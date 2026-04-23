04. 23.
csütörtök
esztergom rtl klub a mi kis falunk hernádi ádám

Elege lett a lakosoknak: kidobták az életüket megnehezítő RTL-t Pilisszentlélekről

2026. április 23. 16:37

A lakossági igényeknek megfelelően az önkormányzat a következő évadtól nem adja bérbe az ingatlanjait az RTL-nek A mi kis falunk című sorozat forgatásához.

A mi kis falunk RTL

A forgatást ellenzők nyerték a szavazást, az önkormányzat a következő évadtól nem adja bérbe a stábnak az ingatlanjait – jelentette be Hernádi Ádám, Esztergom fideszes polgármestere. Mint ismert, az RTL évek óta a közigazgatásilag Esztergomhoz tartozó Pilisszentléleken forgatja a Mi kis falunk című sorozatot, amit a helyi lakosok közül sokan hevesen elleneznek. A polgármester Facebook-bejegyzésében úgy fogalmazott: 

A téma megosztja a lakosságot: vannak, akik támogatják, és vannak, akik ellenzik a jelenlétüket.”

Hozzátette: „Fontos kiemelni, hogy a jelenlegi filmtörvény értelmében az önkormányzat nem jogosult a közterületi forgatások megtiltására, mivel az ehhez szükséges engedélyeket nem a város adja ki.”

Hernádi Ádám arról tájékoztatott: „A közelmúltban egy felmérést juttattunk el 180 címre, amelyből 110 érkezett vissza a városházára. Az eredmények alapján mindössze 9 szavazat különbséggel 

a forgatást ellenzők voltak többségben, 

ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy 70 háztartás nem nyilvánított véleményt.”

A polgármester bejelentette: „A produkció producerével folytatott egyeztetésen arról állapodtunk meg, hogy 

az idei – már megkezdett – évad végéig az önkormányzat még bérbe adja a stáb által évek óta használt két ingatlant, azonban ez a lehetőség az év végével megszűnik, a lakossági igényeknek megfelelően.”  

Előnyöket is kialkudtak

Hozzátette, hogy a megállapodás részeként a produkció jelentős összeggel támogatja a helyi kultúrház felújítását, amelyre a városi költségvetés önmagában nem tudna elegendő forrást biztosítani.

Bejegyzéséből az is kiderült, hogy a forgatásokkal kapcsolatos kellemetlenségek csökkentése érdekében a filmes stáb vállalta, hogy külön telefonszámot biztosít a helyi lakosok számára. Ezen keresztül lehetőség lesz jelezni, ha valaki az időlegesen lezárt területeken szeretne áthaladni, és a forgatást ennek megfelelően szüneteltetik.

„Önkormányzatunk emellett hétvégéken és ünnepnapokon rendészeti jelenlétet biztosít a városrésznek, hogy segítsék a turisták és a helyi lakosok közötti zavartalan együttélést” – írta Esztergom polgármestere.

A Mandiner többször is cikkezett arról, hogy az RTL forgatása nem egyszer botrányt okozott és sokaknak nem volt ínyére a helyiek közül. 

Morvai Krisztina vs. RTL Klub – 2018

Ahogy azt egy korábbi cikkünkben írtuk, a sorozat az évek során, ahogy az várható volt, rengeteg kritikát és virtuális pofont kapott. Kezdve azzal, hogy az RTL Klub pechjére Morvai Krisztina 2017 nyarán éppen a sorozat forgatási helyszínén, Pilisszentléleken vett egy kis hétvégi házat. Pilisszentlélek (a sorozatban Pajkaszeg) egy gyönyörű, kulturális, természeti és művészeti értékekben gazdag kis falu.

Az RTL Klub A mi kis falunk című (rendkívül primitív, igénytelen) filmsorozatának immáron több éve, májustól októberig tartó napi rendszerességű forgatása miatt a festői szépségű, elvben csendes zsákfalu gyakorlatilag élhetetlen. A nagy létszámú stáb folyamatos jelenléte és hangoskodása, a felhasznált járművek és műszaki eszközök keltette szinte folyamatos és elviselhetetlen zaj, a lakosok mozgásszabadságának és személyes szabadságának folyamatos és jelentős korlátozása a tulajdonhoz való jogot, az emberi méltóságot és a fentebb felsorolt alkotmányos jogokat oly mértékben sérti, hogy jogászként meggyőződésem:

e filmforgatás tűrhetetlen, megengedhetetlen és jogsértő”

– írta akkor levelében Morvai Krisztina, aki 2018-ban minden létező fórumon megtámadta az RTL Klub forgatási engedélyét.

Hozzátette: „Érthetetlen és megdöbbentő, hogy pont ezt az emelkedett hangulatú, kiemelkedő nemzeti kincset jelentő települést szemelték ki egy ilyen primitív sorozat forgatási helyszínéül.” Morvai azt is megjegyezte, hogy a produkció egyszerre sérti a nemzeti büszkeséget, az emberi méltóságot és a hely szellemét.

Gaudi-Nagy Tamás vs. RTL Klub – 2022

Ahogy azt a Mandineren mi is megírtuk, pert nyert A mi kis falunk gyártója ellen egy pilisszentléleki lakos,

aki véletlenül belekerült a sorozat egyik részébe.

A pereskedés még 2022 februárjában kezdődött. Reményi János, helyi lakos 2019-ben – tudta és engedélye nélkül – három másodperc erejéig szerepelt a 4. évad 4. epizódjában. A férfi a jelenet miatt pert indított a Content Factory Kft. ellen, a bíróság első fokon Reményi Jánosnak adott igazat, azonban a másodfokú bíróság, a Győri Ítélőtábla felülvizsgálta és megváltoztatta a döntést. A felperes és jogi képviselője, Gaudi-Nagy Tamás felülvizsgálati kérelemmel éltek, így folytatódott a per. Gaudi-Nagy a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta: „a per a felvétel engedély nélküli, ezért jogellenes készítése és közlése miatt indult”.

A Tatabányai Törvényszék ítéletében megállapította: a Content Factory Kft. azzal, hogy a férfiról annak engedélye nélkül mozgóképes képfelvételt készített, azt felhasználta és közlésre átadta a Magyar RTL Televízió Zrt.-nek,

megsértette Reményi János képmáshoz és hangfelvételhez való személyiségi jogát.

A Győri Ítélőtábla jogerős ítélete alapján a Content Factory Kft. köteles jogsértést elismerő és bocsánatkérő levelet küldeni Reményi Jánosnak, továbbá a határozat értelmében az alperes köteles megfizetni a felperesnek 300 ezer forint összegű sérelemdíjat, valamint perköltségként 2,6 millió forint összegű ügyvédi munkadíjat és 154 ezer forint illetéket viselnie kell.

Az ügyvéd egyébként a Mandinernek is kifejtette a véleményét a sorozattal kapcsolatban. Mint fogalmazott: 

Nagyon aljas dolognak tartom, hogy valakik abból csinálnak pénzt, hogy egy népből és ennek a népnek az életmódjából, hitéből lejárató sorozatot készítenek”.

Nyitókép: A mi kis falunk Facebook-oldala
 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Reszelő Aladár
2026. április 23. 18:18
Igen sokat tett ez a sorozat az ellenzéki narratíváért, miszerint "vidéken" csak bunkó, csoró alulművelt m1 nézők vannak csak.
kovsa2
2026. április 23. 18:13
Én azt nem értem, hogy egyáltalán hogyan engedték ezt a magyarokat, Magyarországot borzasztóan lenéző, degradáló sorozatot eddig ott forgatni.
Oraculum0000
2026. április 23. 18:12
A RTL sorozatmocska. Vidéken mindenki: - iszik, alkoholista, ellógja a munkát (noár jól hozta magát) - korrupt, buta, mint a polgármester - együgyű, balf@sz - segghülye, ostoba, mint a rendőr kivéve a "tökös" kocsmárosnőt. Na ilyen a belpesti progresszív vidékkép.
zrx8
2026. április 23. 18:10
Hitelesebb is volna, ha az RTL a XIII. kerületben forgatná a sorozatot, és átneveznék "A mi kis hitközségünk"-re.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!