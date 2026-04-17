Magyar Péter kezet fogott Gulyás Gergellyel a Parlamentben

Magyar Péter leendő miniszterelnök péntek délelőtt megérkezett első parlamenti egyeztetésére. A Tisza Párt elnöke bement a terembe, és egyesével kezet fogott a Fidesz és a Mi Hazánk képviselőivel, Gulyás Gergellyel is – írja a Telex.

Ezt követően bemutatta kollégáit, majd néhány vágókép elkészítése után kiküldték a sajtót, és zárt ülést tartanak. Magyar Péter közölte: az egyeztetést követően sajtótájékoztatót tart.