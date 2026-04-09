Élete legnagyobb hibáját követte el a francia külügyminiszter: Szijjártó Péter vitte be neki a kegyelemdöfést

Betelt a pohár Amerikában: számukra is világossá vált, mit művel Zelenszkij Magyarországgal
„Ez elfogadhatatlan” – mondta az amerikai külügyminiszter-helyettes.
Azt hitte, fogást találhat Magyarországon Jean-Noël Barrot. Tévedett.
Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter az Európai Unió tagállamai közötti szolidaritás elárulásának nevezte a France Inter rádióban, hogy Magyarország orosz tisztviselőkkel tárgyalt szankciós kérdésekről – számolt be róla a Politico.
„Kedves Jean-Noël Barrot!
Magyarország külpolitikája pragmatikus és átlátható. Ez határozza meg a magyar-orosz kapcsolatokat is. Nyilvánosan kimondjuk, amit a tárgyalóasztalnál mondunk.
Ellentétben a francia diplomáciával, amely folyamatosan, zárt ajtók mögött tárgyal az oroszokkal.
Tehát kérjük, kíméljenek meg minket a kettős mércétől, és tartózkodjanak a magyar választásokba való beavatkozástól” – fogalmazott csütörtökön az X-oldalán a külgazdasági és külügyminiszter.
„Ez elfogadhatatlan” – mondta az amerikai külügyminiszter-helyettes.
Nyitókép: Szijjártó Péter Facebook-oldala