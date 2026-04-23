Elege lett a lakosoknak: kidobták az életüket megnehezítő RTL-t Pilisszentlélekről

Ahogy azt egy korábbi cikkünkben írtuk, a sorozat az évek során, ahogy az várható volt, rengeteg kritikát és virtuális pofont kapott. Kezdve azzal, hogy az RTL Klub pechjére Morvai Krisztina 2017 nyarán éppen a sorozat forgatási helyszínén, Pilisszentléleken vett egy kis hétvégi házat. Pilisszentlélek (a sorozatban Pajkaszeg) egy gyönyörű, kulturális, természeti és művészeti értékekben gazdag kis falu.

„Az RTL Klub A mi kis falunk című (rendkívül primitív, igénytelen) filmsorozatának immáron több éve, májustól októberig tartó napi rendszerességű forgatása miatt a festői szépségű, elvben csendes zsákfalu gyakorlatilag élhetetlen. A nagy létszámú stáb folyamatos jelenléte és hangoskodása, a felhasznált járművek és műszaki eszközök keltette szinte folyamatos és elviselhetetlen zaj, a lakosok mozgásszabadságának és személyes szabadságának folyamatos és jelentős korlátozása a tulajdonhoz való jogot, az emberi méltóságot és a fentebb felsorolt alkotmányos jogokat oly mértékben sérti, hogy jogászként meggyőződésem:

e filmforgatás tűrhetetlen, megengedhetetlen és jogsértő”

– írta akkor levelében Morvai Krisztina, aki 2018-ban minden létező fórumon megtámadta az RTL Klub forgatási engedélyét.

Hozzátette: „Érthetetlen és megdöbbentő, hogy pont ezt az emelkedett hangulatú, kiemelkedő nemzeti kincset jelentő települést szemelték ki egy ilyen primitív sorozat forgatási helyszínéül.” Morvai azt is megjegyezte, hogy a produkció egyszerre sérti a nemzeti büszkeséget, az emberi méltóságot és a hely szellemét.