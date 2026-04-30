04. 30.
csütörtök
lázár jános fidesz frakció munka közösség döntés

Előkerült Lázár János, és megindokolta meglepő döntését

2026. április 30. 09:24

„Befele fogok dolgozni, nem kifele, a közösségnek fogok politizálni, nem a közönségnek” – húzta alá a politikus.

2026. április 30. 09:24
Több mint két hete nem osztott meg semmilyen bejegyzést Lázár János, rövidesen leköszönő miniszter közösségi oldalán. A politikus azonban április utolsó napján megtörte a csendet.

Posztjában úgy fogalmazott, „nagy vereséget szenvedtünk. 

Világosan látjuk az okait, de azok pontos megértése, kezelése nagy munka lesz, ahogyan a Fidesz megújítása is”. 

Majd azzal folytatta, hogy ilyenkor a vezetésnek két felelőssége van: távozni és maradni. 

„Távozni a pozíciókból és maradni az újjáépítéshez, egyben tartani és megerősíteni azt a politikai közösséget, amelyet legalább 2 millió magyar ember bizalma kötelez. Ezt a két, látszólag ellentétes felelősséget igyekszünk összehangolni ezekben a napokban, például a képviselőcsoport összeállításával is” – húzta alá.

Lázár felidézte, hogy a párt informális és formális vezetőinek egy része távozott a politikából, egy része viszont hátramarad elvégezni ezt a munkát. Közéjük tartozik ő is.

Kitért arra is, hogy a választáson szerzett mandátuma nem az övé hanem a Fideszé, hiszen listán szerezte, ezért magától értetődő volt számára, hogy visszaadja a politikai közösségének. Ugyanakkor a közössége azzal a feladattal bízta meg, hogy vegye fel a mandátumot, és vegyen részt az újjáépítésben.

Az a dolgunk, hogy a politikai és szervezeti megújulás feltételeit megteremtsük”

 – szögezte le.

Lázár János azt is megindokolta, hogy miért csak egy évre vállalta el a képviselőséget. „Véleményem szerint egy év múlva lehet megítélni, milyen munkát végeztünk és azt is, hogy mennyit sikerült nekem, személyesen elvégeznem a rám bízott feladatokból”.

Gondolatait azzal zárta, hogy újra a leghátsó sorba fog ülni. 

Befele fogok dolgozni, nem kifele, a közösségnek fogok politizálni, nem a közönségnek. 

Isten áldja Magyarországot, az új kormány és az új országgyűlés munkájához sok sikert kívánok!” – olvasható bejegyzésében.

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szimpibetti
2026. április 30. 11:45 Szerkesztve
galancza-2 2026. április 30. 11:07 szimpibetti! Hazudhatsz bármit, de a magyar gazdasági helyzet alapvetően jó. Nem az adósság forintmennyisége a lényeg hanem a gazdaság teljesítő képessége,és ennek a kettőnek az aránya. Ez pedig jó.És 2010 óta a fidesz megduplázta az állami vagyont. 2010 óta megduplázta a vagyont?🤦‍♂️😁Ember azóta több mint 100% os infláció volt de ha csak 100% ék lett volna az azt jelenti stagnál. Baszod a hülye propaganda álltal, megvezetett fajtádat, pont miattad és a mentalitásotok miatt kellet titeket örökre eltávolítani a magyar politikai életből.😁👍 Azért a felsorolt országok miniszterelnökei közül melyiknek lett a veje az országuk második a barátjuk pedig az első leggazdagabb embere?Melyik építtetett egy stadiont a háza mellé és egy kisbolygó méretú rezidenciát atombunkerrel ,rakétasilóval ,és paradicsompalántával?🤦‍♂️😁
makapaka2
2026. április 30. 11:44
Hajrá!
galancza-2
2026. április 30. 11:19
Pár hónapja az usa-Irán konfliktus kirobbanásakor 4000 magyar röfögött Dubaiban, brutális luxusban. És myilvánvaló hogy összeségében még többtízezer világszerte a legdrágább helyeken.És ez egész évben így van. Továbbá évente sok százezer magyar nyaral kirándul majdnem luxus helyeken,és több millió horvátoknál,olaszoknál,törököknél,görögöknél,spanyoloknál,stb.Minden évben megdöntik a magyarok az előz évi turista rekordjaikat. És itthon is egész évben teée vaannak a mindenféle drága,közepesen drága szállodák,éttermekcukrászdák,fürdők,wellnsközpontok országszerte. 1.1 millió autóval több van ma mint 2010-ben,és sokal kisebb az autók átlagéletkora. Rengeteg új lakás , ház épült,és ezekhez eu-s szinten nézve nagyon kedvzményes ,alacsony, fizethető hiteleket ,támogatásokat lehetett felvenn.Az összes küörnyező országból többen vándoroltak ki mint M.o.-ról. stb,stb... lázárp@tkány! Miért nem lehetett ezeket és mégrengeteg pozitívumot közérthetően elmondani folyamatosan sok éven át?
dallas-2
2026. április 30. 11:10
youtube.com/watch?v=OGW9fgUpiE0 :)
