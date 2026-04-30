Előkerült Lázár János, és megindokolta meglepő döntését

Itt a teljes névsor: ők alkotják a Fidesz új parlamenti frakcióját (VIDEÓ)
Több mint két hete nem osztott meg semmilyen bejegyzést Lázár János, rövidesen leköszönő miniszter közösségi oldalán. A politikus azonban április utolsó napján megtörte a csendet.
Posztjában úgy fogalmazott, „nagy vereséget szenvedtünk.
Világosan látjuk az okait, de azok pontos megértése, kezelése nagy munka lesz, ahogyan a Fidesz megújítása is”.
Majd azzal folytatta, hogy ilyenkor a vezetésnek két felelőssége van: távozni és maradni.
„Távozni a pozíciókból és maradni az újjáépítéshez, egyben tartani és megerősíteni azt a politikai közösséget, amelyet legalább 2 millió magyar ember bizalma kötelez. Ezt a két, látszólag ellentétes felelősséget igyekszünk összehangolni ezekben a napokban, például a képviselőcsoport összeállításával is” – húzta alá.
Lázár felidézte, hogy a párt informális és formális vezetőinek egy része távozott a politikából, egy része viszont hátramarad elvégezni ezt a munkát. Közéjük tartozik ő is.
Kitért arra is, hogy a választáson szerzett mandátuma nem az övé hanem a Fideszé, hiszen listán szerezte, ezért magától értetődő volt számára, hogy visszaadja a politikai közösségének. Ugyanakkor a közössége azzal a feladattal bízta meg, hogy vegye fel a mandátumot, és vegyen részt az újjáépítésben.
Az a dolgunk, hogy a politikai és szervezeti megújulás feltételeit megteremtsük”
– szögezte le.
Lázár János azt is megindokolta, hogy miért csak egy évre vállalta el a képviselőséget. „Véleményem szerint egy év múlva lehet megítélni, milyen munkát végeztünk és azt is, hogy mennyit sikerült nekem, személyesen elvégeznem a rám bízott feladatokból”.
Gondolatait azzal zárta, hogy újra a leghátsó sorba fog ülni.
Befele fogok dolgozni, nem kifele, a közösségnek fogok politizálni, nem a közönségnek.
Isten áldja Magyarországot, az új kormány és az új országgyűlés munkájához sok sikert kívánok!” – olvasható bejegyzésében.
Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala
