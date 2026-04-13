NAV fizetés gépjárműadó gépjármű adó

Figyelmeztetett a NAV: már csak két nap maradt hátra, itt bizony fizetni kell

2026. április 13. 09:57

De mindenkit segítenek a gépjárműadó április 15-én esedékes befizetésében.

2026. április 13. 09:57
NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) meghosszabbított ügyelettel segít a gépjárműadó április 15-én esedékes befizetésében – hívta fel a figyelmet hétfőn a NAV az MTI-nek küldött közleményében.

Ismertették, hogy a NAV Infóvonala a 1819-es (külföldről: +36 1 461 1819) számon április 13-tól 15-ig meghosszabbított ügyelettel, 18 óráig várja azok hívását a gépjárműadó menüpontban, akik az adó befizetése ügyében kérnek segítséget.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Tájékoztatás előzetes regisztráció nélkül is kérhető, a hívás ingyenes, ám fontos tudni, hogy a gépjárműadó összegéről ezen a csatornán nem adható információ.

Ha valaki az adóösszegre kíváncsi, azt a gépjárműadó-határozatban, vagy néhány koppintással a NAV-Mobilban nézheti meg. Szükség esetén kiszámítható a fizetendő adó összege a NAV gépjárműadó-kalkulátorával is – írták a közleményben.

Hozzátették, akinek van elektronikus tárhelye, annak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal digitálisan küldte ki a határozatot, akinek nincs, vagy kizárta az e-kapcsolattartást, annak postán keresztül, papíron érkezik a dokumentum.

A befizetési határidő fő szabály szerint április 15-e, de ha valaki később vette át a határozatot, akkor a határidő módosul. A számítás egyszerű: a határozat elektronikus megnyitásának vagy postai átvételének időpontjától számított 30 nap.

Bár az adóügyek többsége elektronikusan is intézhető, az szja-bevallási és a gépjárműadó-szezonban idén is nagy a forgalom az ügyfélszolgálatokon. Fontos tudni, hogy sem a határozat megismeréséhez, de még csekkért sem kell bemenni személyesen a NAV-hoz, hiszen a NAV-Mobil letöltésével könnyedén elkerülhető a sorban állás és lekérdezhető, sőt egyszerűen be is fizethető az adó – olvasható a közleményben.

Aki nem akarja az appot letölteni, az fizethet a gépjárműadó-határozatban szereplő linken, illetve a NAV ügyfélportálon is.

De minden autós választhatja az egyszerű banki utalást a 10032000-01079160 számlaszámra (NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számla), ügyelve arra, hogy átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet kell megadni a közleményben, nem a rendszámot – tájékoztattak.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/Mohai Balázs

 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére

Ezek az utolsó pillanatok: az elemzők kimondták, melyik párt az esélyesebb a választás megnyerésére
Tovább a cikkhezchevron

