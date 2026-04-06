Brüsszel Magyarország Csehország Orbán Viktor Európai Unió

Ettől rettegett Von der Leyen: ezek után nem fogja tudni megkerülni Orbán Viktort

A Cseh Köztársaság miniszterelnök-helyettese világosan elmondta, milyen politikus a magyar miniszterelnök.

2026. április 06. 14:51
Orbán Viktor

Exkluzív interjút adott az Indexnek Karel Havlícek, a Cseh Köztársaság miniszterelnök-helyettese, aki egyben az ipari és kereskedelmi miniszter is.

A politikus szerint ma Csehország és Magyarország kapcsolata pragmatikus, és kölcsönös érdekeken alapul.

A két miniszterelnök politikai gondolkodásában több hasonlóságot fedezett fel, főleg a Brüsszelből érkező túlzott szabályozás megkérdőjelezésében. „Hasonlóság figyelhető meg a nemzeti érdekek védelmének hangsúlyozásában, a gazdasági versenyképesség erősítésében, valamint a Brüsszelből érkező túlzott szabályozás megkérdőjelezésében. Ugyanakkor minden országnak megvan a maga politikai környezete és prioritásrendszere. A cseh politikai környezet eltér a magyartól, és természetesen kormányaink politikája is tükrözi ezeket a különbségeket” – árulta el Karel Havlícek, aki később azt is kifejtette, milyen szerepe van szerinte a magyar miniszterelnöknek Brüsszelben.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól

Hangosan kinevették Von der Leyen őrült ötletét: így akarja megmenteni Európát az energiaválságtól
Orbán Viktor szerepe immár megkérdőjelezhetetlen

Orbán Viktor kétségtelenül az Európai Unió egyik legbefolyásosabb és legláthatóbb politikai szereplője.

Gyakran vet fel olyan kérdéseket, amelyek sok közép-európai polgár számára fontosak, különösen a szuverenitás, a migráció vagy a gazdasági versenyképesség terén. Ugyanakkor politikai stílusa időnként konfrontatív, ami feszültségekhez vezethet az EU-n belül” – jelentette ki a politikus.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!" – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
virag-os
2026. április 06. 22:38
"Ugyanakkor politikai stílusa időnként konfrontatív, ami feszültségekhez vezethet az EU-n belül” – jelentette ki a politikus. És ez milyen jól jön a többi miniszterelnöknek mert a háta mögé bújva sunyin lapítanak és nem merik kimondani a saját véleményüket. Az ők politikai stílusuk pedig gerinctelen emberi stílus.
Lilyana2
2026. április 06. 17:34
Konfronttív???!!!! Csak a bólogatás a megengedett???!!!
sanya55-2
2026. április 06. 16:56
Kerülgesse Brüsszelben a migránsszart
Medici
•••
2026. április 06. 16:00 Szerkesztve
Jól hangzik, ám az a helyzet, a cseheknél az ilyen politikusokból álló kormánynál mindig rezeg a léc. Hosszabb távon nem nagyon garantált a stabilitása. Mivel a csehek legtöbbje nem nagyon akar közép-európai polgár lenni. Náluk az etalon, hogy Prága nyugatabbra van mint Bécs.
