Magyar Péter bejelentette: lemond európai parlamenti mandátumáról

Magyar Péter a Parlamentben tartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy az európai parlamenti képviselői tisztség és a magyar országgyűlési képviselői mandátum összeférhetetlen, ezért mielőtt átvenné a magyar parlamenti mandátumát, megszünteti európai parlamenti megbízatását. Hozzátette, hogy a procedúra már folyamatban van.

Mint ismert, az Európai Parlamentben Magyar Péter dolgozott a legkevesebbet a Tisza Párt képviselői közül; korábban többször is megjelentek olyan adatok, amelyek szerint részvételi aránya az üléseken alig érte el a 2 százalékot. Az EP-mandátumát azt követően vette fel, hogy a kampányban még azt ígérte: nem lesz európai parlamenti képviselő.