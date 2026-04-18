Csipkejózsefváros – így reagált DopeMan Bódis Kriszta győzelmére

Ez alapján az V; a VIII. és a IX. kerületet is magában foglaló budapesti 02-es egyéni választókerületben a Tisza jelöltje, Bódis Kriszta került ki győztesen. A végeredményre a nyolcadik kerületi rapper, DopeMan úgy reagált: csak egy dolog érintette igazán érzékenyen, „mégpedig az, hogy a szeretett, drága nyolcadik kerületemből Csipkejózsefvárost csináltak”, és a „first lady egy férfi” – mondta, majd hozzátette – „ehhez én már tényleg old school vagyok”.