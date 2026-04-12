Csongrádot is viszi a Tisza

Csorognak be az eredmények, viszonylag magas a feldolgozottság Csongrád-Csanád vármegyében.

A két szegedi választókerületben és Hódmezővásárhelyen abszolút többségben a tiszás szavazatok.

A 01-es szegedi választókerületben a voksok kétharmadát kapta a tiszás Stumpf Péter, a fideszes Farkas Levente alig a szavazatok negyedét kapta, de a többi választókerület sem néz ki jobban a Fidesz szempontjából: