04. 27.
hétfő
kormány kdnp rétvári bence Országgyűlés frakció parlament

Hivatalos: ők alkotják majd a KDNP parlamenti frakcióját

2026. április 27. 14:52

A KDNP a legfontosabb feladatának a Fidesz–KDNP-kormány elmúlt 16 évben elért eredményeinek megőrzését jelölte ki.

null

Rétvári Bence leköszönő államtitkár Facebook-oldalán jelentette be a KDNP országgyűlési frakciójának tagjait.

A párt a következő képviselőket küldi a Parlamentbe: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Hargitai János, Juhász Hajnalka, Latorcai Csaba, Máthé Zsuzsa, Nacsa Lőrinc, Rétvári Bence, Seszták Miklós és Simicskó István.

A frakció vezetője Juhász Hajnalka, helyettese pedig Nacsa Lőrinc lesz.

A KDNP a legfontosabb feladatai közé sorolja a Fidesz–KDNP-kormány elmúlt 16 évben elért eredményeinek megőrzését, valamint a nemzeti és keresztény értékek, hazánk függetlenségének és a polgári szabadságjogok védelmét.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Rétvári Bence

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
olvaso9
2026. április 27. 15:36
Nálam mind hiteles emberek (bár Seszták tevékenységét kevésbé ismerem). Nehéz dolguk lesz, ... sok türelem, sok kitartás, sok tanulás, sok tényadat, sok megpróbáltatás, sok gúny, sok mellőzés, sok hiábavalóság... de a végén remélem, siker is adódik...
ördöngös pepecselés
2026. április 27. 15:36
a FOS szerint a KDNP nem is létezik hazudnak ők reggel, délben, este arra vagyok kíváncsi, hogy amikor Poloskát kell cserélni,akkor visszaalakulnak a DK, Momentum, Párbeszéd stb. most megszűnt frakciói is?
Obsitos Technikus
2026. április 27. 15:33
Korrekt névsor. A lehető legjobbak.
dundi-fan3
2026. április 27. 15:29
Hát ez egy erős megújulás. Tele van új arcokkal.
