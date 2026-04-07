Bogár László: Most mindenképp a Fideszre kell voksolni! (VIDEÓ)

Von der Leyen, Macron és Merz sorban állhat Orbánnál: el kellene intéznie ezt-azt Európa védelmében (VIDEÓ)
Magyarország globális hatalmi törésvonalon fekszik, így a magyar választók döntése az egész világrendszer stabilitására hatással lehet – fogalmazott a Kontextuson Bogár László. A közgazdász szerint április 12-én a nemzet megmaradása, de Európa jövője is tét.
Ha a magyarság harmadszor is rosszul dönt Mohács és Trianon után, annak végzetes és visszafordíthatatlan következményei lesznek – utalt a küszöbön álló, április 12-ei választásra a Kacsoh Dánielnek adott interjúban Bogár László.
Mint fogalmazott, ez a voksolás nem csak egy a rendszerváltás óta megrendezett választások sorában:
a döntésünk nem csak hazánk sorsát befolyásolja majd, hanem azt is, hogy a világ a harmadik világháború, vagy a nagyhatalmak békés együttműködése felé indul-e el.
A tét – szögezte le a közgazdász – a magyar nemzet anyagi-szellemi megmaradása. Hangsúlyozta: a nemzeti oldal teljes egységére szükség van a megsemmisülés elkerüléséhez.
Magyar Pétert a „semmiből elővarázsolt senkinek” nevezte, leszögezve: annak pusztító szándékai vannak, a destruktív globális erők eszköze.
Bogár László felhívást intézett a nemzeti oldal szavazóihoz is:
azt javasolta, hogy a „nemzet egysége” érdekében támogassák április 12-én a Fidesz jelöltjeit.
