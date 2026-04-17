Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
tisza párt hernádi zsolt Magyar Péter Barátság kőolajvezeték

Azt a betyár mindenit! – Magyar Péter szerint a jövő héttől máris újra működhet a Barátság kőolajvezeték

2026. április 17. 14:31

Hernádi Zsoltnak „lesz egy útja” Oroszországba – közölte a Tisza Párt elnöke.



A várakozások szerint a jövő héttől újra működhet a Barátság kőolajvezeték – mondta a választáson nyertes Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje pénteken Budapesten, miután a parlamentbe jutott pártok képviselői az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítéséről tárgyaltak.

Magyar Péter a megbeszélést követő sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a vezeték újraindulásáról a Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgatóval folytatott csütörtöki megbeszélésén kapott tájékoztatást.

Hernádi Zsoltnak „lesz egy útja” Oroszországba, ahol több mindenről tárgyal majd, és bizonyosan szóba kerül az is, nem elegendő, hogy újrainduljon a lehetséges szállítás, „abba kell olaj is” – közölte.

Az Adria-vezetéken eközben érkezik olaj, és a Molnál úgy számolnak, hogy sem a közeljövőben, sem középtávon nem lesz semmilyen ellátási probléma – emelte ki. Magyar Péter elmondta, arról tájékoztatta az elnök-vezérigazgatót, hogy a Tisza-kormány a következő hónapokban fenntartja az üzemanyagok védett árát.

(MTI) 

Nyitókép: Serge Tenani / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
elcapo-3
2026. április 17. 16:52
Remélem a ruszkik szarrá lövik majd az ukrán náci banderista bandát! Utána meg mehetnek majd a szektás szarok is harcolni a frontra.....ja , azt azért neeeeeeem.
fatman
2026. április 17. 16:30
POLOSKA PETI AZ UKRÁN FASZT SZERETI
survivor
2026. április 17. 16:19
Nem véres az olaj, Hímringyó ?
madre79
2026. április 17. 16:16
Hogy-hogy nem? elvtársak?
