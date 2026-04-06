Böjte Csaba testvér: „Arra születtünk, hogy szeretetben, békében éljünk”

Csaba testvér szerint a Húsvét igazi üzenete a belső béke és a másik felé való őszinte odafordulás. Vallja, hogy a harag és a széthúzás helyett, a teremtett világ alapjaihoz kellene visszatalálnunk:

„Arra születtünk, hogy szeretetben, békében éljünk” – emlékeztet minket, hangsúlyozva, hogy a megbocsájtás az egyetlen út, amely felszabadítja az embert.

