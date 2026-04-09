országgyűlési választás 2026 Magyarország Franciaország Oroszország Szijjártó Péter választás

Élete legnagyobb hibáját követte el a francia külügyminiszter: Szijjártó Péter vitte be neki a kegyelemdöfést

2026. április 09. 21:06

Azt hitte, fogást találhat Magyarországon Jean-Noël Barrot. Tévedett.

null

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter az Európai Unió tagállamai közötti szolidaritás elárulásának nevezte a France Inter rádióban, hogy Magyarország orosz tisztviselőkkel tárgyalt szankciós kérdésekről – számolt be róla a Politico.

Nem kellett sokat várni Szijjártó Péter reakciójára

„Kedves Jean-Noël Barrot!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)

Orbán Viktor ezt is előre látta? A miniszterelnök taktikája megváltoztathatja Magyarország helyzetét (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Magyarország külpolitikája pragmatikus és átlátható. Ez határozza meg a magyar-orosz kapcsolatokat is. Nyilvánosan kimondjuk, amit a tárgyalóasztalnál mondunk.

Ellentétben a francia diplomáciával, amely folyamatosan, zárt ajtók mögött tárgyal az oroszokkal.

Tehát kérjük, kíméljenek meg minket a kettős mércétől, és tartózkodjanak a magyar választásokba való beavatkozástól” – fogalmazott csütörtökön az X-oldalán a külgazdasági és külügyminiszter.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba

„Épeszű ember nem akarhatja ezt!” – belebukhat a Tisza Párt a nyilvánosságra hozott dokumentumokba
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
hexahelicene
•••
2026. április 09. 23:35 Szerkesztve
Még 3 nap a választásig, minden bedobnak a tiszás dögevők.
Izé 73
2026. április 09. 23:19
"Emmanuel Bonne és Bertrand Buchwalter, Emmanuel Macron francia elnök tanácsadói még februárban érkeztek Moszkvába, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter akkor szánalmasnak minősítette Franciaország erőfeszítéseit. A Financial Timesnak nyilatkozó magas rangú diplomata szerint amikor a delegáció próbálta meggyőzni Uszakovot, a főtanácsadó nemes egyszerűséggel azt válaszolta: „Sajnálom, de nem, basszátok meg.” " Más fordítás szerint a " Húzzatok el a faszba! " mondat hangzott el. Nah... Jelenleg magyar diplomata felé egy ilyen mondat orosz részről (sem) valószínű. Szerintem ezt az esetet felidézni sokkal mélyebb ütés lett volna...
belbuda
2026. április 09. 23:12
Robokuty büszke arra,hogy elárulja a hazáját,és Európát is. 2 nap és megszűnik ez a gyalázat.
Nemtulokos
2026. április 09. 22:46
Ez tényleg kegyelemdöfés, gondolom azóta már lemondott a francia külügyminiszter.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!