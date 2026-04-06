Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 07.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 07.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
európai unió Magyar Péter dk Dobrev Klára európai bizottság orbán viktor

Dobrev Klára megint kitett magáért – kiváló példát adva a „hazaárulás” olykor nehezen definiálható fogalmához

2026. április 06. 05:33

Jó nagy bajban van az EU, ha Dobrev Klárától kell értesülnie az ellenük irányuló kémtevékenységről. És jó nagy bajban van Magyarország, ha egy ilyen szellemiségű és hozzáállású pártnak és elnökének bármiféle esélye van arra, hogy esetleg politikai szerephez jusson.

Ungváry Zsolt
Régebben a magyarok csak futball-, esetleg táncdalfesztiválok idején beatzene- vagy karmester-versenyekkor komolyzene-szakértők voltak, de – párhuzamosan az általános választójog szárba szökkenésével – a migráció és az egészségügy  is felkerült a palettára (covid, oltások), legújabban pedig a titkosszolgálati munka és a kémtevékenység vált a mindennapok részévé, ahol

pártelnöktől újságíróig, színésztől a kisdobosig mindenkinek van kiérlelt véleménye és biztos információja arról, ki kinek kémkedik.

Nem véletlen, hogy a bejutási küszöb előtt kétségbeesetten ugrabugráló DK elnöke is felcsatlakozott erre a vonatra, és – érettségiző diákok számára jól használható forrásmunkát szolgáltatva a „hazaárulás” olykor nehezen definiálható fogalmához – rögvest feljelentette a magyar kormányt Leonyid Brezsnyevnél. (Bocsánat, Ursula von der Leyennél.) Ne menjünk el mellette egy vállrándítással, még akkor sem, ha egy 5 százalékot alulról súroló párt vezetője mondja, mert – szégyen ide vagy oda – a magyar választók jóvoltábóli EP-képviselőről beszélünk. (Mondjuk Kollár Kinga vagy Magyar Péter is az. Vagy Daniel Freund és a terrorista Ilaria Salis is…)

Klára húsvéti leveléből néhány szemelvény, segítségül a májusban maturálók felkészüléséhez:

„Az Európai Bizottság elnökeként ön kétségkívül tudatában van annak, hogy Orbán Viktor kormánya az utóbbi években rendszeresen folytatott törvénytelen kémtevékenységet a magyar ellenzék, a független sajtó, sőt, az Európai Unió ellen.” Súlyos állítás, mert ha ennek mindenki tudatában van, igazán furcsa, hogy az Orbán-kormányt ennél sokkal kisebb dolgokért is folyamatos vegzáló, büntető uniós szervek ne használták volna fel bizonyítékaikat a magyarok ellen.

„Azt, hogy Magyarország nem jogállam, mindannyian régóta tudjuk.”, közli röviden a szocialista diktatúra kiszolgálását később gazdasági sikerekre váltó Apró-klán tagja, a forradalom évfordulóján a népre lövető miniszterelnök férje, egy demokratikus támogatottságot alig élvező párt elnöke.

„Az ügy felderítése nem tűr halasztást. Ezért sürgetem önt, hogy szíveskedjék soron kívül, részletesen és érdemben tájékoztatni a vizsgálat keretében eddig megtett lépésekről, az eddigi eredményekről (…) Az európai polgároknak, így a magyar adófizetőknek is, joguk van megtudni, hogy a magyar kormány milyen ellenséges tevékenységet folytatott, és vélhetően folytat ma is az Európai Unió ellen. Ahogyan természetesen azt is, hogy az Európai Bizottság milyen javaslatokat és intézkedéseket kíván tenni az elkövetők felelősségre vonása (…) érdekében.”

Nagy Imre (egyik) elítéltetőjének unokájától különösen riasztó ez az utolsó mondat. Ismerjük a birodalom reakcióját (legyen a központ Bécs vagy Moszkva), ha feljelentés érkezik a túlzott szuverenitási törekvésekről. Árulkodó „a magyar kormány milyen ellenséges tevékenységet folytatott, és vélhetően folytat ma is az Európai Unió ellen” rész, mert ez egyértelműen igazolja, hogy az Európai Egyesült Államok létrehozását szorgalmazó politikus számára az Unió érdekei a védendők a magyar kormánnyal szemben.

Szürreális, amikor Klara Petrova Dobreva (egy darabig Gyurcsányova), egy (vélhetően) bolgár titkosszolgálati tiszt lánya, a kommunista pártapparátus meghatározó tagjának unokája, a D-209-es III/II-es ügynök kabinetfőnöke, a hazugságokkal és trükkök százaival hatalomra kerülő, majd az ellene tüntetők közé lövető Gyurcsány felesége játssza a morális ítélkezőt. Aki olyan plakátokat helyeztetett ki, amelyek egyik oldalán Semjén Zsolt, Orbán Viktor, Magyar Péter (!) és Toroczkai László látható, a másik felén ő, a felirat pedig:

„Ők megtartanák a határon túliak szavazatát. Ha te elvennéd, szavazz a DK-ra.” Ez körülbelül olyan aljas szöveg, mintha az állna ott: „Ők nem deportálnák a zsidókat, ha te megtennéd, szavazz ránk!”

Azért megvannak az előnyei is ezeknek a kendőzetlen kinyilatkoztatásoknak: látjuk, kik vannak itt közöttünk, és céljaik iránt nem lehetnek kétségeink. Nem engedhetjük, hogy 1918 megismétlődjék, amikor a tehetetlen nemzet szeme láttára pár ezren tönkretették a nemzet jövőjét.

A hazafias Magyarországnak megvannak a módszerei az ellenség meghátrálásra késztetésére. Most volt egy tizenhat éves kegyelmi időszak, amikor a magyar nemzet volt hatalmon a saját hazájában, de trenírozva vagyunk arra is, amikor a helytartókat kell gáncsolni.

Senki se higgye, hogy szó nélkül lenyeljük a Linder Bélák, Károlyik és Kun Bélák ismételt tombolását, a nemzeti vagyon újbóli kiárusítását, a magyar családok megnyomorítását, idegen kultúrák beengedését (behívását).

Az árul(kod)ás egyébként Dobrevnek annyira a vérében van, hogy korábban például Orbánt szidalmazva udvarolt a szenilis Bidennek – „Mi, magyar demokraták és politikai vezetők, ígéretet teszünk, vissza fogjuk vezetni hazánkat, hogy újra az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének konstruktív tagjai lehessünk.” – ; mondhatni, e sorok igen rosszul öregedtek Trump győzelmével, és a politikai érzék, a jövőbe látás teljes hiányáról tanúskodnak.

Máskor okoskodásával a pápát bosszantotta, aki éppen a magyar miniszterelnököt készült fogadni.

„Sajnos fel kell hívnom Szentséged figyelmét, hogy az utóbbi években több, a Magyar Katolikus Egyházon belül történt, kiskorúak elleni szexuális visszaélésre is sor került.”, írta, mint feljelentések fogalmazásán pallérozódott hetvenes évekbeli házmester, és hogy kellően hiteles legyen, még a Bibliából is idézett. Bizonyára Leó pápa kellően fogékony arra, hogy deklarált ateisták oktassák ki a hitéből.

De jelentette fel már a köztársasági elnököt, hogy jogosulatlanul vett fel fizetést (ezt a Szegedi Regionális Nyomozó Ügyészség elutasította), a Szőlő utcai pedofilsegédek ellen is élt beadvánnyal,

a legszemélyesebb azonban kétségkívül az volt, amikor azért kellett klaviatúrát ragadnia, mert felgyújtották és levizelték az egyik őt ábrázoló plakátot.

Ezzel kapcsolatban „Kijelentette, hogy a megalázási kísérletek nem kényszerítik visszalépésre a választási küzdelemtől.”, ami arra utal, hogy az elkövetőket a tiszások között sejti.

Lehetséges, hogy Brüsszelben tevékenyek a különböző titkosszolgálatok. Bizonyára létezik kémelhárítás is, bár mivel – tudtommal – „európai” kémelhárítás nincsen (legfeljebb bizonyos koordináló szervezetek), csak nemzeti hatáskörűek, ezért az egyes szervek konfrontációit nehezen lehetne Európa vs Nemeurópa paraméterekkel leírni. 

Mindenesetre jó nagy bajban van az EU, ha Dobrev Klárától kell értesülnie az ellenük irányuló kémtevékenységről,

és jó nagy bajban van Magyarország, ha egy ilyen szellemiségű és hozzáállású pártnak és elnökének bármiféle esélye van arra, hogy esetleg politikai szerephez jusson.

***

(Nyitókép: YouTube-képernyőfotó)

 

Összesen 66 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kiborg-2
2026. április 07. 00:20
"Szürreális, amikor Klara Petrova Dobreva (egy darabig Gyurcsányova), egy (vélhetően) bolgár titkosszolgálati tiszt lánya, a kommunista pártapparátus meghatározó tagjának unokája, a D-209-es III/II-es ügynök kabinetfőnöke, a hazugságokkal és trükkök százaival hatalomra kerülő, majd az ellene tüntetők közé lövető Gyurcsány felesége játssza a morális ítélkezőt. " - ennél tömörebben nehéz elmondani az igazságot!
Válasz erre
0
0
vakiki
2026. április 06. 23:05
Hú, azt " kihagytam", hogy lehugyozták a plakátját! Nem a plakátot, őt kellett volna!
Válasz erre
0
0
vakiki
2026. április 06. 22:38
Szar egy nő ez! Minden mondata okádék. Az egész utcánkat a pofájával plakátolták ki. Azt hiszik, majd attól fognak rá szavazni? Enyhe kifejezés, hogy púp a hátán az embereknek.( akinek nem, az vessen magára) Mocsok uszító, hazaáruló!
Válasz erre
1
0
londonbaby
•••
2026. április 06. 20:35 Szerkesztve
na te náci volt mit eltanulnod a fasiszta népirtó családodtól. te rohadt náci bolgár bölény !!! Szó sincs hazaárulásról, ez a rohadt bolgár kurva ...NEM MAGYAR !!!! át kell baszni a palánkon oda ahova való, ha kell vasvillával..
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.