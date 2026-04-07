Választás 2026 bogár lászló Kacsoh Dániel választás

Bogár László: Most mindenképp a Fideszre kell voksolni! (VIDEÓ)

2026. április 07. 20:32

Magyarország globális hatalmi törésvonalon fekszik, így a magyar választók döntése az egész világrendszer stabilitására hatással lehet – fogalmazott a Kontextuson Bogár László. A közgazdász szerint április 12-én a nemzet megmaradása, de Európa jövője is tét.

Ha a magyarság harmadszor is rosszul dönt Mohács és Trianon után, annak végzetes és visszafordíthatatlan következményei lesznek – utalt a küszöbön álló, április 12-ei választásra a Kacsoh Dánielnek adott interjúban Bogár László.

Mint fogalmazott, ez a voksolás nem csak egy a rendszerváltás óta megrendezett választások sorában: 

a döntésünk nem csak hazánk sorsát befolyásolja majd, hanem azt is, hogy a világ a harmadik világháború, vagy a nagyhatalmak békés együttműködése felé indul-e el. 

A tét – szögezte le a közgazdász – a magyar nemzet anyagi-szellemi megmaradása. Hangsúlyozta: a nemzeti oldal teljes egységére szükség van a megsemmisülés elkerüléséhez. 

Magyar Pétert a „semmiből elővarázsolt senkinek” nevezte, leszögezve: annak pusztító szándékai vannak, a destruktív globális erők eszköze.

Bogár László felhívást intézett a nemzeti oldal szavazóihoz is: 

azt javasolta, hogy a „nemzet egysége” érdekében támogassák április 12-én a Fidesz jelöltjeit.

A teljes beszélgetés a Mandiner Kontextus-csatornáján, vagy itt megtekinthető:

Nyitókép: Mandiner

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csigabus
2026. április 08. 10:04
Még szép! Majom Petike megy a levesbe!
szim-patikus
2026. április 08. 09:54
Amikor egy fizetett közgarázda ezt mondja, akkor biztos vagyok abban miszerint a Porbán short a legjobb opció az állatkerti tőzsdén. (disznó szerencsém lesz vele)
asszaur
2026. április 07. 23:19
Én MHM-Fidesz koalaciós kormányt szeretnék! Így lehetne a Fideszt megzabolázni...
Estragon
2026. április 07. 22:07
". . . felhívást intézett a nemzeti oldal szavazóihoz is" Akkor most a MHM mégiscsak nemzeti és nem nácifasisztakisnyilasrasszistahomofóbantiszemitaszéljobb? Vagy csak a választásokig, utána megint lehet ekézni, agyonhallgatni, leszavazni, partvonalra tenni, stb.?! Ismerős . . .
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!