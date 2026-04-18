Csipkejózsefváros – így reagált DopeMan Bódis Kriszta győzelmére

Itt a vége: a választási iroda végzett a szavazatok számlálásával
A Tiszának 141, a Fidesznek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az Országgyűlésben.
A rapper úgy fogalmazott: „Ehhez én már tényleg old school vagyok”.
Ahogy a Mandiner is megírta, szombaton este, a külképviseleteken szavazók és az átjelentkezők voksainak összeszámolása után véglegessé vált a választási eredmény. Ez alapján a Tisza Pártnak 141, a Fidesznek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz a parlamentben.
Ez alapján az V; a VIII. és a IX. kerületet is magában foglaló budapesti 02-es egyéni választókerületben a Tisza jelöltje, Bódis Kriszta került ki győztesen. A végeredményre a nyolcadik kerületi rapper, DopeMan úgy reagált: csak egy dolog érintette igazán érzékenyen, „mégpedig az, hogy a szeretett, drága nyolcadik kerületemből Csipkejózsefvárost csináltak”, és a „first lady egy férfi” – mondta, majd hozzátette – „ehhez én már tényleg old school vagyok”.
