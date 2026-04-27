Hivatalos: ők alkotják majd a KDNP parlamenti frakcióját

Ülésező Fidesz-frakció: eldőlt Lázár János sorsa, újabb nagy távozó tett bejelentést
Vereség után szembenézés: személyi kérdésekről dönt hétfőn 11 órától a Fidesz frakciója a Képviselői Irodaházban.
Rétvári Bence leköszönő államtitkár Facebook-oldalán jelentette be a KDNP országgyűlési frakciójának tagjait.
A párt a következő képviselőket küldi a Parlamentbe:
Hargitai János, Juhász Hajnalka, Latorcai Csaba, Máthé Zsuzsa, Nacsa Lőrinc, Rétvári Bence, Seszták Miklós és Simicskó István.
A frakció vezetője Juhász Hajnalka, helyettese pedig Nacsa Lőrinc lesz.
A KDNP a legfontosabb feladatai közé sorolja a Fidesz–KDNP-kormány elmúlt 16 évben elért eredményeinek megőrzését, valamint a nemzeti és keresztény értékek, hazánk függetlenségének és a polgári szabadságjogok védelmét.
Nyitókép: Facebook / Rétvári Bence
***