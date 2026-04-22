mvm rezsistop kedvezmény energia határidő

Fontos határidőre figyelmeztetett az MVM: már csak pár nap van hátra, aki nem cselekszik, óriási kedvezménytől esik el

2026. április 22. 10:33

Április 30-ig nyilatkozhatnak az ügyfelek a rezsistop kedvezményüket illetően.

Április 30-ig nyilatkozhatnak azok az ügyfeleknek, akik villamosenergia-fogyasztásukra kérik érvényesíteni a rezsistop kedvezményt – közölte az MVM szerdán az MTI-vel.

Kiemelték, hogy a rezsistop villamos energiára kizárólag az ügyfél nyilatkozata alapján vehető igénybe, ezért lényeges a nyilatkozattételi határidő betartása azoknak, akik nem földgázzal fűtenek vagy a kedvezményt inkább az áramfogyasztásukban kérik érvényesíteni. 

Nyilatkozattétel hiányában a villamos energia mennyiségi kedvezményre való jogosultság megszűnik.

Hozzátették, mintegy 515 ezer ügyfél már nyilatkozott, a feldolgozást követően a kedvezmény megjelenik az áramszámlájukon.

Fontos, hogy a 30 százalékos mennyiségi kedvezmény egy adott felhasználási helyen kizárólag egy szolgáltatásra – vagy földgázra, vagy villamos energiára – vehető igénybe.

Az áramszámlában történő érvényesítés igényéről nyilatkozni április 30-i határidővel, kizárólag az MVM által biztosított űrlapon lehet: az MVM Next online ügyfélszolgálatán, az MVM Next mobilalkalmazásban, az mvmnext.hu/rezsistopnyilatkozat oldalon, valamint az e-mailben vagy postai úton elküldött nyilatkozati űrlapon.

Hozzátették, hogy az online felületeken a bejelentkezést követően az ügyfelek adatai és felhasználási helyei automatikusan megjelennek, így a nyilatkozat néhány kattintással véglegesíthető.

Az MVM Next arra is felhívta a figyelmet, hogy akiket korábban benyújtott nyilatkozata kapcsán hiánypótlásra kértek, az a szükséges javításokat haladéktalanul végezze el, hogy a szolgáltató érvényesíteni tudja az áramszámlában a kedvezményt.

Az érvényesen benyújtott nyilatkozat nem módosítható és nem vonható vissza – olvasható az MVM közleményében.

(MTI)

Nyitókép: mvm.hu

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
B_kanya
2026. április 22. 11:30
marosi 2026. április 22. 11:05 • Szerkesztve "Bagóért akartok hegyeket mászatni." TEHÁT a háztartások túlnyomó részének mobilappban pár tapicskolás hegymászás és a villany v. gázszámla szűk harmada bagó. Hogy jön akkor ez össze az 6 millió mélyszegénnyel, akik közül 7 millió éhezik és közülük is 8 millió gyerek?
Válasz erre
0
0
marosi
•••
2026. április 22. 11:05 Szerkesztve
Ha igazán adni akarnátok, nem kellene érte tornászni. Eddig Mindig mindenkit a nesze semmi, fogd meg jóllal fárasztottátok ki. Bagóért akartok hegyeket mászatni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!