reakcióját (legyen a központ Bécs vagy Moszkva), ha feljelentés érkezik a túlzott szuverenitási törekvésekről. Árulkodó „a magyar kormány milyen ellenséges tevékenységet folytatott, és vélhetően folytat ma is az Európai Unió ellen” rész, mert ez egyértelműen igazolja, hogy az Európai Egyesült Államok létrehozását szorgalmazó politikus számára az Unió érdekei a védendők a magyar kormánnyal szemben.

Szürreális, amikor Klara Petrova Dobreva (egy darabig Gyurcsányova), egy (vélhetően) bolgár titkosszolgálati tiszt lánya, a kommunista pártapparátus meghatározó tagjának unokája, a D-209-es III/II-es ügynök kabinetfőnöke, a hazugságokkal és trükkök százaival hatalomra kerülő, majd az ellene tüntetők közé lövető Gyurcsány felesége játssza a morális ítélkezőt. Aki olyan plakátokat helyeztetett ki, amelyek egyik oldalán Semjén Zsolt, Orbán Viktor, Magyar Péter (!) és Toroczkai László látható, a másik felén ő, a felirat pedig: