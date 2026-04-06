Ettől rettegett Von der Leyen: ezek után nem fogja tudni megkerülni Orbán Viktort

Megérkezett az első segélykiáltás Brüsszelből: beismerték, hogy nagyon nagy a baj
Hivatalosan is elkezdett könyörögni az Európai Unió.
A Cseh Köztársaság miniszterelnök-helyettese világosan elmondta, milyen politikus a magyar miniszterelnök.
Exkluzív interjút adott az Indexnek Karel Havlícek, a Cseh Köztársaság miniszterelnök-helyettese, aki egyben az ipari és kereskedelmi miniszter is.
A politikus szerint ma Csehország és Magyarország kapcsolata pragmatikus, és kölcsönös érdekeken alapul.
A két miniszterelnök politikai gondolkodásában több hasonlóságot fedezett fel, főleg a Brüsszelből érkező túlzott szabályozás megkérdőjelezésében. „Hasonlóság figyelhető meg a nemzeti érdekek védelmének hangsúlyozásában, a gazdasági versenyképesség erősítésében, valamint a Brüsszelből érkező túlzott szabályozás megkérdőjelezésében. Ugyanakkor minden országnak megvan a maga politikai környezete és prioritásrendszere. A cseh politikai környezet eltér a magyartól, és természetesen kormányaink politikája is tükrözi ezeket a különbségeket” – árulta el Karel Havlícek, aki később azt is kifejtette, milyen szerepe van szerinte a magyar miniszterelnöknek Brüsszelben.
Orbán Viktor kétségtelenül az Európai Unió egyik legbefolyásosabb és legláthatóbb politikai szereplője.
Gyakran vet fel olyan kérdéseket, amelyek sok közép-európai polgár számára fontosak, különösen a szuverenitás, a migráció vagy a gazdasági versenyképesség terén. Ugyanakkor politikai stílusa időnként konfrontatív, ami feszültségekhez vezethet az EU-n belül” – jelentette ki a politikus.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP