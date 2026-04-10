Hivatali visszaéléssel gyanúsított egykori rendőr és a honvédséget szapuló százados előtt mutogatta nemi szervét a rapper Puzsér Róbert koncertjén

Szabó Bence, a hivatali visszaéléssel gyanúsított egykori rendőrszázados és Pálinkás Szilveszter, a Magyar Honvédséget alaptalanul a nyilvánosság előtt szapuló katona is ott volt Puzsér Róbert „Rendszerbontó nagykoncertjén” – derül ki a 24.hu tudósításából. Mint ismert, miközben Orbán Viktor pénteken folytatta az országjárását, ellenzéki zenészek kormányellenes koncertet tartottak, amin a Mandiner stábja is részt vett.

Bár a tiszás média az elmúlt időszakban mindent megtett azért, hogy Szabó és Pálinkás politikialag motivált történeteit terjessze és előadóikat hősként állítsa be, valószínűleg mégsem miattuk lesz emlékezetes az esemény. A Puzsér Róbert által szervezett rendezvényen ugyanis koncertet adott többek között Eckü is.