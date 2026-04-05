Ez most mindent visz: Bud Spencer, Radnóti és Szoboszlai egy videóban – lenyűgöző országimázsfilm készült hazánkról!

A képsorokban többek között budapesti helyszínek, néptáncosok, futballjelenetek és magyar szurkolók is megjelennek. A Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc is feltűnik, aki úgy fogalmaz: „innen, Magyarországról indulva is lehetséges elérni a Nobel-díjat, akár egy évben kettőt is”. Emellett Kapu Tibor szavai is hallhatók, aki korábban azt mondta, hogy tizenöt millió magyar támogatása segítette el a Nemzetközi Űrállomásig.

Éles váltás

A videó közepén hangulatváltás következik: megjelenik Ursula von der Leyen, aki arra figyelmeztet, hogy „Európa harcban áll”. Ezt követően Mark Rutte arról beszél, hogy a tagállamoknak fel kell készülniük egy olyan háború lehetőségére, amelyhez hasonlót a nagyszüleik éltek át. A katonákról és frontvonalakról készült felvételek, valamint a feszültséget keltő zene azt sugallják, hogy a Fidesz értelmezése szerint Magyarországot is elérheti a háború, ha enged Brüsszel nyomásának.

Ezt követően ismét Orbán Viktor látható, amint a Kossuth téren kijelenti: „no ez az, amiből ki kell maradnunk”. Mellette Lázár János és Szijjártó Péter is hangsúlyozza, hogy amíg nemzeti kormány van hatalmon,