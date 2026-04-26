Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt vereség kudarc orbán viktor

Fontos üzenet a választási vereség margójára: aggasztó, ami kirajzolódik

2026. április 26. 06:58

Aki nem tiszteli az őseit, a hagyományait, a múltját, az nem érdemli meg a jövőjét.

Felhévizy Félix
Magyar Nemzet

„Felhévizy természetesen még nem dolgozta fel a választási vereséget. Számos barátjával beszélgetett már a történtekről, de laikusként csak a szokásos találgatásokig jutottak. Mindenkinek megvolt a saját véleménye arról, hogy mi vezethetett a kudarchoz, de csak abban sikerült közös nevezőre jutniuk, hogy sok tényező együtt vezetett a kormányváltáshoz.

Legutóbbi beszélgetésükkor Félix egy új, meglehetősen aggasztó szempontot is felvetett a barátainak. A hírlapíró elmondta, hogy találkozott a vele egy lépcsőházban lakó Reinfrank nénivel, aki az Orbán Viktor Akciócsoport ügyvezetőjeként élénken foglalkozik a politikai élet történéseivel. Természetesen ő is nagyon le volt törve a kudarc miatt, és elmesélt egy meglehetően felkavaró történetet, ami vele esett meg. A 6-os villamoson utazott pár nappal a választás után. Felszállt egy fiatalokból álló társaság, akik még mindig ünnepelték a Tisza Párt győzelmét, félreérthetetlenül szidták Orbán Viktort és tiszás jelszavakat skandáltak. Ez még nem is lett volna probléma, de közben sorra vegzálták a villamoson utazó idősebb embereket, felkérdezve őket, hogy mondják meg, kire szavaztak 12-én. Szegény Reinfrank néni nagyon megijedt az üvöltöző, számonkérő, láthatóan kissé illuminált fiataloktól, és csak azért, hogy hagyják békén, azt mondta, hogy a Tiszára szavazott, ezt követően már lepacsizott vele az erőszakos társaság. Majd közölték vele, hogy az öregek általában fideszesek, ezért üldözni kell őket, a fiataloké jövő.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a megdöbbentő eset előhívott Felhévizyben egy meglehetősen erős irodalmi élményt.

A 1960-as évekből a szexuális forradalom, a hippimozgalom és a nyugati diáklázadások korából származik a kiváló olasz író, Dino Buzzati Hajtóvadászat öregekre című novellája. A történet a jövőben játszódik, amikor a negyvenöt éven felülieket már öregeknek tekintik, és üldözik, hogy megöljék őket.”

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szim-patikus
•••
2026. április 26. 08:42 Szerkesztve
aggasztó, ami kirajzolódik --- tolvajoknak a rendőrség bíróság börtön is (méghozzá ebben a sorrendben)
Válasz erre
2
5
Majdmegmondom
•••
2026. április 26. 08:41 Szerkesztve
Barátom lánya elment Pamkutya koncertre. Ő is azt mondta, hogy a műsor, a "zene" szar volt, de a közösségi élmény mindent megért. Még a metrón is egy nagy család voltak és együtt énekeltek. Nem ismerős ez? Influenszer tüntetés, Dűne 2, Azariah, Mocskos Fideszezés... Nekem ebből az jön le, hogy a családjaik szétestek (magányosak), nincsenek barátaik (a mobilon kívül) és nem próbálták ki még az igazi szerelmet (randi előtti izgalom, vágy, félelem az elutasítástól, az első csók - fiú és lány között!) Ezeknek a súlyos hiányérzettel, érzelemhiánnyal és nulla jövőképpel megáldott fiataloknak nem 3%-os hitelre, meg szja mentességre van szükségük, hanem arra, amire nekünk is volt. Vasárnapi ebéd és beszélgetés a családdal, focizás és nagy, világmegváltásos beszélgetések a haverokkal, igazi barátságok fiú-és fiú közt, lány és lány közt. Valódi szerelem fiú és lány között, annak minden öröme és bánata. Nem vonzódnának a menthetetlen egybites birkákhoz, a homokozóhoz, vagy a néger bránerekhez...
Válasz erre
12
1
states-2
2026. április 26. 08:34
Kádár népéből a fészbuk népe lett. Ez a drogos gazember sikerének a titka.
Válasz erre
10
1
Nagyhuba1
2026. április 26. 08:10
Én a válsztások előtt beszélgettem többek között egy 20 éves egyetemista nagyon értelmes szolid nem hőbörgő fiatallal.Elmondta, hogy a Tiszára fog szavazni mindössze azért mert sokalta a hatalomba töltött 16 évet,azt mondta ki kell próbálni mást is.
Válasz erre
6
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!