Figyelmeztetett a NAV: már csak két nap maradt hátra, itt bizony fizetni kell

A befizetési határidő fő szabály szerint április 15-e, de ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul. A számítás egyszerű: a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított 30 nap.

Bár az adóügyek többsége elektronikusan is intézhető, az szja-bevallási és a gépjárműadó-szezonban idén is nagy a forgalom az ügyfélszolgálatokon. Fontos tudni, hogy sem a határozat megismeréséhez, de még csekkért sem kell bemenni személyesen a NAV-hoz, hiszen a NAV-Mobil letöltésével könnyedén elkerülhető a sorban állás és lekérdezhető, sőt egyszerűen be is fizethető az adó – olvasható a közleményben.

Aki nem akarja az appot letölteni, az fizethet a gépjárműadó-határozatban szereplő linken, illetve a NAV ügyfélportálon is.

De minden autós választhatja az egyszerű banki utalást a 10032000-01079160 számlaszámra (NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla), ügyelve arra, hogy átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell megadni a közleményben, nem a rendszámot – tájékoztattak.

(MTI)