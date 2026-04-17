Azt a betyár mindenit! – Magyar Péter szerint a jövő héttől máris újra működhet a Barátság kőolajvezeték

A várakozások szerint a jövő héttől újra működhet a Barátság kőolajvezeték – mondta a választáson nyertes Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje pénteken Budapesten, miután a parlamentbe jutott pártok képviselői az Országgyűlés alakuló ülésének előkészítéséről tárgyaltak.

Magyar Péter a megbeszélést követő sajtótájékoztatón kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a vezeték újraindulásáról a Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgatóval folytatott csütörtöki megbeszélésén kapott tájékoztatást.