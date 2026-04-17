Döntött a kormány: Orbán Viktor aláírta a védett üzemanyagár meghosszabbítását

Magyar Péter kezet fogott Gulyás Gergellyel a Parlamentben
A Tisza Párt elnöke a győztes választás után először érkezett meg az Országházba.
Gulyás Gergely szerint „mindenkinek érdeke, hogy a védett üzemanyagár fennmaradjon”.
Gulyás Gergely pénteki Facebook-bejegyzésében a kormányváltás körüli átmenetről és az üzemanyagárak alakulásáról is megszólalt. Mint írta:
A kormány a rendezett és gyors átadás-átvétel feltételeit biztosítani fogja”
A miniszter kiemelte, hogy „mindenkinek érdeke, hogy a védett üzemanyagár fennmaradjon”, és közölte: a kabinet a szerdai kormányülésen döntött a védett ár meghosszabbításáról, amelyről szóló rendeletet a miniszterelnök már alá is írta.
Hozzátette ugyanakkor, hogy a rendszer fenntartása a következő ciklusban már az új parlament felelőssége lesz. „Ahhoz, hogy a kormányváltás után is védett üzemanyagár legyen, az új Országgyűlésnek is ennek megfelelő döntést kell hoznia” – fogalmazott, jelezve: a szükséges jogszabályt benyújtják, így arról az új Országgyűlés akár azonnal határozhat.
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt is ajánljuk a témában
Hernádi Zsoltnak „lesz egy útja” Oroszországba – közölte a Tisza Párt elnöke.
Ezt is ajánljuk a témában
Összeférhetetlen a magyar országgyűlési képviselői mandátummal.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert