Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
04. 20.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 20.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
rácz andrás kocsis máté fidesz Magyar Péter katona orbán viktor

Elszólhatta magát a tiszás szakértő; Kocsis Máté árulókról beszélt; liberális médiasztár ismerte el, hogy átverték Orbánnal kapcsolatban

2026. április 20. 06:51

A Fidesz frakcióvezetője megszólalt a választások után és elemezte a vereség okait, de beszélt a jövőről is, Rácz András Magyar katonák Ukrajnába küldéséről nyilatkozott, de szerinte sajtóhiba történt, Bill Maher pedig bevallotta, hogy Orbán mégsem Sztálin reinkarnációja – ezek voltak a legolvasottabb híreink vasárnap.

Vasárnap továbbra is felkapott téma volt az egy héttel korábbi országgyűlési választás és annak utózöngéi, de az ukrajnai háború és annak magyarországi vonatkozásai is kiemelten foglalkoztatják olvasóinkat. Olvasson bele alább az előző nap legnépszerűbb cikkeibe!

Kocsis Máté kőkeményen beszélt a választási vereségről, az árulókról és a korrupcióról is

Kocsis Máté a Fidesz frakcióvezetője vasárnap egy hosszú Facebook-bejegyzésben alaposan elemezte a kormánypártok választási kudarcát, írt az árulókról és a várható töténésekről is.

„Ne szépítsük, a háború kitörése óta gyakorlatilag letérdelt az európai gazdaság, benne a mienk is. Ezért bár a béke folyamatos követelése nem szépelgés volt, hanem sugárút a gazdaságok talpra állítása felé, egyes európai vezetők hajthatatlansága, vadabbnál vadabb elképzelései a világos irányt politikai csatatérré változtatták” – fogalmazott.

„Azt is felépítették, hogy a korrupció kizárólag »Fidesz-közeli« lehet, jelentsen ez bármit is, például csak annyit, hogy a megvádolt személy már látott élő fideszest. Senkit sem érdekeltek már a tények” – írta.

Hozzátette: „Mindez persze nem sikerülhetett volna az ellenfélnek, ha néhányan nem szolgáltatnak muníciót hozzá. Ha néhány gátlástalan és fékevesztett alak nem akar kivagyiskodni, átgázolni mindenkin, és plusz lehetőségekért akár kormányzati tisztviselőket fenyegetni. Magyar Péter hitelessége azért kérdőjeleződött meg számomra mindjárt a színrelépésekor, mert ő például pont ilyen ember volt – tette hozzá.

Néhány milliárdos nem érti, hogy az előbbi hatásmechanizmus miatt egy 40-50 milliós ruci egy átlagos kedden a közvélemény szemében csak korrupcióból származhat. Akkor is ha nem.”

Kocsis Máté arról is írt, hogy itt van például odacsapandónak ez a derék Matolcsy Ádám. Különösen irritáló, és irgalmatlan károkat okozott a nemzeti oldal kormányzása idején, és annak kampányában. 

Nem csoda, hogy a hírek szerint az összekötője már a kampány alatt is ott volt a Tisza gazdasági holdudvara környékén, hiszen sokat segítettek a győzelmükben. Nem csak nekem tűnik fel, hogy a liberális propagandagépezet is megkezdte Matolcsyék mosdatását, sőt hogy hogy nem, pont a választások után előbújt most Matolcsy György is, aki szerint “nagy bőség” jön. Gondolom a kedves fiára gondolt, vagy a megállapodásra, amit az új rendszerrel kötöttek.

„Bárhogy is volt, az államgépezet nagyot hibázott azzal, hogy máig nem lépett semmit. Az ilyen esetek miatt gondolhatják sokan az országot következmények nélkülinek, miközben nem az” – vélekedett.

Magyar katonák Ukrajnába küldéséről nyilatkozott egy tiszás biztonságpolitikai szakértő

Rácz András biztonságpolitikai szakértő – akit sokan a Tisza Párt leendő kormányának lehetséges tagjaként emlegetnek – egy lengyel lapnak adott interjúban éles szakítást jósolt a jelenlegi magyar különutas politikával. Rácz András kijelentette:

Biztosan lesznek magyar katonák ukrán területen, de nem lesznek magyar fegyverek Ukrajna számára”. 

Az interjú megjelenése után Rácz András a közösségi oldalán igyekezett tompítani a kijelentései élét, azt állítva, hogy a lengyel lap hibázott, és félreértelmezte a magyar katonák jelenlétére vonatkozó fejtegetéseit. Sajtóhibaként magyarázta a történteket. 

Liberális amerikai médiasztár vallomása: „Félrevezettek Orbán Viktorral kapcsolatban!”

Egy rövid, de annál nagyobb visszhangot kiváltó megszólalásban Bill Maher amerikai humorista és politikai kommentátor élesen bírálta a médiát, amiért – saját megfogalmazása szerint – 

félrevezető képet kapott Orbán Viktor magyar miniszterelnökről. 

Maher egy televíziós beszélgetés során arról beszélt, hogy hosszú éveken keresztül kizárólag negatív narratívákkal találkozott Magyarországgal kapcsolatban, amelyek szerint az ország demokráciája gyakorlatilag megszűnt.

Felidézte, hogy a médiában gyakran úgy ábrázolták Orbánt, mint egy autoriter vezetőt, aki tartósan felszámolja a demokratikus intézményeket, ehhez képest demokratikus választáson váltották le.

„A média egy kicsit megvezetett. Úgy értem, éveken át csak azt olvastam, hogy: «Ő Sztálin második eljövetele. Magyarországon soha többé nem lesz demokrácia.» Aztán meg kiderült, hogy hát, valójában az emberek belefáradtak egy fickóba, ahogy ez minden demokráciában történik. Nem kedvelték, és valaki mást akartak más politikával. És leváltották. Ő pedig másnap elismerte a vereséget.

Szóval igen, egy kicsit úgy érzem, hogy kihasználtak… egy kicsit fáj”

 – fogalmazott.

Nyitókép: Földházi Árpád

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
2026. április 20. 07:20
"Rácz András kijelentette: Biztosan lesznek magyar katonák ukrán területen, de nem lesznek magyar fegyverek Ukrajna számára”. " A jobboldali, háborúellenes köztársasági elnököt is le akarják cserélni, aki ugyebár a hadsereg főparancsnoka.
Válasz erre
1
0
obranpiktor
2026. április 20. 07:18
Csak így tovább a 15%-os párttá válás útján. Semmi sem tanultatok, Máté fiam, abszolút semmit. Ukrajna, nem volt korrupció, mindent a legjobban csináltunk. Miközben az ellenfeleteknek 140-nél több mandátuma van, nektek meg alig lett meg az 50. És nagyon csúnya világ jön, amikor megszűnik az állami támogatás a Megafonnál, és a Kossuth Rádión már most is hallható átállás lassan mindehová elér. Amikor senki nem megy Ukrajnába harcolni, és amikor nem lesz megadóztatva a nyugdíj, hanem mondjuk kinyílnak a brüsszeli pénzcsapok, amiket Orbán saját kezűleg zárt el, pedig minimális engedményekkel elhozhatott volna 20 billió (!) forintot az elmúlt években. Irány a pöcegödör, koma.
Válasz erre
2
4
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!