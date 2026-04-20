Elszólhatta magát a tiszás szakértő; Kocsis Máté árulókról beszélt; liberális médiasztár ismerte el, hogy átverték Orbánnal kapcsolatban

Hozzátette: „Mindez persze nem sikerülhetett volna az ellenfélnek, ha néhányan nem szolgáltatnak muníciót hozzá. Ha néhány gátlástalan és fékevesztett alak nem akar kivagyiskodni, átgázolni mindenkin, és plusz lehetőségekért akár kormányzati tisztviselőket fenyegetni. Magyar Péter hitelessége azért kérdőjeleződött meg számomra mindjárt a színrelépésekor, mert ő például pont ilyen ember volt – tette hozzá.
Néhány milliárdos nem érti, hogy az előbbi hatásmechanizmus miatt egy 40-50 milliós ruci egy átlagos kedden a közvélemény szemében csak korrupcióból származhat. Akkor is ha nem.”
Kocsis Máté arról is írt, hogy itt van például odacsapandónak ez a derék Matolcsy Ádám. Különösen irritáló, és irgalmatlan károkat okozott a nemzeti oldal kormányzása idején, és annak kampányában.
Nem csoda, hogy a hírek szerint az összekötője már a kampány alatt is ott volt a Tisza gazdasági holdudvara környékén, hiszen sokat segítettek a győzelmükben. Nem csak nekem tűnik fel, hogy a liberális propagandagépezet is megkezdte Matolcsyék mosdatását, sőt hogy hogy nem, pont a választások után előbújt most Matolcsy György is, aki szerint “nagy bőség” jön. Gondolom a kedves fiára gondolt, vagy a megállapodásra, amit az új rendszerrel kötöttek.
„Bárhogy is volt, az államgépezet nagyot hibázott azzal, hogy máig nem lépett semmit. Az ilyen esetek miatt gondolhatják sokan az országot következmények nélkülinek, miközben nem az” – vélekedett.