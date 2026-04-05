Ft
Ft
18°C
10°C
Ft
Ft
18°C
10°C
04. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
bud spencer reviczky gábor radnóti miklós magyarország orbán viktor

Ez most mindent visz: Bud Spencer, Radnóti és Szoboszlai egy videóban – lenyűgöző országimázsfilm készült hazánkról!

2026. április 05. 12:25

Bámulatos felvételek.

„Van mit megvédenünk. Fel, győzelemre!” – Orbán Viktor egy több mint kétperces videót osztott meg Facebook-oldalán, amely Magyarország szépségét, tehetségét, kultúráját és értékeit igyekszik bemutatni, kiemelve, hogy „van mit megvédenünk” – írja az Index

Az összeállítás Radnóti Miklós Nem tudhatom… című versével indul, amelyet a Kossuth- és Jászai Mari-díjas Reviczky Gábor ad elő. Ezt követően megszólal Kudlik Júlia műsorvezető, Bán Mór író és Szabó Zsófia műsorvezető is. Bán arról beszél, hogy a kultúra, az irodalom és a zene a szívünket szólítja meg, míg Szabó a béke és a biztonság jelentőségét hangsúlyozza. A videóban váratlanul feltűnik Carlo Pedersoli, azaz Bud Spencer is: egy korábbi üzenetét vágták be, amelyben a magyarokhoz szólt:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés

Ezt a 2 percet minden Tisza-szavazónak hallania kell: íme a bizonyíték arra, hogy veszélyben a rezsicsökkentés
Tovább a cikkhezchevron

Önök, magyarok, büszkék lehetnek magukra. A magyar nép valóban egy igazi nép. Önök összetartanak”

– mondta a 2016-ban elhunyt színész.

A képsorokban többek között budapesti helyszínek, néptáncosok, futballjelenetek és magyar szurkolók is megjelennek. A Nobel-díjas fizikus Krausz Ferenc is feltűnik, aki úgy fogalmaz: „innen, Magyarországról indulva is lehetséges elérni a Nobel-díjat, akár egy évben kettőt is”. Emellett Kapu Tibor szavai is hallhatók, aki korábban azt mondta, hogy tizenöt millió magyar támogatása segítette el a Nemzetközi Űrállomásig.

Éles váltás

A videó közepén hangulatváltás következik: megjelenik Ursula von der Leyen, aki arra figyelmeztet, hogy „Európa harcban áll”. Ezt követően Mark Rutte arról beszél, hogy a tagállamoknak fel kell készülniük egy olyan háború lehetőségére, amelyhez hasonlót a nagyszüleik éltek át. A katonákról és frontvonalakról készült felvételek, valamint a feszültséget keltő zene azt sugallják, hogy a Fidesz értelmezése szerint Magyarországot is elérheti a háború, ha enged Brüsszel nyomásának.

Ezt követően ismét Orbán Viktor látható, amint a Kossuth téren kijelenti: „no ez az, amiből ki kell maradnunk”. Mellette Lázár János és Szijjártó Péter is hangsúlyozza, hogy amíg nemzeti kormány van hatalmon,

addig nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába”.

A videó végén Donald Trump kijelenti, hogy tiszteli és kedveli Orbán Viktort, majd egy „Kire várnak?” kérdésre több külföldi politikus válaszában is Orbán neve hangzik el. A kampányvideó zárásaként a miniszterelnök így fogalmaz: „A magyarok legyenek nagyok, legyenek gazdagok és legyenek újra erősek”.


Képernyőfotó: Facebook

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NeMá
•••
2026. április 05. 21:09 Szerkesztve
Ha a libsik lettek volna ezek mind nem valósulnak meg! Elbaszták volna a pénzt és akadájozzák a spiclik, hogy hozzá jussunk az EUs forrásokhoz! Ürkutatás eszükbe sem jutott volna!
Válasz erre
0
0
csulak
2026. április 05. 15:39
jo filmecske, le a kalappal ! Hajra Magyarorszag ! SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
3
0
Héja
2026. április 05. 15:18
A film meggyőző. Vinnyogjatok tiszások.
Válasz erre
7
0
Ergit
2026. április 05. 14:19
Ilyen filmeket kell csinálni, mert ezek a filmek szép lassan eltüntetik azokat a 40 éven át hangoztatott szövegeket, "merjünk kicsik lenni", és az ehhez hasonlókat. Mi is értékes nép vagyunk, magunk számára pedig a legértékesebb, legfontosabb!!!
Válasz erre
9
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!